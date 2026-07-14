rekordno nizak

-174 centimetra

-161 centimetar

Hrvatskih voda

hidrološkim ekstremima

niskih vodostaja

znenadne poplave

Željko Kovačević

kombinacije

visoki vodostaji

nova stvarnost

manja količina

pogoršavaju

nisu pojedinačni rekordi

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Nakon što je tijekom vikenda na Dravi kod Osijeka izmjerenvodostaj od, danas je u 8 sati vodostaj iznosioIzupozoravaju kako posljednjih godina sve češće svjedočimo izraženim. Umjesto uobičajenih sezonskih kretanja, sve su češća dugotrajna razdoblja izrazito, ali i iu razdobljima kada se ranije nisu očekivale.Direktor osječkog vodno-gospodarskog odjela Hrvatskih voda za Dunav i donju Dravuističe da ovakvo stanje nije posljedica samo jednog čimbenika, većviše okolnosti. Kako kaže, u dijelu godine kada su se nekada očekivalidanas se bilježe minimalne vrijednosti, što pokazuje da su ekstremi postalikojoj se treba prilagoditi.Jedan od glavnih razloga za dugotrajna razdoblja niskih vodostaja je svesnijega u Alpama. Zbog toga se tijekom proljeća u rijeke slijeva manje vode nastale otapanjem snijega. Situaciju dodatnomanjak oborina i sve rjeđe obilne kiše.Slični trendovi prisutni su i na Dunavu. Kovačević naglašava da najveći problem, nego dugoročne promjene koje pokazuju da razdoblja niskih vodostaja traju sve dulje, čime se postupno mijenja slika vodnih prilika koja se prati već desetljećima.