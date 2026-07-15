Osječko-baranjske županije

12. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije

subvencioniranju županijskog linijskog prijevoza

Predložili smo odluku o dodatnom subvencioniranju autobusnih karata kako bismo zadržali postojeći broj linija i smanjili trošak prijevoza za građane. Iz proračuna će se svaka pojedinačna karta subvencionirati s jednim eurom. Za tu je namjenu ove godine osigurano oko 640.000 eura. Cilj mjere je učiniti javni prijevoz pristupačnijim i ublažiti rast cijena karata

vratiti cijene karata

Osim subvencije za karte, prijevoznici će dobivati i potporu za održavanje linija, ovisno o njihovoj duljini: 1.800 eura za linije do 20 kilometara, 2.300 eura za linije od 20 do 40 kilometara te 2.800 eura za linije dulje od 40 kilometara. Ovaj novi model subvencioniranja primjenjivat će se do sklapanja ugovora o javnoj usluzi linijskog prijevoza, što se očekuje tijekom iduće godine

Plan odvojenog prikupljanja otpada

neće mijenjati.

Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

118 milijuna eura

Foto: OBŽ

U velikoj vijećnicidanas (15. srpnja 2026. godine) održana je, na kojoj je, među ostalim, donesena odluka oputnika na svim relacijama unutar županije.- kazala je županica.Kako bi ostvarili pravo na županijske subvencije, autobusni prijevoznici morajuna razinu koja je vrijedila prije poskupljenja, odnosno do 1. travnja. -– zaključila je županica Tramišak.Na sjednici Skupštine usvojen je i, koji je jedan od uvjeta za prijavu na natječaje za sufinanciranje projekata iz europskih fondova. Istaknuto je da se cijene odvoza otpada zasadO mogućim cijenama i subvencijama odlučivat će se tek nakon izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, kada budu poznati svi troškovi. Centar će obrađivati otpad s područja. Izgradnjom centra postupno će se ukinuti postojeća odlagališta otpada. Otpad će se obrađivati u modernom centru izgrađenom prema najvišim ekološkim standardima, bez štetnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi. Projekt je vrijedan. U tijeku je postupak javne nabave, a početak radova očekuje se na jesen. Završetak i početak rada centra planirani su do 2030. godine.