Državni inspektorat otkrio stotine prekršaja: Proizvodi se prodavali iznad dopuštenih cijena
15.07.2026. 13:52
Tržišna inspekcija Državnog inspektorata od 7. veljače 2025. do 10. srpnja 2026. provela je 5.175 nadzora nad primjenom odluka o ograničenju cijena te obvezi objave cjenika i dodatnog označavanja cijena u trgovinama. U 73,7 posto nadzora nepravilnosti nisu utvrđene, dok su u preostalih 26,3 posto inspektori zabilježili različite prekršaje.
Najčešće nepravilnosti odnosile su se na neoznačavanje proizvoda propisanim vizualnim oznakama. Inspektori su evidentirali 4.773 takva slučaja, a u 438 slučajeva proizvodi su se prodavali po cijenama višim od zakonom dopuštenih. Također, za 984 kategorije proizvoda trgovci nisu osigurali barem jedan artikl po ograničenoj cijeni, kako propisuju važeće odluke.
Utvrđene su i 362 povrede vezane uz informiranje potrošača, među kojima su najčešći izostanak obveznih plakata te neispunjavanje obveze izdvajanja proizvoda s ograničenim cijenama u zasebne dijelove prodavaonica.
U nadzorima provedbe odluke o objavi cjenika inspekcija je utvrdila da u 203 prodajna objekta dodatna cijena nije bila istaknuta za ukupno 2.018 kontroliranih proizvoda.
Također, 14 trgovaca iz kategorija supermarketa, hipermarketa, diskontnih prodavaonica i Cash&Carry objekata nije ispunilo sve obveze vezane uz objavu cjenika na svojim mrežnim stranicama, dok su pojedini nadzori još u tijeku.
Državni inspektorat najavio je da će protiv trgovaca kod kojih su utvrđeni prekršaji poduzeti propisane prekršajne mjere.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Najčešće nepravilnosti odnosile su se na neoznačavanje proizvoda propisanim vizualnim oznakama. Inspektori su evidentirali 4.773 takva slučaja, a u 438 slučajeva proizvodi su se prodavali po cijenama višim od zakonom dopuštenih. Također, za 984 kategorije proizvoda trgovci nisu osigurali barem jedan artikl po ograničenoj cijeni, kako propisuju važeće odluke.
Utvrđene su i 362 povrede vezane uz informiranje potrošača, među kojima su najčešći izostanak obveznih plakata te neispunjavanje obveze izdvajanja proizvoda s ograničenim cijenama u zasebne dijelove prodavaonica.
U nadzorima provedbe odluke o objavi cjenika inspekcija je utvrdila da u 203 prodajna objekta dodatna cijena nije bila istaknuta za ukupno 2.018 kontroliranih proizvoda.
Također, 14 trgovaca iz kategorija supermarketa, hipermarketa, diskontnih prodavaonica i Cash&Carry objekata nije ispunilo sve obveze vezane uz objavu cjenika na svojim mrežnim stranicama, dok su pojedini nadzori još u tijeku.
Državni inspektorat najavio je da će protiv trgovaca kod kojih su utvrđeni prekršaji poduzeti propisane prekršajne mjere.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)