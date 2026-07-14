Finance & Tech festival za mlade Money Tik Talk

bez straha i dociranja

novcu, umjetnoj inteligenciji, budućnosti poslova i poduzetništvu

Koliko danas zapravo košta normalan život

Nataša Tramišak

Vinka Ilak

Edita Misirić

Klara Stanković

Konferencija je važna prilika za studente i mlade koji razmišljaju o svojoj profesionalnoj budućnosti. Cilj nam je pokazati im mogućnosti koje imaju u Osječko-baranjskoj županiji te ih potaknuti da ovdje grade svoju karijeru i život. Veseli me što su mladi zainteresirani, aktivni i uključeni u društvena, poslovna i politička događanja. Za razliku od prijašnjih generacija, već sada razmišljaju o stvaranju vrijednosti i poduzetništvu, što pokazuje njihov drukčiji pogled na budućnost. Vjerujem da upravo oni mogu donijeti pozitivne promjene i bolje sutra

Vinka Ilak

To im omogućuje velika dostupnost potrošačkih kredita, raznih usluga i webshopova. Nikad nije bilo lakše potrošiti novac, puno je informacija, ne samo na internetu već i drugdje te treba imati određene vještine kritičkoga razmišljanja kako bi se u moru informacija izvukle i prepoznale one prave. Posebno je važno da prepoznaju prijevare kojih je danas jako puno na internetu

Foto: OBŽ

U Osijeku je održan. Studenti i mladi poduzetnici mogli surazgovarati o. Program je otvorio panel koji već u naslovu pogađa ono što muči veliku većinu mladih - „“. Na njemu su sudjelovale županicai članica Uprave Fine, a razgovor su vodilei studentica FERIT-a- naglasila je županica.Članica Uprave Finesložila se kako su današnji izazovi pred mladima drukčiji nego prije. –– istaknula je Ilak.