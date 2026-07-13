Osijek u četvrtak postaje filmska i gastronomska pozornica: stiže 24. Gastro film festival
13.07.2026. 12:09
U četvrtak, 16. srpnja 2026. godine, na novoj lokaciji, u dvorištu PTFOS-a (Franje Kuhača 18 ) održat će se 24. Gastro film festival.
I ove godine je dio službenog programa Osječkog ljeta kulture.
Gastro film fest je festival kratkometražnih filmova svih žanrova o hrani i piću i filmova u kojima se hrana i piće pojavljuju. Festival je od početka međunarodnog karaktera, koji se zadnjih godina proširio sve većim brojem zemalja sudionika s gotovo svih kontinenata. Ovo je manifestacija koja svim zainteresiranima približava kvalitetan, malo drugačiji, filmski program, koji inače nisu u mogućnosti pogledati. Imat ćete priliku pogledati filmove koji se bave temom osamljenosti, nasljeđa, osviještenosti...
Također se razvija i svijest diljem svijeta da se Hrvatsku, Osječko-baranjsku županiju i u konačnici grad Osijek, osim kao turističku destinaciju može doživjeti, barem na jedno veće, kao filmsku destinaciju.
Nakon projekcije bit će proglašenje najboljih filmskih ostvarenja, po mišljenju i odluci stručnog prosudbenog žirija. Također će i publika odabrati svoga favorita.
Festivalska projekcija počinje u 21.00 sat.
U slučaju kiše projekcija se seli u malu dvoranu Kulturnog centra u prizemlju.
Organizator festivala je Video klub „Mursa“.
Program je realiziran uz podršku Osječkog ljeta kulture i Kulturnog centra Osijek, te financijsku potporu Hrvatskog audiovizualnog centra, Osječko-baranjske županije i Zajednice tehničke kulture OBŽ.
Medijski pokrovitelji su STV Televizija Slavonije i Baranje, Osijek031.com, Tranzistor.hr
Sve vas pozivaju da im se pridružite.
I ove godine je dio službenog programa Osječkog ljeta kulture.
Gastro film fest je festival kratkometražnih filmova svih žanrova o hrani i piću i filmova u kojima se hrana i piće pojavljuju. Festival je od početka međunarodnog karaktera, koji se zadnjih godina proširio sve većim brojem zemalja sudionika s gotovo svih kontinenata. Ovo je manifestacija koja svim zainteresiranima približava kvalitetan, malo drugačiji, filmski program, koji inače nisu u mogućnosti pogledati. Imat ćete priliku pogledati filmove koji se bave temom osamljenosti, nasljeđa, osviještenosti...
Također se razvija i svijest diljem svijeta da se Hrvatsku, Osječko-baranjsku županiju i u konačnici grad Osijek, osim kao turističku destinaciju može doživjeti, barem na jedno veće, kao filmsku destinaciju.
Nakon projekcije bit će proglašenje najboljih filmskih ostvarenja, po mišljenju i odluci stručnog prosudbenog žirija. Također će i publika odabrati svoga favorita.
Festivalska projekcija počinje u 21.00 sat.
U slučaju kiše projekcija se seli u malu dvoranu Kulturnog centra u prizemlju.
Organizator festivala je Video klub „Mursa“.
Program je realiziran uz podršku Osječkog ljeta kulture i Kulturnog centra Osijek, te financijsku potporu Hrvatskog audiovizualnog centra, Osječko-baranjske županije i Zajednice tehničke kulture OBŽ.
Medijski pokrovitelji su STV Televizija Slavonije i Baranje, Osijek031.com, Tranzistor.hr
Sve vas pozivaju da im se pridružite.
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)