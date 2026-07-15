dobara i usluga

4,5 posto više

indeksa potrošačkih cijena

0,4 posto

stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva

12 posto

prijevoz

8,6 posto

alkoholna pića i duhan sa 7,1 posto

restorani i usluge smještaja

5,8 posto

cijene odjeće i obuće

2,8 posto

obrazovnih usluga

1,9 posto.

restorani i usluge smještaja

rekreacija, sport i kultura,

prijevozu

odjeći i obući

energija

13,2 posto

usluge

8,1 posto

hrana, piće i duhan

1,8 posto

2,9 posto

1,1 posto

4,2 posto više

0,1 posto

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Cijeneza osobnu potrošnju u Hrvatskoj u lipnju 2026. bile su u prosjekunego u istom mjesecu prošle godine, pokazuju podaci. U odnosu na svibanj, cijene su u prosjeku pale zaNa godišnjoj razini najveći rast zabilježen je u kategoriji, gdje su cijene porasle za. Slijedes rastom odte. Istodobno supale za, azaNa mjesečnoj razini najviše su poskupjeli, za 2,2 posto, teza 1,6 posto. S druge strane, najveći pad cijena zabilježen je u, za 2,9 posto, te u, za 1,9 posto.Promatrajući glavne komponente indeksa,je na godišnjoj razini poskupjela zaza, aza. Na mjesečnoj razini cijene energije pale su za, dok su usluge poskupjele zaPrema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, koji omogućuje usporedbu među državama Europske unije, cijene su u lipnju bilenego godinu ranije, dok su u odnosu na svibanj porasle za