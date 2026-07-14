Vodostaj Drave u Osijeku i dalje među najnižima u povijesti, danas iznosi -161 cm
14.07.2026. 10:29
Nakon što je tijekom vikenda na Dravi kod Osijeka izmjeren rekordno nizak vodostaj od -174 centimetra, danas je u 8 sati vodostaj iznosio -161 centimetar.
Iz Hrvatskih voda upozoravaju kako posljednjih godina sve češće svjedočimo izraženim hidrološkim ekstremima. Umjesto uobičajenih sezonskih kretanja, sve su češća dugotrajna razdoblja izrazito niskih vodostaja, ali i iznenadne poplave u razdobljima kada se ranije nisu očekivale.
Direktor osječkog vodno-gospodarskog odjela Hrvatskih voda za Dunav i donju Dravu Željko Kovačević ističe da ovakvo stanje nije posljedica samo jednog čimbenika, već kombinacije više okolnosti. Kako kaže, u dijelu godine kada su se nekada očekivali visoki vodostaji danas se bilježe minimalne vrijednosti, što pokazuje da su ekstremi postali nova stvarnost kojoj se treba prilagoditi.
Jedan od glavnih razloga za dugotrajna razdoblja niskih vodostaja je sve manja količina snijega u Alpama. Zbog toga se tijekom proljeća u rijeke slijeva manje vode nastale otapanjem snijega. Situaciju dodatno pogoršavaju manjak oborina i sve rjeđe obilne kiše.
Slični trendovi prisutni su i na Dunavu. Kovačević naglašava da najveći problem nisu pojedinačni rekordi, nego dugoročne promjene koje pokazuju da razdoblja niskih vodostaja traju sve dulje, čime se postupno mijenja slika vodnih prilika koja se prati već desetljećima.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Iz Hrvatskih voda upozoravaju kako posljednjih godina sve češće svjedočimo izraženim hidrološkim ekstremima. Umjesto uobičajenih sezonskih kretanja, sve su češća dugotrajna razdoblja izrazito niskih vodostaja, ali i iznenadne poplave u razdobljima kada se ranije nisu očekivale.
Direktor osječkog vodno-gospodarskog odjela Hrvatskih voda za Dunav i donju Dravu Željko Kovačević ističe da ovakvo stanje nije posljedica samo jednog čimbenika, već kombinacije više okolnosti. Kako kaže, u dijelu godine kada su se nekada očekivali visoki vodostaji danas se bilježe minimalne vrijednosti, što pokazuje da su ekstremi postali nova stvarnost kojoj se treba prilagoditi.
Jedan od glavnih razloga za dugotrajna razdoblja niskih vodostaja je sve manja količina snijega u Alpama. Zbog toga se tijekom proljeća u rijeke slijeva manje vode nastale otapanjem snijega. Situaciju dodatno pogoršavaju manjak oborina i sve rjeđe obilne kiše.
Slični trendovi prisutni su i na Dunavu. Kovačević naglašava da najveći problem nisu pojedinačni rekordi, nego dugoročne promjene koje pokazuju da razdoblja niskih vodostaja traju sve dulje, čime se postupno mijenja slika vodnih prilika koja se prati već desetljećima.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)