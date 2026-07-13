Vlada RH

nove cijene goriva

Idućih 14 dana, cijena goriva bit će:

1,54 EUR/l

1,59 EUR/l

1,02 EUR/l

Foto: Osijek031.com/Arhiv

danas je na telefonskoj sjednici predstavila, a koje vrijede od sutra.za benzinsko gorivo (nema promjena 0,00 EUR/l)za dizelsko gorivo (povećanje 0,05 EUR/l)za plavi dizel (povećanje 0,06 EUR/l)