IPA Osijek organizirala je s U drugom Mladih Osijek kao partnerima projekta dovoz i prihvat donacije koju je prikupio BRK Regensburg za Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije .



Naime, velikim zalaganjem BRK Regensburg, Udo Schulze i njegovog tima te Željka Krajnovića , ponovo je stigla vrijedna donacija medicinske opreme ovoga puta za Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije na čelu s predsjednikom: mons. Đuro Hranić i ravnateljem, Dragom Tukara .



Spomenuta donacija sastoji se od 16 električnih bolničkih kreveta, 17 madraca, uredske stolice, hodalice, princeze, preko 3t.bolničke posteljine, medicinske radne odjeće, uredskog i bolničkog namještaja i dr ukupne težine 15t. , navodi voditelj projekta član IPA Osijek, Božidar Vrselja .



„ Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije u Vinkovcima, u utorak, 14. srpnja 2026. primio je donaciju BRK REGENSBURG HUMANITÄRE HILFE, Uda Schulza i njegova tima te Željka Krajnovića. Donaciju je primio ravnatelj Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije, dr. sc. Drago Tukara, a pristigla je posredstvom IPA Hrvatska Sekcije i njihova partnera Udruge mladih Osijek. Pristigla donacija sadržavala je rabljene bolesničke krevete, hodalice, princeze i ostala medicinska pomagala. “ - Tiskovni ured.



Ovim putem se još jednom zahvaljujemo g. Udo Schulze i njegovom timu koji su svojim zalaganjem prikupili ovu pomoć te g.Željku Krajnović. Nastavljamo uspješnu suradnju između IPA Osijek i BRK Regensburg, što je vidljivo iz dosadašnjih donacija, te Udruzi Mladih Osijek na logističkoj potpori za prihvat donacije , navodi predsjednik kluba IPA Osijek, Ladislav Bece .