Ako imate ovu tavu, odmah je prestanite koristiti: Državni inspektorat izdao upozorenje
15.07.2026. 12:17
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda Napoleon tava od lijevanog željeza s odvojivom ručkom i podmetačem, naziva Wolf Steel, šifra proizvoda 8709023901, EAN: 629162560032, oznaka proizvoda: 56003, zbog migracije teškog metala – arsena.
Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.
Podaci o proizvodu:
Zemlja podrijetla: Kanada
Proizvođač: Wolf Steel Ltd., Kanada
Maloprodaja: Lesnina H d.o.o., Zagreb
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.
Podaci o proizvodu:
Zemlja podrijetla: Kanada
Proizvođač: Wolf Steel Ltd., Kanada
Maloprodaja: Lesnina H d.o.o., Zagreb
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)