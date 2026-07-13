četvrtak, 16. srpnja 2026.

PTFOS-a (Franje Kuhača 18 )

24. Gastro film festival.

Osječkog ljeta kulture

Gastro film fest

hrani i piću

Hrvatsku, Osječko-baranjsku županiju

grad Osijek

najboljih filmskih ostvarenja

malu dvoranu

Video klub „Mursa“

Osječkog ljeta kulture i Kulturnog centra Osijek

Hrvatskog audiovizualnog centra, Osječko-baranjske županije i Zajednice tehničke kulture OBŽ

STV Televizija Slavonije i Baranje, Osijek031.com, Tranzistor.hr

godine, na novoj lokaciji, u dvorištuodržat će seI ove godine je dio službenog programaje festival kratkometražnih filmova svih žanrova oi filmova u kojima se hrana i piće pojavljuju. Festival je od početka međunarodnog karaktera, koji se zadnjih godina proširio sve većim brojem zemalja sudionika s gotovo svih kontinenata. Ovo je manifestacija koja svim zainteresiranima približava kvalitetan, malo drugačiji, filmski program, koji inače nisu u mogućnosti pogledati. Imat ćete priliku pogledati filmove koji se bave temom osamljenosti, nasljeđa, osviještenosti...Također se razvija i svijest diljem svijeta da sei u konačnici, osim kao turističku destinaciju može doživjeti, barem na jedno veće, kao filmsku destinaciju.Nakon projekcije bit će proglašenje, po mišljenju i odluci stručnog prosudbenog žirija. Također će i publika odabrati svoga favorita.Festivalska projekcija počinje u 21.00 sat.U slučaju kiše projekcija se seli uKulturnog centra u prizemlju.Organizator festivala jeProgram je realiziran uz podršku, te financijsku potporuMedijski pokrovitelji suSve vas pozivaju da im se pridružite.