Nataša Tramišak

Hrvojem Sučićem u

projektne dokumentacije

Naša Slavonija i Baranja – naš dom

20 lokacija

preduvjeti

Imamo model obiteljske kuće i sada slijedi njezina prilagodba svakoj pojedinoj lokaciji, projektiranje i ishođenje građevinskih dozvola, a potom i provedba postupka javne nabave za izvođača radova. Već iduće godine započela bi izgradnja 52 stambene jedinice, nakon čega ćemo raspisati javni natječaj za mlade obitelji koje će moći odabrati lokaciju u kojoj žele živjeti, u jednoj od 19 jedinica lokalne samouprave diljem Osječko-baranjske županije

najvažnijih

dva segmenta

bespovratnih financijskih potpora

640 tisuća eura

119 mladih obitelji

143 djece

52 stambene jedinice, odnosno 43 obiteljske kuće i tri višestambene zgrade

Cilj je mladim obiteljima omogućiti da kroz model dugoročnog najma postupno otkupe nekretninu i na kraju postanu njezini vlasnici. Najam će biti moguć u razdobljima od 10 do 30 godina, ovisno o njihovim financijskim mogućnostima. Ovo je prva faza provedbe programa koji realiziramo u suradnji s Vladom Republike Hrvatske, nadležnim ministarstvima i uz korištenje sredstava iz fondova Europske unije. Program „Naša Slavonija i Baranja – naš dom“ nastavit ćemo provoditi i u godinama koje dolaze

Hrvoje Sučić

trosobni objekt

135 četvornih metara

uća je projektirana kao moderan i funkcionalan dom s prostranim sobama te otvorenim konceptom koji povezuje kuhinju, blagovaonicu i dnevni boravak, orijentirane prema dvorišnom dijelu. Konstrukcijski sustav omogućit će relativno brzu gradnju uz optimalne troškove i visoku energetsku učinkovitost. Višestambene zgrade sadržavat će po tri stambene jedinice, svaka s dvije spavaće sobe. Pred nama je zahtjevan posao, no uz primjenu suvremenih softverskih rješenja i organiziran tim uvjeren sam da ćemo u predviđenom roku izraditi svu projektnu dokumentaciju

Općini Petlovac

Viškovci, Darda, Feričanci, Vladislavci, Bilje, Bizovac, Popovac, Semeljci i Strizivojna

Draž, Marijanci, Podravska Moslavina, Gorjani i Trnava

Levanjska Varoš

Općini Antunovac

Kneževim Vinogradima

Foto: OBŽ

Županicapotpisala je s projektantomgovor o izradiza obiteljske kuće i višestambene zgrade koje će se graditi u sklopu programa „“. Riječ je o ukupnou 19 jedinica lokalne samouprave na kojima će biti izgrađene 52 stambene jedinice. U idućih pet mjeseci bit će izrađena projektna dokumentacija i ishođene građevinske dozvole, čime će se stvoritiza početak gradnje.– istaknula je županica Tramišak.Program „Naša Slavonija i Baranja – naš dom“, jedan oddemografskih programa, provodi se kroz. Jedan je već započeo ove godine, dodjelommladim obiteljima koje grade ili obnavljaju obiteljsku kuću ili stan. Potpore u ukupnom iznosu odostvarilo jeu kojima odrasta. Drugi segment programa odnosi se na izgradnju– poručila je županica.Direktor projektantskog ureda Honchopojasnio je da je predstavljeni model obiteljske kućepovršine oko. – K– rekao je Sučić. Dodao je kako projektiranje predstavlja tek početak jednog mnogo šireg procesa, dok će stvarna vrijednost programa biti vidljiva kroz desetljeća kvalitetnog života obitelji koje će svoje domove pronaći u novoizgrađenim kućama i stanovima u sklopu programa „Naša Slavonija i Baranja – naš dom“.bit će izgrađene 4 kuće. U općinamaizgradit će se po 3 kuće. U općinamaizgradit će se po 2 kuće, a u Općini1 kuća. Dvije stambene zgrade bit će izgrađene u, a jedna u