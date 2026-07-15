Čovjek koji je odgojio generacije sportaša: Zdenko Korpar odlazi u mirovinu, ali ne i iz sporta
15.07.2026. 10:30
Osječki kineziolog Zdenko Korpar potvrđuje kako je Osijek doista grad sporta. Kao dugogodišnji profesor tjelesne i zdravstvene kulture u osječkoj Jezičnoj gimnaziji, trener i otac proslavljenog hrvatskog reprezentativca u dizanju utega Svena Korpara, desetljećima je odgajao generacije mladih sportaša i promicao važnost zdravog načina života.
Iako će uskoro zaključiti svoj radni vijek u školskim učionicama i otići u zasluženu mirovinu, Korpar ne planira usporiti. Naprotiv, kaže kako mirovinu vidi kao priliku za nove izazove i još snažniji angažman u sportu. Želja mu je pomoći u razvoju sportskih programa koji će građanima približiti tjelesnu aktivnost.
– Sport nije samo rezultat i medalja. On uči disciplini, odgovornosti, poštovanju i upornosti. To su vrijednosti koje ostaju za cijeli život – poručuje Korpar, ističući kako je upravo rad s mladima najveća nagrada njegove profesije.
Posebno je ponosan na uspjeh sina Svena, ali naglašava kako iza svakog vrhunskog rezultata stoje godine predanog rada, odricanja i podrške cijele obitelji. Upravo zato smatra da je važno stvarati okruženje u kojem će mladi sportaši imati kvalitetne uvjete za razvoj, ali i razumijevanje da je obrazovanje jednako važno kao i sportski uspjeh.
Prisjećajući se svoje bogate karijere, ističe kako su mu najveće zadovoljstvo bivši učenici koji mu se i danas javljaju te svjedoče da su ljubav prema kretanju i zdravim navikama ponijeli iz školskih dana. Takve priče, kaže, potvrđuju da je posao profesora puno više od održavanja nastave.
Osijek je, dodaje, kroz godine iznjedrio brojne vrhunske sportaše u različitim disciplinama, a uspjeh nije slučajan. Tradicija, kvalitetni treneri i predan rad stvaraju temelje na kojima nastaju novi šampioni. Vjeruje da će grad i dalje ulagati u sportsku infrastrukturu i mlade talente jer je upravo sport jedan od najboljih ambasadora Osijeka.
Mirovina će za Zdenka Korpara tako označiti kraj jedne profesionalne etape, ali ne i kraj njegove sportske priče. S jednakim entuzijazmom kojim je godinama ulazio u školsku dvoranu, planira nastaviti raditi ono što najbolje zna – trenirati Svena, motivirati mlade, razvijati sport i dokazivati da se uspjeh gradi svakodnevnim radom, strpljenjem i ljubavlju prema onome što radiš.
Korpar je prokomentirao i aktualni trenutak u kojemu se nalazi Hrvatski olimpijski odbor, istaknuvši kako je hrvatskom sportu više nego ikad potrebno vratiti povjerenje javnosti.
– Hrvatski sport ima vrhunske sportaše i stručnjake koji svojim rezultatima zaslužuju biti u prvom planu. Zato sve što baca sjenu na rad krovne sportske organizacije nije dobro ni za sportaše ni za trenere. Vjerujem da će se sve okolnosti razjasniti te da će HOO iz ove situacije izaći još transparentniji i organiziraniji. Sport mora počivati na poštenju, odgovornosti i jednakim pravilima za sve – rekao je Korpar.
Dodao je kako najveću pozornost ipak treba usmjeriti na ono zbog čega sportski sustav postoji – razvoj mladih sportaša.
– Umjesto da se bavimo aferama, trebali bismo razgovarati o tome kako osigurati bolje uvjete za djecu, klubove i trenere. Hrvatska je mala zemlja, ali redovito osvaja olimpijske i svjetske medalje. To nije slučajnost, nego rezultat rada ljudi na terenu. Stoga, Korpar bezrezervnu potporu daje Draganu Primorcu – zaključio je.
Njegove riječi dolaze u razdoblju u kojem se Hrvatski olimpijski odbor suočava s pojačanim pritiskom javnosti zbog pitanja upravljanja i transparentnosti te promjenama u vodstvu organizacije.
Foto: Domagoj Šuster
Iako će uskoro zaključiti svoj radni vijek u školskim učionicama i otići u zasluženu mirovinu, Korpar ne planira usporiti. Naprotiv, kaže kako mirovinu vidi kao priliku za nove izazove i još snažniji angažman u sportu. Želja mu je pomoći u razvoju sportskih programa koji će građanima približiti tjelesnu aktivnost.
– Sport nije samo rezultat i medalja. On uči disciplini, odgovornosti, poštovanju i upornosti. To su vrijednosti koje ostaju za cijeli život – poručuje Korpar, ističući kako je upravo rad s mladima najveća nagrada njegove profesije.
Posebno je ponosan na uspjeh sina Svena, ali naglašava kako iza svakog vrhunskog rezultata stoje godine predanog rada, odricanja i podrške cijele obitelji. Upravo zato smatra da je važno stvarati okruženje u kojem će mladi sportaši imati kvalitetne uvjete za razvoj, ali i razumijevanje da je obrazovanje jednako važno kao i sportski uspjeh.
Prisjećajući se svoje bogate karijere, ističe kako su mu najveće zadovoljstvo bivši učenici koji mu se i danas javljaju te svjedoče da su ljubav prema kretanju i zdravim navikama ponijeli iz školskih dana. Takve priče, kaže, potvrđuju da je posao profesora puno više od održavanja nastave.
Osijek je, dodaje, kroz godine iznjedrio brojne vrhunske sportaše u različitim disciplinama, a uspjeh nije slučajan. Tradicija, kvalitetni treneri i predan rad stvaraju temelje na kojima nastaju novi šampioni. Vjeruje da će grad i dalje ulagati u sportsku infrastrukturu i mlade talente jer je upravo sport jedan od najboljih ambasadora Osijeka.
Mirovina će za Zdenka Korpara tako označiti kraj jedne profesionalne etape, ali ne i kraj njegove sportske priče. S jednakim entuzijazmom kojim je godinama ulazio u školsku dvoranu, planira nastaviti raditi ono što najbolje zna – trenirati Svena, motivirati mlade, razvijati sport i dokazivati da se uspjeh gradi svakodnevnim radom, strpljenjem i ljubavlju prema onome što radiš.
Korpar je prokomentirao i aktualni trenutak u kojemu se nalazi Hrvatski olimpijski odbor, istaknuvši kako je hrvatskom sportu više nego ikad potrebno vratiti povjerenje javnosti.
– Hrvatski sport ima vrhunske sportaše i stručnjake koji svojim rezultatima zaslužuju biti u prvom planu. Zato sve što baca sjenu na rad krovne sportske organizacije nije dobro ni za sportaše ni za trenere. Vjerujem da će se sve okolnosti razjasniti te da će HOO iz ove situacije izaći još transparentniji i organiziraniji. Sport mora počivati na poštenju, odgovornosti i jednakim pravilima za sve – rekao je Korpar.
Dodao je kako najveću pozornost ipak treba usmjeriti na ono zbog čega sportski sustav postoji – razvoj mladih sportaša.
– Umjesto da se bavimo aferama, trebali bismo razgovarati o tome kako osigurati bolje uvjete za djecu, klubove i trenere. Hrvatska je mala zemlja, ali redovito osvaja olimpijske i svjetske medalje. To nije slučajnost, nego rezultat rada ljudi na terenu. Stoga, Korpar bezrezervnu potporu daje Draganu Primorcu – zaključio je.
Njegove riječi dolaze u razdoblju u kojem se Hrvatski olimpijski odbor suočava s pojačanim pritiskom javnosti zbog pitanja upravljanja i transparentnosti te promjenama u vodstvu organizacije.
Foto: Domagoj Šuster
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)