Vlade

ublažavanja

Uredba o izmjeni uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju,

Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Od danas vozači će plaćati gorivo:

1,54 EUR/l

1,59 EUR/l

1,02 EUR/l

Jučer je održana telefonska sjednicaradirasta cijena goriva. Na sjednici su donesene dvije Uredbe, i to:kojom su u odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje visine trošarine snižene, i to za 0,01 eura po litri, te, sukladno kojoj se dodatno snižavaju i premije za 0,02 eura po litri za benzinsko i dizelsko gorivo te plavi dizel.za benzinsko gorivo (nema promjena 0,00 EUR/l)za dizelsko gorivo (povećanje 0,05 EUR/l)za plavi dizel (povećanje 0,06 EUR/l)