Od danas nove cijene goriva na benzinskim postajama
14.07.2026. 9:48
Jučer je održana telefonska sjednica Vlade radi ublažavanja rasta cijena goriva. Na sjednici su donesene dvije Uredbe, i to: Uredba o izmjeni uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju, kojom su u odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje visine trošarine snižene, i to za 0,01 eura po litri, te Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, sukladno kojoj se dodatno snižavaju i premije za 0,02 eura po litri za benzinsko i dizelsko gorivo te plavi dizel.
Od danas vozači će plaćati gorivo:
- 1,54 EUR/l za benzinsko gorivo (nema promjena 0,00 EUR/l)
- 1,59 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,05 EUR/l)
- 1,02 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,06 EUR/l)
Od danas vozači će plaćati gorivo:
- 1,54 EUR/l za benzinsko gorivo (nema promjena 0,00 EUR/l)
- 1,59 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,05 EUR/l)
- 1,02 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,06 EUR/l)
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