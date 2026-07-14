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Vijesti::Communis
Imamo Kopiku, imamo fotografa i imamo veliki plan. Sad nam još samo trebaju ljudi. Puno ljudi.

U srijedu, 15. srpnja 2026., u 18 sati na Kopiki radimo jednu veliku ljetnu fotografiju.

Trebaju nam kupači, sunčanje, picigin, ručnici, luftići, skokovi u vodu i sve ono zbog čega ljeto na osječkoj Kopiki ima svoj poseban šarm.

Fotografija će biti dio nove promotivne kampanje Turističke zajednice Osječko-baranjske županije, a u kolovozu Kopika ide put juga.

Zato pozivamo sve koji žele sudjelovati u kampanji da u srijedu dođu na kupanje i jednostavno budu dio dobre ljetne atmosfere.

Što nas je više, to će Kopika bolje izgledati. A znamo da može izgledati odlično.

Zato, kupaći, ručnik, ekipa i pravac Kopika!

*U slučaju kiše moguća je odgoda ili otkazivanje zajedničkog fotografiranja, pratite nas za sve informacije.


Foto: Matija Milanović/Arhiv


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)