Imamo Kopiku, imamo fotografa i imamo veliki plan. Sad nam još samo trebaju ljudi. Puno ljudi.

srijedu, 15. srpnja 2026.

18 sati

jednu veliku ljetnu fotografiju

kupači, sunčanje, picigin, ručnici, luftići, skokovi u vodu

Turističke zajednice Osječko-baranjske županije

Zato, kupaći, ručnik, ekipa i pravac Kopika

U slučaju kiše moguća je odgoda ili otkazivanje zajedničkog fotografiranja, pratite nas za sve informacije

Foto: Matija Milanović/Arhiv

, una Kopiki radimoTrebaju nami sve ono zbog čega ljeto na osječkoj Kopiki ima svoj poseban šarm.Fotografija će biti dio nove promotivne kampanje, a u kolovozu Kopika ide put juga.Zato pozivamo sve koji žele sudjelovati u kampanji da u srijedu dođu na kupanje i jednostavno budu dio dobre ljetne atmosfere.Što nas je više, to će Kopika bolje izgledati. A znamo da može izgledati odlično.