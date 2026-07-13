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Vlada RH danas je na telefonskoj sjednici predstavila nove cijene goriva, a koje vrijede od sutra.

Idućih 14 dana, cijena goriva bit će:
- 1,54 EUR/l za benzinsko gorivo (nema promjena 0,00 EUR/l)
- 1,59 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,05 EUR/l)
- 1,02 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,06 EUR/l)


Foto: Osijek031.com/Arhiv


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)