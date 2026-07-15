Ivan Radić

rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Jagode Truhelke

5,45 milijuna eura

Projektgradnja

16 mjeseci

1883.

2.000 četvornih metara

devet osječkih osnovnih škola

Ovo je jedan od niza projekata kada govorimo o ulaganju u osnovno školstvo na području grada Osijeka. Dograđujemo i rekonstruiramo 14 osnovnih škola, gradimo novu osnovnu školu u Retfali te 14 školskih sportskih dvorana. To je najveće ulaganje u osnovno školstvo u povijesti grada Osijeka, vrijednosti veće od 60 milijuna eura

kontinuirano ulaže

Antonio Bukić

izgradnju i dogradnju

Ana Vukojević

430 učenika

22 razredna odjela

Rekonstrukcija školske zgrade prije svega omogućit će nam rad u jednoj smjeni. Ovaj projekt strateški nam je važan i u kontekstu pripreme za model cjelodnevne škole. Dogradnja će značajno unaprijediti organizaciju nastave i kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa za sve naše učenike

Tihomir Florijančić

donijeti korist

niz razvojnih projekata

Foto: Osijek.hr

Gradonačelnik Osijekauručio je u utorak ugovor zau Donjem gradu, vrijedan. Radove će izvoditi tvrtka, a njihov završetak predviđen je u roku odProjektom će se škola, izgrađenagodine, proširiti za oko. Predviđena je izgradnja nove školske sportske dvorane, osam novih učionica s pripadajućim kabinetima i sanitarnim čvorovima, dizala za osobe s invaliditetom te ugradnja sunčane elektrane i dizalica topline.Gradonačelnik Radić istaknuo je kako je Osnovna škola Jagode Truhelke jedna odkoje još rade u dvije smjene, a realizacijom projekta stvorit će se uvjeti za rad u jednoj smjeni i provedbu modela cjelodnevne škole.”, rekao je gradonačelnik Radić.Dodao je kako Grad, uz infrastrukturna ulaganja,i u obrazovni standard učenika kroz financiranje radnih bilježnica i nastavnog materijala za sve osnovnoškolce, osiguravanje pomoćnika u nastavi, stipendije te besplatne vozačke ispite za najbolje maturante.Član Uprave Projektgradnjerekao je kako radovi počinju odmah, a ugovoreni rok izvođenja iznosi 16 mjeseci. Projekt obuhvaćaškole sa sportskom dvoranom i pratećim sadržajima te uređenje vanjskog igrališta.Pedagoginja Osnovne škole Jagode Truhelkeistaknula je kako školu pohađa okoraspoređenih ute da se nastava trenutačno odvija u dvije smjene.”, rekla je Vukojević.Predsjednik Gradskog vijeća Osijekaocijenio je kako će dogradnja škole, uz učenike i nastavnike,i njihovim obiteljima te sportskim klubovima, koji će dobiti novu sportsku dvoranu za svoje aktivnosti.Osječki gradonačelnik Radić podsjetio je kako je u Donjem gradu u proteklom razdoblju realiziran, među kojima su povezivanje Donjeg i Gornjeg grada promenadom, izgradnja riječne marine na Dravi, obnova Sportskog centra Olimpija te obnova i proširenje vrtića Ivančica, Jaglenac i Mak. Istaknuo je kako su u tijeku radovi u Donjodravskoj ulici, vrijedni gotovo tri milijuna eura, da uskoro počinje izgradnja nove školske sportske dvorane u Osnovnoj školi Ljudevita Gaja, a izgrađene su i nove biciklističke staze u Hutlerovoj, Gupčevoj i Vukovarskoj ulici. Zaključio je kako Grad nastavlja ravnomjerno razvijati sve gradske četvrti kroz ulaganja u obrazovnu, prometnu, komunalnu i sportsku infrastrukturu.