Humanitarna suradnja bez granica: Nova donacija BRK Regensburg za Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije
15.07.2026. 9:00
IPA Osijek organizirala je s Udrugom Mladih Osijek kao partnerima projekta dovoz i prihvat donacije koju je prikupio BRK Regensburg za Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije .
Naime, velikim zalaganjem BRK Regensburg, Udo Schulze i njegovog tima te Željka Krajnovića, ponovo je stigla vrijedna donacija medicinske opreme ovoga puta za Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije na čelu s predsjednikom: mons. Đuro Hranić i ravnateljem, Dragom Tukara.
Spomenuta donacija sastoji se od 16 električnih bolničkih kreveta, 17 madraca, uredske stolice, hodalice, princeze, preko 3t.bolničke posteljine, medicinske radne odjeće, uredskog i bolničkog namještaja i dr ukupne težine 15t., navodi voditelj projekta član IPA Osijek, Božidar Vrselja.
„Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije u Vinkovcima, u utorak, 14. srpnja 2026. primio je donaciju BRK REGENSBURG HUMANITÄRE HILFE, Uda Schulza i njegova tima te Željka Krajnovića. Donaciju je primio ravnatelj Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije, dr. sc. Drago Tukara, a pristigla je posredstvom IPA Hrvatska Sekcije i njihova partnera Udruge mladih Osijek. Pristigla donacija sadržavala je rabljene bolesničke krevete, hodalice, princeze i ostala medicinska pomagala.“ - Tiskovni ured.
Ovim putem se još jednom zahvaljujemo g. Udo Schulze i njegovom timu koji su svojim zalaganjem prikupili ovu pomoć te g.Željku Krajnović. Nastavljamo uspješnu suradnju između IPA Osijek i BRK Regensburg, što je vidljivo iz dosadašnjih donacija, te Udruzi Mladih Osijek na logističkoj potpori za prihvat donacije, navodi predsjednik kluba IPA Osijek, Ladislav Bece.
Naime, velikim zalaganjem BRK Regensburg, Udo Schulze i njegovog tima te Željka Krajnovića, ponovo je stigla vrijedna donacija medicinske opreme ovoga puta za Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije na čelu s predsjednikom: mons. Đuro Hranić i ravnateljem, Dragom Tukara.
Spomenuta donacija sastoji se od 16 električnih bolničkih kreveta, 17 madraca, uredske stolice, hodalice, princeze, preko 3t.bolničke posteljine, medicinske radne odjeće, uredskog i bolničkog namještaja i dr ukupne težine 15t., navodi voditelj projekta član IPA Osijek, Božidar Vrselja.
„Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije u Vinkovcima, u utorak, 14. srpnja 2026. primio je donaciju BRK REGENSBURG HUMANITÄRE HILFE, Uda Schulza i njegova tima te Željka Krajnovića. Donaciju je primio ravnatelj Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije, dr. sc. Drago Tukara, a pristigla je posredstvom IPA Hrvatska Sekcije i njihova partnera Udruge mladih Osijek. Pristigla donacija sadržavala je rabljene bolesničke krevete, hodalice, princeze i ostala medicinska pomagala.“ - Tiskovni ured.
Ovim putem se još jednom zahvaljujemo g. Udo Schulze i njegovom timu koji su svojim zalaganjem prikupili ovu pomoć te g.Željku Krajnović. Nastavljamo uspješnu suradnju između IPA Osijek i BRK Regensburg, što je vidljivo iz dosadašnjih donacija, te Udruzi Mladih Osijek na logističkoj potpori za prihvat donacije, navodi predsjednik kluba IPA Osijek, Ladislav Bece.
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)