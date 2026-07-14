Festival Money Tik Talk u Osijeku otvorio raspravu o novcu i budućnosti mladih
14.07.2026. 8:43
U Osijeku je održan Finance & Tech festival za mlade Money Tik Talk. Studenti i mladi poduzetnici mogli su bez straha i dociranja razgovarati o novcu, umjetnoj inteligenciji, budućnosti poslova i poduzetništvu. Program je otvorio panel koji već u naslovu pogađa ono što muči veliku većinu mladih - „Koliko danas zapravo košta normalan život“. Na njemu su sudjelovale županica Nataša Tramišak i članica Uprave Fine Vinka Ilak, a razgovor su vodile Edita Misirić i studentica FERIT-a Klara Stanković.
- Konferencija je važna prilika za studente i mlade koji razmišljaju o svojoj profesionalnoj budućnosti. Cilj nam je pokazati im mogućnosti koje imaju u Osječko-baranjskoj županiji te ih potaknuti da ovdje grade svoju karijeru i život. Veseli me što su mladi zainteresirani, aktivni i uključeni u društvena, poslovna i politička događanja. Za razliku od prijašnjih generacija, već sada razmišljaju o stvaranju vrijednosti i poduzetništvu, što pokazuje njihov drukčiji pogled na budućnost. Vjerujem da upravo oni mogu donijeti pozitivne promjene i bolje sutra - naglasila je županica.
Članica Uprave Fine Vinka Ilak složila se kako su današnji izazovi pred mladima drukčiji nego prije. – To im omogućuje velika dostupnost potrošačkih kredita, raznih usluga i webshopova. Nikad nije bilo lakše potrošiti novac, puno je informacija, ne samo na internetu već i drugdje te treba imati određene vještine kritičkoga razmišljanja kako bi se u moru informacija izvukle i prepoznale one prave. Posebno je važno da prepoznaju prijevare kojih je danas jako puno na internetu – istaknula je Ilak.
Foto: OBŽ
- Konferencija je važna prilika za studente i mlade koji razmišljaju o svojoj profesionalnoj budućnosti. Cilj nam je pokazati im mogućnosti koje imaju u Osječko-baranjskoj županiji te ih potaknuti da ovdje grade svoju karijeru i život. Veseli me što su mladi zainteresirani, aktivni i uključeni u društvena, poslovna i politička događanja. Za razliku od prijašnjih generacija, već sada razmišljaju o stvaranju vrijednosti i poduzetništvu, što pokazuje njihov drukčiji pogled na budućnost. Vjerujem da upravo oni mogu donijeti pozitivne promjene i bolje sutra - naglasila je županica.
Članica Uprave Fine Vinka Ilak složila se kako su današnji izazovi pred mladima drukčiji nego prije. – To im omogućuje velika dostupnost potrošačkih kredita, raznih usluga i webshopova. Nikad nije bilo lakše potrošiti novac, puno je informacija, ne samo na internetu već i drugdje te treba imati određene vještine kritičkoga razmišljanja kako bi se u moru informacija izvukle i prepoznale one prave. Posebno je važno da prepoznaju prijevare kojih je danas jako puno na internetu – istaknula je Ilak.
Foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)