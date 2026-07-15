Počinje obnova i dogradnja OŠ Jagode Truhelke vrijedna 5,45 milijuna eura
15.07.2026. 11:01
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić uručio je u utorak ugovor za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Jagode Truhelke u Donjem gradu, vrijedan 5,45 milijuna eura. Radove će izvoditi tvrtka Projektgradnja, a njihov završetak predviđen je u roku od 16 mjeseci.
Projektom će se škola, izgrađena 1883. godine, proširiti za oko 2.000 četvornih metara. Predviđena je izgradnja nove školske sportske dvorane, osam novih učionica s pripadajućim kabinetima i sanitarnim čvorovima, dizala za osobe s invaliditetom te ugradnja sunčane elektrane i dizalica topline.
Gradonačelnik Radić istaknuo je kako je Osnovna škola Jagode Truhelke jedna od devet osječkih osnovnih škola koje još rade u dvije smjene, a realizacijom projekta stvorit će se uvjeti za rad u jednoj smjeni i provedbu modela cjelodnevne škole.
“Ovo je jedan od niza projekata kada govorimo o ulaganju u osnovno školstvo na području grada Osijeka. Dograđujemo i rekonstruiramo 14 osnovnih škola, gradimo novu osnovnu školu u Retfali te 14 školskih sportskih dvorana. To je najveće ulaganje u osnovno školstvo u povijesti grada Osijeka, vrijednosti veće od 60 milijuna eura”, rekao je gradonačelnik Radić.
Dodao je kako Grad, uz infrastrukturna ulaganja, kontinuirano ulaže i u obrazovni standard učenika kroz financiranje radnih bilježnica i nastavnog materijala za sve osnovnoškolce, osiguravanje pomoćnika u nastavi, stipendije te besplatne vozačke ispite za najbolje maturante.
Član Uprave Projektgradnje Antonio Bukić rekao je kako radovi počinju odmah, a ugovoreni rok izvođenja iznosi 16 mjeseci. Projekt obuhvaća izgradnju i dogradnju škole sa sportskom dvoranom i pratećim sadržajima te uređenje vanjskog igrališta.
Pedagoginja Osnovne škole Jagode Truhelke Ana Vukojević istaknula je kako školu pohađa oko 430 učenika raspoređenih u 22 razredna odjela te da se nastava trenutačno odvija u dvije smjene.
“Rekonstrukcija školske zgrade prije svega omogućit će nam rad u jednoj smjeni. Ovaj projekt strateški nam je važan i u kontekstu pripreme za model cjelodnevne škole. Dogradnja će značajno unaprijediti organizaciju nastave i kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa za sve naše učenike”, rekla je Vukojević.
Predsjednik Gradskog vijeća Osijeka Tihomir Florijančić ocijenio je kako će dogradnja škole, uz učenike i nastavnike, donijeti korist i njihovim obiteljima te sportskim klubovima, koji će dobiti novu sportsku dvoranu za svoje aktivnosti.
Osječki gradonačelnik Radić podsjetio je kako je u Donjem gradu u proteklom razdoblju realiziran niz razvojnih projekata, među kojima su povezivanje Donjeg i Gornjeg grada promenadom, izgradnja riječne marine na Dravi, obnova Sportskog centra Olimpija te obnova i proširenje vrtića Ivančica, Jaglenac i Mak. Istaknuo je kako su u tijeku radovi u Donjodravskoj ulici, vrijedni gotovo tri milijuna eura, da uskoro počinje izgradnja nove školske sportske dvorane u Osnovnoj školi Ljudevita Gaja, a izgrađene su i nove biciklističke staze u Hutlerovoj, Gupčevoj i Vukovarskoj ulici. Zaključio je kako Grad nastavlja ravnomjerno razvijati sve gradske četvrti kroz ulaganja u obrazovnu, prometnu, komunalnu i sportsku infrastrukturu.
Foto: Osijek.hr
Projektom će se škola, izgrađena 1883. godine, proširiti za oko 2.000 četvornih metara. Predviđena je izgradnja nove školske sportske dvorane, osam novih učionica s pripadajućim kabinetima i sanitarnim čvorovima, dizala za osobe s invaliditetom te ugradnja sunčane elektrane i dizalica topline.
Gradonačelnik Radić istaknuo je kako je Osnovna škola Jagode Truhelke jedna od devet osječkih osnovnih škola koje još rade u dvije smjene, a realizacijom projekta stvorit će se uvjeti za rad u jednoj smjeni i provedbu modela cjelodnevne škole.
“Ovo je jedan od niza projekata kada govorimo o ulaganju u osnovno školstvo na području grada Osijeka. Dograđujemo i rekonstruiramo 14 osnovnih škola, gradimo novu osnovnu školu u Retfali te 14 školskih sportskih dvorana. To je najveće ulaganje u osnovno školstvo u povijesti grada Osijeka, vrijednosti veće od 60 milijuna eura”, rekao je gradonačelnik Radić.
Dodao je kako Grad, uz infrastrukturna ulaganja, kontinuirano ulaže i u obrazovni standard učenika kroz financiranje radnih bilježnica i nastavnog materijala za sve osnovnoškolce, osiguravanje pomoćnika u nastavi, stipendije te besplatne vozačke ispite za najbolje maturante.
Član Uprave Projektgradnje Antonio Bukić rekao je kako radovi počinju odmah, a ugovoreni rok izvođenja iznosi 16 mjeseci. Projekt obuhvaća izgradnju i dogradnju škole sa sportskom dvoranom i pratećim sadržajima te uređenje vanjskog igrališta.
Pedagoginja Osnovne škole Jagode Truhelke Ana Vukojević istaknula je kako školu pohađa oko 430 učenika raspoređenih u 22 razredna odjela te da se nastava trenutačno odvija u dvije smjene.
“Rekonstrukcija školske zgrade prije svega omogućit će nam rad u jednoj smjeni. Ovaj projekt strateški nam je važan i u kontekstu pripreme za model cjelodnevne škole. Dogradnja će značajno unaprijediti organizaciju nastave i kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa za sve naše učenike”, rekla je Vukojević.
Predsjednik Gradskog vijeća Osijeka Tihomir Florijančić ocijenio je kako će dogradnja škole, uz učenike i nastavnike, donijeti korist i njihovim obiteljima te sportskim klubovima, koji će dobiti novu sportsku dvoranu za svoje aktivnosti.
Osječki gradonačelnik Radić podsjetio je kako je u Donjem gradu u proteklom razdoblju realiziran niz razvojnih projekata, među kojima su povezivanje Donjeg i Gornjeg grada promenadom, izgradnja riječne marine na Dravi, obnova Sportskog centra Olimpija te obnova i proširenje vrtića Ivančica, Jaglenac i Mak. Istaknuo je kako su u tijeku radovi u Donjodravskoj ulici, vrijedni gotovo tri milijuna eura, da uskoro počinje izgradnja nove školske sportske dvorane u Osnovnoj školi Ljudevita Gaja, a izgrađene su i nove biciklističke staze u Hutlerovoj, Gupčevoj i Vukovarskoj ulici. Zaključio je kako Grad nastavlja ravnomjerno razvijati sve gradske četvrti kroz ulaganja u obrazovnu, prometnu, komunalnu i sportsku infrastrukturu.
Foto: Osijek.hr
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)