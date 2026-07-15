[VIDEO] Za 45. rođendan OŠ "Mladost" predstavila prvu školsku himnu i videospot
15.07.2026. 9:37
Osnovna škola "Mladost" Osijek obilježila je 45. obljetnicu rada posebnim glazbenim projektom – predstavljanjem svoje prve školske himne "Škola Mladost". Pjesma je snimljena u profesionalnom studiju, dobila je i videospot, a svoju premijeru imala je na CMC televiziji. Ideja za nastanak prve školske himne potekla je od ravnateljice Nikoline Mandić Gregić, koja je željela da škola dobije pjesmu koja će predstavljati njezin identitet i zajedništvo.
Glazbu za himnu skladala je Andreja Gribl, aranžman potpisuje Željko Nikolin, dok su poseban doprinos dale i učenice škole Emma Geler i Leonarda Mihaljević, koje su sudjelovale u oblikovanju stihova himne. Videospot potpisuje Leon produkcija, koja je svojim kreativnim pristupom i vrhunskom realizacijom školskoj himni podarila prepoznatljivu vizualnu priču. Projekt je vodila učiteljica glazbene kulture i voditeljica školskih zborova Ivana Adamček, uz sudjelovanje učenika, školskih zborova i solista.
Pjevački zborovi Osnovne škole "Mladost" već godinama svojim nastupima, uspjesima na natjecanjima i sudjelovanjem u brojnim školskim i lokalnim događanjima predstavljaju glazbeni ponos škole. U stvaranju i izvedbi školske himne posebno su se istaknuli solisti Una Hadžić, Šimun Kečkeš i Marlena Kisić, čiji su glasovi pjesmi dali prepoznatljivu energiju i poseban doživljaj.
Od ideje do realizacije, projekt je okupio brojne suradnike, a učenicima pružio priliku sudjelovati u stvaranju glazbenog projekta koji će ostati dio školske povijesti.
Videospot za školsku himnu dostupan je na CRO REC Kids YouTube kanalu, gdje ga mogu pogledati svi zainteresirani.
Uz himnu "Škola Mladost", osječka je škola dobila pjesmu koja će pratiti njezine svečanosti, uspjehe i nove generacije učenika.
Glazbu za himnu skladala je Andreja Gribl, aranžman potpisuje Željko Nikolin, dok su poseban doprinos dale i učenice škole Emma Geler i Leonarda Mihaljević, koje su sudjelovale u oblikovanju stihova himne. Videospot potpisuje Leon produkcija, koja je svojim kreativnim pristupom i vrhunskom realizacijom školskoj himni podarila prepoznatljivu vizualnu priču. Projekt je vodila učiteljica glazbene kulture i voditeljica školskih zborova Ivana Adamček, uz sudjelovanje učenika, školskih zborova i solista.
Pjevački zborovi Osnovne škole "Mladost" već godinama svojim nastupima, uspjesima na natjecanjima i sudjelovanjem u brojnim školskim i lokalnim događanjima predstavljaju glazbeni ponos škole. U stvaranju i izvedbi školske himne posebno su se istaknuli solisti Una Hadžić, Šimun Kečkeš i Marlena Kisić, čiji su glasovi pjesmi dali prepoznatljivu energiju i poseban doživljaj.
Od ideje do realizacije, projekt je okupio brojne suradnike, a učenicima pružio priliku sudjelovati u stvaranju glazbenog projekta koji će ostati dio školske povijesti.
Videospot za školsku himnu dostupan je na CRO REC Kids YouTube kanalu, gdje ga mogu pogledati svi zainteresirani.
Uz himnu "Škola Mladost", osječka je škola dobila pjesmu koja će pratiti njezine svečanosti, uspjehe i nove generacije učenika.
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)