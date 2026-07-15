Zdenko Korpar

grad sporta

tjelesne i zdravstvene kulture

Svena Korpara

zaključiti svoj radni vijek

ne planira

nove izazove

Sport nije samo rezultat i medalja. On uči disciplini, odgovornosti, poštovanju i upornosti. To su vrijednosti koje ostaju za cijeli život

najveća nagrada

vrhunskog rezultata

predanog rada, odricanja i podrške

bogate karijere

iznjedrio

nije slučajan

nastaviti raditi

Hrvatski sport ima vrhunske sportaše i stručnjake koji svojim rezultatima zaslužuju biti u prvom planu. Zato sve što baca sjenu na rad krovne sportske organizacije nije dobro ni za sportaše ni za trenere. Vjerujem da će se sve okolnosti razjasniti te da će HOO iz ove situacije izaći još transparentniji i organiziraniji. Sport mora počivati na poštenju, odgovornosti i jednakim pravilima za sve

razvoj mladih sportaša

Umjesto da se bavimo aferama, trebali bismo razgovarati o tome kako osigurati bolje uvjete za djecu, klubove i trenere. Hrvatska je mala zemlja, ali redovito osvaja olimpijske i svjetske medalje. To nije slučajnost, nego rezultat rada ljudi na terenu. Stoga, Korpar bezrezervnu potporu daje Draganu Primorcu

Foto: Domagoj Šuster

Osječki kineziologpotvrđuje kako je Osijek doista. Kao dugogodišnji profesoru osječkoj Jezičnoj gimnaziji, trener i otac proslavljenog hrvatskog reprezentativca u dizanju utega, desetljećima je odgajao generacije mladih sportaša i promicao važnost zdravog načina života.Iako će uskorou školskim učionicama i otići u zasluženu mirovinu, Korparusporiti. Naprotiv, kaže kako mirovinu vidi kao priliku zai još snažniji angažman u sportu. Želja mu je pomoći u razvoju sportskih programa koji će građanima približiti tjelesnu aktivnost.– poručuje Korpar, ističući kako je upravo rad s mladimanjegove profesije.Posebno je ponosan na uspjeh sina Svena, ali naglašava kako iza svakogstoje godinecijele obitelji. Upravo zato smatra da je važno stvarati okruženje u kojem će mladi sportaši imati kvalitetne uvjete za razvoj, ali i razumijevanje da je obrazovanje jednako važno kao i sportski uspjeh.Prisjećajući se svoje, ističe kako su mu najveće zadovoljstvo bivši učenici koji mu se i danas javljaju te svjedoče da su ljubav prema kretanju i zdravim navikama ponijeli iz školskih dana. Takve priče, kaže, potvrđuju da je posao profesora puno više od održavanja nastave.Osijek je, dodaje, kroz godinebrojne vrhunske sportaše u različitim disciplinama, a uspjeh. Tradicija, kvalitetni treneri i predan rad stvaraju temelje na kojima nastaju novi šampioni. Vjeruje da će grad i dalje ulagati u sportsku infrastrukturu i mlade talente jer je upravo sport jedan od najboljih ambasadora Osijeka.Mirovina će za Zdenka Korpara tako označiti kraj jedne profesionalne etape, ali ne i kraj njegove sportske priče. S jednakim entuzijazmom kojim je godinama ulazio u školsku dvoranu, planiraono što najbolje zna – trenirati Svena, motivirati mlade, razvijati sport i dokazivati da se uspjeh gradi svakodnevnim radom, strpljenjem i ljubavlju prema onome što radiš.Korpar je prokomentirao i aktualni trenutak u kojemu se nalazi Hrvatski olimpijski odbor, istaknuvši kako je hrvatskom sportu više nego ikad potrebno vratiti povjerenje javnosti.– rekao je Korpar.Dodao je kako najveću pozornost ipak treba usmjeriti na ono zbog čega sportski sustav postoji –– zaključio je.Njegove riječi dolaze u razdoblju u kojem se Hrvatski olimpijski odbor suočava s pojačanim pritiskom javnosti zbog pitanja upravljanja i transparentnosti te promjenama u vodstvu organizacije.