Državni inspektorat Republike Hrvatske

Napoleon tava od lijevanog željeza s odvojivom ručkom i podmetačem

Wolf Steel

migracije teškog metala – arsena

nije u skladu

Podaci o proizvodu:

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izvijestio je o opozivu proizvoda, naziva, šifra proizvoda 8709023901, EAN: 629162560032, oznaka proizvoda: 56003, zbogProizvods Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.Zemlja podrijetla: KanadaProizvođač: Wolf Steel Ltd., KanadaMaloprodaja: Lesnina H d.o.o., Zagreb