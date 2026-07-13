PU osječko-baranjske

498 prekršaja

Poseban naglasak na prekršaje vozača romobila

preventivno-represivnu akciju

6 prekršaja

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Tijekom vikenda na područjuosim alkohola policijski službenici evidentirali su jošod kojih su bili:- 182 prekršaja nepropisna brzina,-55 prekršaja nekorištenje sigurnosnog pojasa,- 23 prekršaja nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom,- 3 prekršaja upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje vozilom,- 7 prekršaja upravljanje neregistriranim vozilom i- 228 ostalih prekršaja.U ukupnom broju prekršaja nalaze se i prekršaji vozača osobnih prijevoznih sredstava jer su tijekom vikenda policijski službenici proveliusmjerenu i na nadzor vozača vozila osobnih prijevoznih sredstava, tijekom koje su utvrdili ukupno 81 prekršaj:- 11 prekršaja kretanja cestom,- 48 prekršaja nekorištenja zaštitne kacige,- 2 prekršaja kada se na OPS vozi više od jedne osobe,- 3 prekršaja nedržanja upravljača za vrijeme vožnje,- 11 ostalih prekršaja.Osim navedenih prekršaja policijski službenici su utvrdili još ivozača nerazvrstanog vozila (električnog romobila) čija je snaga elektromotora veća od 0,6 kW.