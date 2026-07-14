Povratak Bilića na klupu Vatrenih: Opus Arena ponovno domaćin reprezentaciji
14.07.2026. 11:01
Hrvatska nogometna reprezentacija ulazi u novo poglavlje. Nakon završetka mandata Zlatka Dalića, na mjesto izbornika vraća se Slaven Bilić, koji će Vatrene prvi put u svom drugom mandatu okupiti u rujnu, uoči početka novog izdanja Lige nacija.
Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza na sjednici je jednoglasno potvrdio Bilićevo imenovanje, a uz izbor novog izbornika donesene su i odluke o domaćinstvima utakmica u nadolazećem natjecanju. Hrvatska će tako jednu od svojih domaćih utakmica odigrati na osječkoj Opus Areni.
Bilićeva momčad natjecanje otvara 26. rujna gostovanjem kod Češke u Pragu. Zbog kazne UEFA-e hrvatski navijači neće moći pratiti reprezentaciju s tribina. Već 29. rujna slijedi novo zahtjevno gostovanje, ovoga puta protiv Španjolske.
Prvi domaći susret Hrvatska će igrati 3. listopada protiv Engleske na riječkoj Rujevici. I ta će utakmica biti odigrana bez gledatelja zbog iste UEFA-ine sankcije. Samo tri dana kasnije Vatreni sele u Split, gdje će ugostiti Španjolsku.
U završnici natjecanja Hrvatska će 12. studenoga gostovati u Engleskoj, a posljednju utakmicu grupne faze odigrat će 15. studenoga u Osijeku protiv Češke. Dvoboj na Opus Areni bit će još jedan susret Hrvatske i Češke u slavonskoj metropoli. Na istom stadionu reprezentacije su se sastale i prošle godine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza na sjednici je jednoglasno potvrdio Bilićevo imenovanje, a uz izbor novog izbornika donesene su i odluke o domaćinstvima utakmica u nadolazećem natjecanju. Hrvatska će tako jednu od svojih domaćih utakmica odigrati na osječkoj Opus Areni.
Bilićeva momčad natjecanje otvara 26. rujna gostovanjem kod Češke u Pragu. Zbog kazne UEFA-e hrvatski navijači neće moći pratiti reprezentaciju s tribina. Već 29. rujna slijedi novo zahtjevno gostovanje, ovoga puta protiv Španjolske.
Prvi domaći susret Hrvatska će igrati 3. listopada protiv Engleske na riječkoj Rujevici. I ta će utakmica biti odigrana bez gledatelja zbog iste UEFA-ine sankcije. Samo tri dana kasnije Vatreni sele u Split, gdje će ugostiti Španjolsku.
U završnici natjecanja Hrvatska će 12. studenoga gostovati u Engleskoj, a posljednju utakmicu grupne faze odigrat će 15. studenoga u Osijeku protiv Češke. Dvoboj na Opus Areni bit će još jedan susret Hrvatske i Češke u slavonskoj metropoli. Na istom stadionu reprezentacije su se sastale i prošle godine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)