Od sutra nove cijene goriva
13.07.2026. 21:03
Vlada RH danas je na telefonskoj sjednici predstavila nove cijene goriva, a koje vrijede od sutra.
Idućih 14 dana, cijena goriva bit će:
- 1,54 EUR/l za benzinsko gorivo (nema promjena 0,00 EUR/l)
- 1,59 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,05 EUR/l)
- 1,02 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,06 EUR/l)
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Idućih 14 dana, cijena goriva bit će:
- 1,54 EUR/l za benzinsko gorivo (nema promjena 0,00 EUR/l)
- 1,59 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,05 EUR/l)
- 1,02 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,06 EUR/l)
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)