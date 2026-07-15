Servisne informacije [15. srpnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
15.07.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno pa će povremeno biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Jutarnja temperatura 19°C, a dnevna do 31°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do 10:30 sati - Jela 11-11b, 6a-20, 26-30
od 7:15 do 14:00 sati - Alanska ulica 2-8 par, 8/a, 12, 12/a, 14-40 par, 1-3 nep, 3/a, 5-21 nep, 25-29 nep, 33, Jahorinska 37-51 nep, Kalnička 7-9 nep, Kordunska 2-6 par, 6/a, 8, 8/a, 10, 10/a, 10/b, 12-24 par, 24/a, 26-28 par, Kozjačka ulica 7, 11-29 nep, 29/a, Papuk gore2,2/a, 4-10 par, 10/a, 12, 16-18 par, 18/a, 20-26 par, 26/a, 26/b, 28, 34-44 par, 15-17 nep, 17/a, 17/b, 19, 19/a, 21, 21/a, 23-27 nep, Psunjska 14, 14/a, 16-22 par, 22/a, 24-26 par, 28/a, 30-32 par, 32/a, 34, 34/a, 36-38 par, 42-44 par, 44/a, 46,46/a,46/b, 48-56 par, 60, 1, 1/a, 3, 3/a, 3/b, 3/c, 5-7 nep, 7/a, 9, 9/a, 11-29 nep, Ulica Antuna Kanižlića 46, Ulica Ivane Brlić-Mažuranić 2/a, 4, 8, Vijenac Medvednice 2-16 par, 1-15 nep, Zvečevska 2-4 par, 4/a, 6-8 par, 12-18 par, 1, 1/a, 3, 5/a, 7-13nep, Čvrsnička ulica 54, 54/a, 56-68 par, 72-92 par, 73-75 nep, 75/a, 77-83 nep, 83/a, 83/b
od 7:30 do 10:30 sati - Vatrogasna ulica 29-53 nep
od 8:00 do 8:45 sati - Gornjodravska obala 96, 95
od 9:00 do 11:00 sati - Biogradska 12-16 par, Crikvenička 14-24 par, 13-21 nep, Makarska 12-20 par, 13-23 nep
od 11:00 do 14:00 sati - Erdutska ulica 1-3 nep, Ivanovačka ulica 2-8 par, 1-11 nep, Nuštarska ulica 2-8 par, 1-7 nep, Subotička 2-8, 1-7 nep, Širokobriješka ulica 2-12 par, 1-31 nep
Tenja
od 7:00 do 13:00 sati - Branka Radičevića 68, 72, 76, 80, 80/a, 84-94 par, 96/a, 98, 98/a, 98/b, 100, 69-79 nep, 79/a, 79/b, 79/c, 79/d, 81-83 nep, Ulica fra Grge Martića 2, 2/a, 2/b, 4-6 par, 6/a, 8-12 par, 12/a, 14, 14/a, 16, 16/a, 18-24 par, 108, 3-17 nep, 17/a, 19/a,21/a,23, 23/a, 23/b, 23/c, 23/d, 27, 27/d, 29, Ulica Vladka Mačeka 102-110 par, 110/a, 118, 118/a, 115, 119-121 nep, 125/a, 127-129 nep, 129/a, 131, 135, Vladka Mačeka 120
Josipovac
od 7:30 do 12:30 sati - Dravska 2/a, 4, 4/a, 6-8 par, 12-16 par, 1-5 nep, 7/a, 9, 9/a, 11-15 nep, Ulica Ivana Mažuranića 16-18 par, 18/a, 20-38 par, 38/a, 38/c, 40-42 par, 42/a, 44, 44/a, 46-58 par
Višnjevac
od 12:00 do 14:00 sati - Ulica Stanka Vraza 2-30 par, 1-7 nep, 11-19 nep, Lugarski put II 6a
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [09.-15.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
- OLJK 2026.: Večer neispričanih priča i osječkih anegdota "Jedna s nogu, priče iz Osijeka: razgovori s ljudima od riječi"
- Kopika zove! U srijedu svi na Kopiku za veliku ljetnu fotografiju
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno pa će povremeno biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Jutarnja temperatura 19°C, a dnevna do 31°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do 10:30 sati - Jela 11-11b, 6a-20, 26-30
od 7:15 do 14:00 sati - Alanska ulica 2-8 par, 8/a, 12, 12/a, 14-40 par, 1-3 nep, 3/a, 5-21 nep, 25-29 nep, 33, Jahorinska 37-51 nep, Kalnička 7-9 nep, Kordunska 2-6 par, 6/a, 8, 8/a, 10, 10/a, 10/b, 12-24 par, 24/a, 26-28 par, Kozjačka ulica 7, 11-29 nep, 29/a, Papuk gore2,2/a, 4-10 par, 10/a, 12, 16-18 par, 18/a, 20-26 par, 26/a, 26/b, 28, 34-44 par, 15-17 nep, 17/a, 17/b, 19, 19/a, 21, 21/a, 23-27 nep, Psunjska 14, 14/a, 16-22 par, 22/a, 24-26 par, 28/a, 30-32 par, 32/a, 34, 34/a, 36-38 par, 42-44 par, 44/a, 46,46/a,46/b, 48-56 par, 60, 1, 1/a, 3, 3/a, 3/b, 3/c, 5-7 nep, 7/a, 9, 9/a, 11-29 nep, Ulica Antuna Kanižlića 46, Ulica Ivane Brlić-Mažuranić 2/a, 4, 8, Vijenac Medvednice 2-16 par, 1-15 nep, Zvečevska 2-4 par, 4/a, 6-8 par, 12-18 par, 1, 1/a, 3, 5/a, 7-13nep, Čvrsnička ulica 54, 54/a, 56-68 par, 72-92 par, 73-75 nep, 75/a, 77-83 nep, 83/a, 83/b
od 7:30 do 10:30 sati - Vatrogasna ulica 29-53 nep
od 8:00 do 8:45 sati - Gornjodravska obala 96, 95
od 9:00 do 11:00 sati - Biogradska 12-16 par, Crikvenička 14-24 par, 13-21 nep, Makarska 12-20 par, 13-23 nep
od 11:00 do 14:00 sati - Erdutska ulica 1-3 nep, Ivanovačka ulica 2-8 par, 1-11 nep, Nuštarska ulica 2-8 par, 1-7 nep, Subotička 2-8, 1-7 nep, Širokobriješka ulica 2-12 par, 1-31 nep
Tenja
od 7:00 do 13:00 sati - Branka Radičevića 68, 72, 76, 80, 80/a, 84-94 par, 96/a, 98, 98/a, 98/b, 100, 69-79 nep, 79/a, 79/b, 79/c, 79/d, 81-83 nep, Ulica fra Grge Martića 2, 2/a, 2/b, 4-6 par, 6/a, 8-12 par, 12/a, 14, 14/a, 16, 16/a, 18-24 par, 108, 3-17 nep, 17/a, 19/a,21/a,23, 23/a, 23/b, 23/c, 23/d, 27, 27/d, 29, Ulica Vladka Mačeka 102-110 par, 110/a, 118, 118/a, 115, 119-121 nep, 125/a, 127-129 nep, 129/a, 131, 135, Vladka Mačeka 120
Josipovac
od 7:30 do 12:30 sati - Dravska 2/a, 4, 4/a, 6-8 par, 12-16 par, 1-5 nep, 7/a, 9, 9/a, 11-15 nep, Ulica Ivana Mažuranića 16-18 par, 18/a, 20-38 par, 38/a, 38/c, 40-42 par, 42/a, 44, 44/a, 46-58 par
Višnjevac
od 12:00 do 14:00 sati - Ulica Stanka Vraza 2-30 par, 1-7 nep, 11-19 nep, Lugarski put II 6a
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [09.-15.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
- OLJK 2026.: Večer neispričanih priča i osječkih anegdota "Jedna s nogu, priče iz Osijeka: razgovori s ljudima od riječi"
- Kopika zove! U srijedu svi na Kopiku za veliku ljetnu fotografiju
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)