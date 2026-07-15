Osnovna škola "Mladost" Osijek

45. obljetnicu rada

prve školske himne "Škola Mladost"

Nikoline Mandić Gregić

Andreja Gribl,

Željko Nikolin

Emma Geler i Leonarda Mihaljević

Leon produkcija

Ivana Adamček,

Una Hadžić, Šimun Kečkeš i Marlena Kisić

obilježila jeposebnim glazbenim projektom – predstavljanjem svoje. Pjesma je snimljena u profesionalnom studiju, dobila je i videospot, a svoju premijeru imala je na CMC televiziji. Ideja za nastanak prve školske himne potekla je od ravnateljice, koja je željela da škola dobije pjesmu koja će predstavljati njezin identitet i zajedništvo.Glazbu za himnu skladala jearanžman potpisuje, dok su poseban doprinos dale i učenice škole, koje su sudjelovale u oblikovanju stihova himne. Videospot potpisuje, koja je svojim kreativnim pristupom i vrhunskom realizacijom školskoj himni podarila prepoznatljivu vizualnu priču. Projekt je vodila učiteljica glazbene kulture i voditeljica školskih zborovauz sudjelovanje učenika, školskih zborova i solista.Pjevački zborovi Osnovne škole "Mladost" već godinama svojim nastupima, uspjesima na natjecanjima i sudjelovanjem u brojnim školskim i lokalnim događanjima predstavljaju glazbeni ponos škole. U stvaranju i izvedbi školske himne posebno su se istaknuli solisti, čiji su glasovi pjesmi dali prepoznatljivu energiju i poseban doživljaj.Od ideje do realizacije, projekt je okupio brojne suradnike, a učenicima pružio priliku sudjelovati u stvaranju glazbenog projekta koji će ostati dio školske povijesti.Videospot za školsku himnu dostupan je na CRO REC Kids YouTube kanalu, gdje ga mogu pogledati svi zainteresirani.Uz himnu "Škola Mladost", osječka je škola dobila pjesmu koja će pratiti njezine svečanosti, uspjehe i nove generacije učenika.