Servisne informacije [14. srpnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
14.07.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslijepodne i navečer uz više oblaka mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima moguće i izraženiji. Jutarnja temperatura 17°C, a dnevna do 33°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:30 do 9:00 sati - Trg Ante Starčevića 4-6 par, 5, 5/II, 7, Ulica Adolfa Waldingera 12-14 par, 18-20 par, 20/a, 20/b, 22, 17, Ulica Pavla Pejačevića 2-4 par, 4/a, 10, 11/a, Ulica sv. Ane 12, 12/a, 14-16 par, 15, 15/a, 15/b, 15/c, 15/d, 15/e, 15/d, 17, 17/a, 17/b, 17/c, 19-21 nep, 21/a, 23
od 10:00 do 11:30 sati - Breznička 2-4 par, 4/a, 6, 6/a, 8-10 par, 10/a, 18, 1, 1/b, 3, 3/a, 5, 5/a, 7, 11, Bunska ulica 4, 8-10 par, 1, 5-7 nep, 7/a, 9-11 nep, Jadrovska ulica 4-6 par, 12-18 par, 18/a, 20, 5-7 nep, 7/a, 9, 9/a, 11-13nep,13/a, 15-19 nep, Južno predgrađe 38, 51, 51/b, raška 2/a, 2/c, 4, 4/a, 4/b, 6-8 par, 12-14 par, 14/a, 16-20 par, 20/b, 1-3 nep, 7-13 nep, 13/a, 13/b, 15-21 nep, Vinkovačka cesta 96-104 par, 104/a, 104/b, 106, 106/a, 108/a, 108/b, 110, 114/b, 116-120par,63, 63/a, 63/b, 63/c, Zapadno predgrađe 51
Brijest
od 10:00 do 11:30 sati - Vinkovačka cesta 126
Tenja
od 7:00 do 13:00 sati - Branka Radičevića 2-14 par, 18-20 par, 20/a, 22-34 par, 34/a, 36-38 par, 42-46 par, 48/a, 50-56 par, 56/a, 60-70 par, 3-9 nep, 13-23 nep, 23/a, 25-29 nep, 29/b, 29/c, 29/d, 29/e, 29/f, 29/g, 29/h, 29/i, 31-39 nep, 43, 43/a, 45-47 nep, 51-61 nep,61/a,61/b, 63, 67, 85, Ulica Ante Kovačića 2-4 par, 8-10 par, 10/a, 12-16 par, 16/a, 18-20 par, 20/a, 22, 22/a, 24, 24/a, 26, 26/a, 26/b, 28, 28/a, 30-46 par, 50-52 par, 60-68 par, 68/a, 70-74 par, 74/a, 76-80 par, 80/a, 82-84 par, 84/a, 86, 86/a, 88/a,92,1, 1/a, 3-15 nep, 15/a, 17-19 nep, 25-27 nep, 33-37 nep, 41-47 nep, 51, 51/a, 53-55 nep, 57/a, 59, 63-67 nep, 67/a, 69-71 nep, 75-85 nep, 85/a, 87, 91, 93/a, 95-111 nep, 111/a, 113-123 nep, 123/a, 125-127 nep, 131, Ulica fra Grge Martića 1, Ulica Julija Klovića 38, 1, 1/a, 5-15 nep, 15/a, 19, 23, Ulica Matije Vlačića 2, 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 4, 4/a, 4/c, 4/d, 6, 6/a, 6/b, 8-16 par, 16/a, 18-20 par, 20/a, 22-28 par, 28/a, 30, 30/a, 32, 32/a, 36-44 par, 48-56 par, 60-68 par, 72-88 par, 92-96 par,96/a, 98,98/a, 104-106 par, 1/a, 1/b, 1/c, 1/f, 3-9 nep, 13, 13/a, 13/c, 15-21 nep, 25-37 nep, 37/a, 39, 39/a, 41-43 nep, 43/a, 43/b, 43/c, 45, 45/a, 47-51 nep, 57-67 nep, 71-79 nep, 83-85 nep, 85/a, 87-95 nep, 95/a, 97, 101-107 nep, 107/a, 109-113 nep,117-123nep, Ulica svete Ane 19-21 nep, 21/a, 23, Ulica Vladka Mačeka 12, 12/a, 14-18 par, 24-28 par, 30/a, 32, 36-54 par, 54/a, 56-60 par, 60/a, 62-66 par, 66/a, 68-80 par, 84-90 par, 94, 94/a, 96-98 par, 1-11 nep, 11/a, 13, 17-37 nep, 37/a, 41-45 nep,45/a,47-49 nep, 49/a, 51-55 nep, 55/a, 57-83 nep, 87-111 nep, 111/a
Bijelo Brdo
od 7:30 do 12:30 sati - mišino brdo 36, 56-58 par, 68, 72, 82, 86, 92, 102, 110, 118, 134, 51, 137, obrež 52, sadovi 62, 66, 23, šarengrad 38, 46, 60-66 par, 70, 86, 90-92 par, 96, 114, 400, 45, 51, 75, 79-81 nep, 97-99 nep, 111
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [09.-15.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslijepodne i navečer uz više oblaka mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima moguće i izraženiji. Jutarnja temperatura 17°C, a dnevna do 33°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:30 do 9:00 sati - Trg Ante Starčevića 4-6 par, 5, 5/II, 7, Ulica Adolfa Waldingera 12-14 par, 18-20 par, 20/a, 20/b, 22, 17, Ulica Pavla Pejačevića 2-4 par, 4/a, 10, 11/a, Ulica sv. Ane 12, 12/a, 14-16 par, 15, 15/a, 15/b, 15/c, 15/d, 15/e, 15/d, 17, 17/a, 17/b, 17/c, 19-21 nep, 21/a, 23
od 10:00 do 11:30 sati - Breznička 2-4 par, 4/a, 6, 6/a, 8-10 par, 10/a, 18, 1, 1/b, 3, 3/a, 5, 5/a, 7, 11, Bunska ulica 4, 8-10 par, 1, 5-7 nep, 7/a, 9-11 nep, Jadrovska ulica 4-6 par, 12-18 par, 18/a, 20, 5-7 nep, 7/a, 9, 9/a, 11-13nep,13/a, 15-19 nep, Južno predgrađe 38, 51, 51/b, raška 2/a, 2/c, 4, 4/a, 4/b, 6-8 par, 12-14 par, 14/a, 16-20 par, 20/b, 1-3 nep, 7-13 nep, 13/a, 13/b, 15-21 nep, Vinkovačka cesta 96-104 par, 104/a, 104/b, 106, 106/a, 108/a, 108/b, 110, 114/b, 116-120par,63, 63/a, 63/b, 63/c, Zapadno predgrađe 51
Brijest
od 10:00 do 11:30 sati - Vinkovačka cesta 126
Tenja
od 7:00 do 13:00 sati - Branka Radičevića 2-14 par, 18-20 par, 20/a, 22-34 par, 34/a, 36-38 par, 42-46 par, 48/a, 50-56 par, 56/a, 60-70 par, 3-9 nep, 13-23 nep, 23/a, 25-29 nep, 29/b, 29/c, 29/d, 29/e, 29/f, 29/g, 29/h, 29/i, 31-39 nep, 43, 43/a, 45-47 nep, 51-61 nep,61/a,61/b, 63, 67, 85, Ulica Ante Kovačića 2-4 par, 8-10 par, 10/a, 12-16 par, 16/a, 18-20 par, 20/a, 22, 22/a, 24, 24/a, 26, 26/a, 26/b, 28, 28/a, 30-46 par, 50-52 par, 60-68 par, 68/a, 70-74 par, 74/a, 76-80 par, 80/a, 82-84 par, 84/a, 86, 86/a, 88/a,92,1, 1/a, 3-15 nep, 15/a, 17-19 nep, 25-27 nep, 33-37 nep, 41-47 nep, 51, 51/a, 53-55 nep, 57/a, 59, 63-67 nep, 67/a, 69-71 nep, 75-85 nep, 85/a, 87, 91, 93/a, 95-111 nep, 111/a, 113-123 nep, 123/a, 125-127 nep, 131, Ulica fra Grge Martića 1, Ulica Julija Klovića 38, 1, 1/a, 5-15 nep, 15/a, 19, 23, Ulica Matije Vlačića 2, 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 4, 4/a, 4/c, 4/d, 6, 6/a, 6/b, 8-16 par, 16/a, 18-20 par, 20/a, 22-28 par, 28/a, 30, 30/a, 32, 32/a, 36-44 par, 48-56 par, 60-68 par, 72-88 par, 92-96 par,96/a, 98,98/a, 104-106 par, 1/a, 1/b, 1/c, 1/f, 3-9 nep, 13, 13/a, 13/c, 15-21 nep, 25-37 nep, 37/a, 39, 39/a, 41-43 nep, 43/a, 43/b, 43/c, 45, 45/a, 47-51 nep, 57-67 nep, 71-79 nep, 83-85 nep, 85/a, 87-95 nep, 95/a, 97, 101-107 nep, 107/a, 109-113 nep,117-123nep, Ulica svete Ane 19-21 nep, 21/a, 23, Ulica Vladka Mačeka 12, 12/a, 14-18 par, 24-28 par, 30/a, 32, 36-54 par, 54/a, 56-60 par, 60/a, 62-66 par, 66/a, 68-80 par, 84-90 par, 94, 94/a, 96-98 par, 1-11 nep, 11/a, 13, 17-37 nep, 37/a, 41-45 nep,45/a,47-49 nep, 49/a, 51-55 nep, 55/a, 57-83 nep, 87-111 nep, 111/a
Bijelo Brdo
od 7:30 do 12:30 sati - mišino brdo 36, 56-58 par, 68, 72, 82, 86, 92, 102, 110, 118, 134, 51, 137, obrež 52, sadovi 62, 66, 23, šarengrad 38, 46, 60-66 par, 70, 86, 90-92 par, 96, 114, 400, 45, 51, 75, 79-81 nep, 97-99 nep, 111
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [09.-15.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)