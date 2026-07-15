Nakon biciklista , električni romobili već neko vrijeme predstavljaju jedan od većih prometnih izazova u našem gradu. Voze ih gotovo sve generacije, no problem nastaje kada se ne poštuju prometna pravila , ali ni obveza korištenja zaštitne kacige .



U nedavnom policijskom izvješću navedeno je kako su vozači električnih romobila tijekom vikenda počinili čak 81 prometni prekršaj , a najveći broj odnosio se upravo na nekorištenje zaštitne kacige.



Zašto ovog jutra ponovno pišemo o romobilima ? Povod je objava naše sugrađanke Ines Vučković Dizdar koja je na društvenim mrežama podijelila nesvakidašnje iskustvo . Naime, od policije je zatražila da njezinu sinu napišu kaznu jer je upravljao romobilom bez zaštitne kacige.



Kako je napisala, oduvijek je bila protivnica električnih romobila te ih nije željela kupiti nijednom od svoje djece. Ipak, sin ju je, kako kaže, nagovorio da mu dopusti kupnju romobila za odlazak do trgovine i kraće relacije. Jedini uvjet bio je da prilikom svake vožnje nosi zaštitnu kacigu .



Unatoč tome, nekoliko je puta do nje stigla informacija da sin vozi bez kacige . Nakon razgovora, situacija se neko vrijeme nije ponavljala, no ponovno je prekršio dogovor kada je bez kacige krenuo do obližnje trgovine.



Na putu ga je zaustavila policija koja mu je privremeno oduzela romobil te pozvala majku. Umjesto očekivane molbe da se sinu progleda kroz prste, uslijedila je potpuno drugačija reakcija .



Policijski službenik objasnio joj je da se radi o prvom evidentiranom prekršaju te da planira izreći upozorenje. Međutim, Ines je inzistirala da njezin sin bude kažnjen.



– Nije mu prvi puta i ja vas molim da mu napišete kaznu, bolje da ga udarite po džepu nego on sam sebe u glavu... Neće on drugačije naučiti – napisala je u svojoj objavi.



Iako je policijski službenik na kraju ipak odlučio izreći upozorenje uz poruku da će sljedeći prekršaj biti kažnjen , majka kaže kako vjeruje da drugog puta neće biti. Dodaje i da je sin nakon događaja ostao bez romobila te je, kako u šali zaključuje, sada pješak.



Na kraju svoje objave poslala je poruku i drugim roditeljima.



– U svakom slučaju poanta ove price je da spašavanje djece od odgovornosti nije ljubav prema njima nego korak do uništenja onog sto zapravo volite najviše na svijetu… – poručila je.