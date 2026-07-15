Inflacija u lipnju usporila na mjesečnoj razini, ali cijene i dalje 4,5 posto više nego lani
15.07.2026. 14:44
Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u Hrvatskoj u lipnju 2026. bile su u prosjeku 4,5 posto više nego u istom mjesecu prošle godine, pokazuju podaci indeksa potrošačkih cijena. U odnosu na svibanj, cijene su u prosjeku pale za 0,4 posto.
Na godišnjoj razini najveći rast zabilježen je u kategoriji stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, gdje su cijene porasle za 12 posto. Slijede prijevoz s rastom od 8,6 posto, alkoholna pića i duhan sa 7,1 posto te restorani i usluge smještaja s 5,8 posto. Istodobno su cijene odjeće i obuće pale za 2,8 posto, a obrazovnih usluga za 1,9 posto.
Na mjesečnoj razini najviše su poskupjeli restorani i usluge smještaja, za 2,2 posto, te rekreacija, sport i kultura, za 1,6 posto. S druge strane, najveći pad cijena zabilježen je u prijevozu, za 2,9 posto, te u odjeći i obući, za 1,9 posto.
Promatrajući glavne komponente indeksa, energija je na godišnjoj razini poskupjela za 13,2 posto, usluge za 8,1 posto, a hrana, piće i duhan za 1,8 posto. Na mjesečnoj razini cijene energije pale su za 2,9 posto, dok su usluge poskupjele za 1,1 posto.
Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, koji omogućuje usporedbu među državama Europske unije, cijene su u lipnju bile 4,2 posto više nego godinu ranije, dok su u odnosu na svibanj porasle za 0,1 posto.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Na godišnjoj razini najveći rast zabilježen je u kategoriji stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, gdje su cijene porasle za 12 posto. Slijede prijevoz s rastom od 8,6 posto, alkoholna pića i duhan sa 7,1 posto te restorani i usluge smještaja s 5,8 posto. Istodobno su cijene odjeće i obuće pale za 2,8 posto, a obrazovnih usluga za 1,9 posto.
Na mjesečnoj razini najviše su poskupjeli restorani i usluge smještaja, za 2,2 posto, te rekreacija, sport i kultura, za 1,6 posto. S druge strane, najveći pad cijena zabilježen je u prijevozu, za 2,9 posto, te u odjeći i obući, za 1,9 posto.
Promatrajući glavne komponente indeksa, energija je na godišnjoj razini poskupjela za 13,2 posto, usluge za 8,1 posto, a hrana, piće i duhan za 1,8 posto. Na mjesečnoj razini cijene energije pale su za 2,9 posto, dok su usluge poskupjele za 1,1 posto.
Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, koji omogućuje usporedbu među državama Europske unije, cijene su u lipnju bile 4,2 posto više nego godinu ranije, dok su u odnosu na svibanj porasle za 0,1 posto.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)