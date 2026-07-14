Hrvatska nogometna reprezentacija

novo poglavlje

Zlatka Dalića,

Slaven Bilić

Lige nacija

domaćinstvima utakmica

Opus Areni

Češke u Pragu

neće moći

Španjolske

Engleske

bez gledatelja

Španjolsku

Engleskoj

15. studenoga

Češke

Opus Areni

Foto: Osijek031.com/Arhiv

ulazi u. Nakon završetka mandatana mjesto izbornika vraća se, koji će Vatrene prvi put u svom drugom mandatu okupiti u rujnu, uoči početka novog izdanjaIzvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza na sjednici je jednoglasno potvrdio Bilićevo imenovanje, a uz izbor novog izbornika donesene su i odluke ou nadolazećem natjecanju. Hrvatska će tako jednu od svojih domaćih utakmica odigrati na osječkojBilićeva momčad natjecanje otvara 26. rujna gostovanjem kod. Zbog kazne UEFA-e hrvatski navijačipratiti reprezentaciju s tribina. Već 29. rujna slijedi novo zahtjevno gostovanje, ovoga puta protivPrvi domaći susret Hrvatska će igrati 3. listopada protivna riječkoj Rujevici. I ta će utakmica biti odigranazbog iste UEFA-ine sankcije. Samo tri dana kasnije Vatreni sele u Split, gdje će ugostitiU završnici natjecanja Hrvatska će 12. studenoga gostovati u, a posljednju utakmicu grupne faze odigrat ćeu Osijeku protiv. Dvoboj nabit će još jedan susret Hrvatske i Češke u slavonskoj metropoli. Na istom stadionu reprezentacije su se sastale i prošle godine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.