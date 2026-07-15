Nataša Tramišak

rekonstrukciji i dogradnji Osnovne škole Miroslava Krleže

jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

Osječko-baranjska županija

75 milijuna eura

jednosmjensku nastavu

19 osnovnih škola

Posebno me veseli što smo danas potpisali i posljednji, 19. ugovor iz tog ciklusa, za dogradnju Osnovne škole Miroslava Krleže u Čepinu. Vrijednost projekta iznosi 4,4 milijuna eura, od čega je 3,6 milijuna eura namijenjeno izvođenju radova. Projekt se financira sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti uz potporu Vlade Republike Hrvatske, na čemu zahvaljujemo, dok Osječko-baranjska županija iz svog proračuna osigurava više od 1,16 milijuna eura

suvremeni i kvalitetni uvjeti

Zadovoljstvo mi je što smo uspješno ugovorili svih 19 projekata. Radovi su u tijeku, a dio škola će biti završen već ove godine. To je još jedna potvrda da zajedničkim radom s Vladom Republike Hrvatske ostvarujemo projekte koji dugoročno podižu kvalitetu obrazovanja i stvaraju bolje uvjete za naše učenike i nastavnike

Davor Žuvić

600 četvornih metara je dogradnja i oko 700 četvornih metara rekonstrukcija zgrade. Rok izvođenja je prilično kratak, do 30. lipnja 2027. godine, no obećali smo županici i svim nadležnima da ćemo taj rok ispoštovati

S gotovo 400 učenika, Osnovna škola Miroslava Krleže najveća je škola u Čepinu, zbog čega nam ovaj projekt znači iznimno mnogo. Uvođenjem jednosmjenske nastave našim će učenicima ostati više vremena za izvannastavne aktivnosti, sport, odmor i kvalitetnije vrijeme s obitelji, što je jednako važno kao i samo obrazovanje. Dogradnjom škole stvaramo suvremenije i kvalitetnije uvjete za rad učenika i učitelja te dodatno podižemo standard obrazovanja

Branka Mack-Savanović

Dražen Tonkovac

Demografski su nam pokazatelji dobri i svake godine rastu. Nekad su se obitelji iseljavale, a sada se doseljavaju, posebice u bivše Naselje prijateljstva gdje prodajemo građevinske parcele obiteljima koje tu žele zasnovati svoj dom. Čepin ide u dobrom smjeru, dobrim dijelom zahvaljujući i ulaganjima naše županije

Foto: OBŽ

Županicapotpisala je ugovor ou Čepinu za potrebes predstavnicima izvođača radova.provodi najveći investicijski ciklus ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje vrijedan ukupno, s ciljem stvaranja uvjeta za. Projektom je obuhvaćenodiljem županije kojima se dugoročno podiže standard obrazovanja i stvaraju temelji za kvalitetniju budućnost djece, mladih i obitelji.– istaknula je županica Tramišak.Dogradnjom i rekonstrukcijom Osnovne škole Miroslava Krleže u Čepinu učenicima i nastavnicima osigurat će seza rad i učenje te preduvjeti za jednosmjensku nastavu. Pri dogradnji i rekonstrukciji škola posebna se pozornost posvećuje pristupačnosti, pa će i ova škola biti prilagođena učenicima s teškoćama u razvoju. Nastavak je to ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području općine Čepin gdje je Županija u suradnji s Općinom provela energetsku obnovu škole te izgradila novu trodijelnu sportsku dvoranu.– zaključila je županica.Predstavnik izvođača radovarekao je kako je njihov posao prvo ukloniti stari dio objekta koji će srušiti i raščistiti, a potom izgraditi novi objekt. -– naglasio je Žuvić.– kazala je ravnateljica škole, zahvalivši županici i Osječko-baranjskoj županiji na realizaciji projekta koji je primjer kako se zajedničkim radom mogu ostvariti projekti koji donose trajnu korist djeci i cijeloj lokalnoj zajednici.Načelnik Općine Čepinnaglasio je odličnu suradnju s Osječko-baranjskom županijom na brojnim projektima, posebice na izgradnji školske sportske dvorane i sada na dogradnji škole. –– naglasio je Tonkovac.