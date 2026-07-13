Počinje projektiranje 52 novih domova za mlade obitelji u Osječko-baranjskoj županiji
13.07.2026. 19:36
Županica Nataša Tramišak potpisala je s projektantom Hrvojem Sučićem ugovor o izradi projektne dokumentacije za obiteljske kuće i višestambene zgrade koje će se graditi u sklopu programa „Naša Slavonija i Baranja – naš dom“. Riječ je o ukupno 20 lokacija u 19 jedinica lokalne samouprave na kojima će biti izgrađene 52 stambene jedinice. U idućih pet mjeseci bit će izrađena projektna dokumentacija i ishođene građevinske dozvole, čime će se stvoriti preduvjeti za početak gradnje.
- Imamo model obiteljske kuće i sada slijedi njezina prilagodba svakoj pojedinoj lokaciji, projektiranje i ishođenje građevinskih dozvola, a potom i provedba postupka javne nabave za izvođača radova. Već iduće godine započela bi izgradnja 52 stambene jedinice, nakon čega ćemo raspisati javni natječaj za mlade obitelji koje će moći odabrati lokaciju u kojoj žele živjeti, u jednoj od 19 jedinica lokalne samouprave diljem Osječko-baranjske županije – istaknula je županica Tramišak.
Program „Naša Slavonija i Baranja – naš dom“, jedan od najvažnijih demografskih programa, provodi se kroz dva segmenta. Jedan je već započeo ove godine, dodjelom bespovratnih financijskih potpora mladim obiteljima koje grade ili obnavljaju obiteljsku kuću ili stan. Potpore u ukupnom iznosu od 640 tisuća eura ostvarilo je 119 mladih obitelji u kojima odrasta 143 djece. Drugi segment programa odnosi se na izgradnju 52 stambene jedinice, odnosno 43 obiteljske kuće i tri višestambene zgrade.
- Cilj je mladim obiteljima omogućiti da kroz model dugoročnog najma postupno otkupe nekretninu i na kraju postanu njezini vlasnici. Najam će biti moguć u razdobljima od 10 do 30 godina, ovisno o njihovim financijskim mogućnostima. Ovo je prva faza provedbe programa koji realiziramo u suradnji s Vladom Republike Hrvatske, nadležnim ministarstvima i uz korištenje sredstava iz fondova Europske unije. Program „Naša Slavonija i Baranja – naš dom“ nastavit ćemo provoditi i u godinama koje dolaze – poručila je županica.
Direktor projektantskog ureda Honcho Hrvoje Sučić pojasnio je da je predstavljeni model obiteljske kuće trosobni objekt površine oko 135 četvornih metara. – Kuća je projektirana kao moderan i funkcionalan dom s prostranim sobama te otvorenim konceptom koji povezuje kuhinju, blagovaonicu i dnevni boravak, orijentirane prema dvorišnom dijelu. Konstrukcijski sustav omogućit će relativno brzu gradnju uz optimalne troškove i visoku energetsku učinkovitost. Višestambene zgrade sadržavat će po tri stambene jedinice, svaka s dvije spavaće sobe. Pred nama je zahtjevan posao, no uz primjenu suvremenih softverskih rješenja i organiziran tim uvjeren sam da ćemo u predviđenom roku izraditi svu projektnu dokumentaciju – rekao je Sučić. Dodao je kako projektiranje predstavlja tek početak jednog mnogo šireg procesa, dok će stvarna vrijednost programa biti vidljiva kroz desetljeća kvalitetnog života obitelji koje će svoje domove pronaći u novoizgrađenim kućama i stanovima u sklopu programa „Naša Slavonija i Baranja – naš dom“.
U Općini Petlovac bit će izgrađene 4 kuće. U općinama Viškovci, Darda, Feričanci, Vladislavci, Bilje, Bizovac, Popovac, Semeljci i Strizivojna izgradit će se po 3 kuće. U općinama Draž, Marijanci, Podravska Moslavina, Gorjani i Trnava izgradit će se po 2 kuće, a u Općini Levanjska Varoš 1 kuća. Dvije stambene zgrade bit će izgrađene u Općini Antunovac, a jedna u Kneževim Vinogradima.
Foto: OBŽ
- Imamo model obiteljske kuće i sada slijedi njezina prilagodba svakoj pojedinoj lokaciji, projektiranje i ishođenje građevinskih dozvola, a potom i provedba postupka javne nabave za izvođača radova. Već iduće godine započela bi izgradnja 52 stambene jedinice, nakon čega ćemo raspisati javni natječaj za mlade obitelji koje će moći odabrati lokaciju u kojoj žele živjeti, u jednoj od 19 jedinica lokalne samouprave diljem Osječko-baranjske županije – istaknula je županica Tramišak.
Program „Naša Slavonija i Baranja – naš dom“, jedan od najvažnijih demografskih programa, provodi se kroz dva segmenta. Jedan je već započeo ove godine, dodjelom bespovratnih financijskih potpora mladim obiteljima koje grade ili obnavljaju obiteljsku kuću ili stan. Potpore u ukupnom iznosu od 640 tisuća eura ostvarilo je 119 mladih obitelji u kojima odrasta 143 djece. Drugi segment programa odnosi se na izgradnju 52 stambene jedinice, odnosno 43 obiteljske kuće i tri višestambene zgrade.
- Cilj je mladim obiteljima omogućiti da kroz model dugoročnog najma postupno otkupe nekretninu i na kraju postanu njezini vlasnici. Najam će biti moguć u razdobljima od 10 do 30 godina, ovisno o njihovim financijskim mogućnostima. Ovo je prva faza provedbe programa koji realiziramo u suradnji s Vladom Republike Hrvatske, nadležnim ministarstvima i uz korištenje sredstava iz fondova Europske unije. Program „Naša Slavonija i Baranja – naš dom“ nastavit ćemo provoditi i u godinama koje dolaze – poručila je županica.
Direktor projektantskog ureda Honcho Hrvoje Sučić pojasnio je da je predstavljeni model obiteljske kuće trosobni objekt površine oko 135 četvornih metara. – Kuća je projektirana kao moderan i funkcionalan dom s prostranim sobama te otvorenim konceptom koji povezuje kuhinju, blagovaonicu i dnevni boravak, orijentirane prema dvorišnom dijelu. Konstrukcijski sustav omogućit će relativno brzu gradnju uz optimalne troškove i visoku energetsku učinkovitost. Višestambene zgrade sadržavat će po tri stambene jedinice, svaka s dvije spavaće sobe. Pred nama je zahtjevan posao, no uz primjenu suvremenih softverskih rješenja i organiziran tim uvjeren sam da ćemo u predviđenom roku izraditi svu projektnu dokumentaciju – rekao je Sučić. Dodao je kako projektiranje predstavlja tek početak jednog mnogo šireg procesa, dok će stvarna vrijednost programa biti vidljiva kroz desetljeća kvalitetnog života obitelji koje će svoje domove pronaći u novoizgrađenim kućama i stanovima u sklopu programa „Naša Slavonija i Baranja – naš dom“.
U Općini Petlovac bit će izgrađene 4 kuće. U općinama Viškovci, Darda, Feričanci, Vladislavci, Bilje, Bizovac, Popovac, Semeljci i Strizivojna izgradit će se po 3 kuće. U općinama Draž, Marijanci, Podravska Moslavina, Gorjani i Trnava izgradit će se po 2 kuće, a u Općini Levanjska Varoš 1 kuća. Dvije stambene zgrade bit će izgrađene u Općini Antunovac, a jedna u Kneževim Vinogradima.
Foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)