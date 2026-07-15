Tržišna inspekcija Državnog inspektorata

5.175 nadzora

73,7 posto

26,3 posto

neoznačavanje proizvoda

4.773 takva slučaja

438 slučajeva

višim

984 kategorije

362 povrede

203 prodajna objekta

2.018 kontroliranih proizvoda

14 trgovaca

nije ispunilo

propisane prekršajne mjere

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

od 7. veljače 2025. do 10. srpnja 2026. provela jenad primjenom odluka o ograničenju cijena te obvezi objave cjenika i dodatnog označavanja cijena u trgovinama. Unadzora nepravilnosti nisu utvrđene, dok su u preostalihinspektori zabilježili različite prekršaje.Najčešće nepravilnosti odnosile su se napropisanim vizualnim oznakama. Inspektori su evidentirali, a uproizvodi su se prodavali po cijenamaod zakonom dopuštenih. Također, zaproizvoda trgovci nisu osigurali barem jedan artikl po ograničenoj cijeni, kako propisuju važeće odluke.Utvrđene su ivezane uz informiranje potrošača, među kojima su najčešći izostanak obveznih plakata te neispunjavanje obveze izdvajanja proizvoda s ograničenim cijenama u zasebne dijelove prodavaonica.U nadzorima provedbe odluke o objavi cjenika inspekcija je utvrdila da udodatna cijena nije bila istaknuta za ukupnoTakođer,iz kategorija supermarketa, hipermarketa, diskontnih prodavaonica i Cash&Carry objekatasve obveze vezane uz objavu cjenika na svojim mrežnim stranicama, dok su pojedini nadzori još u tijeku.Državni inspektorat najavio je da će protiv trgovaca kod kojih su utvrđeni prekršaji poduzeti