Vozači romobila pod pojačanim nadzorom: najviše prekršaja zbog nekorištenja zaštitne kacige
13.07.2026. 12:54
Tijekom vikenda na području PU osječko-baranjske osim alkohola policijski službenici evidentirali su još 498 prekršaja od kojih su bili:
- 182 prekršaja nepropisna brzina,
-55 prekršaja nekorištenje sigurnosnog pojasa,
- 23 prekršaja nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom,
- 3 prekršaja upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje vozilom,
- 7 prekršaja upravljanje neregistriranim vozilom i
- 228 ostalih prekršaja.
Poseban naglasak na prekršaje vozača romobila
U ukupnom broju prekršaja nalaze se i prekršaji vozača osobnih prijevoznih sredstava jer su tijekom vikenda policijski službenici proveli preventivno-represivnu akciju usmjerenu i na nadzor vozača vozila osobnih prijevoznih sredstava, tijekom koje su utvrdili ukupno 81 prekršaj:
- 11 prekršaja kretanja cestom,
- 48 prekršaja nekorištenja zaštitne kacige,
- 2 prekršaja kada se na OPS vozi više od jedne osobe,
- 3 prekršaja nedržanja upravljača za vrijeme vožnje,
- 11 ostalih prekršaja.
Osim navedenih prekršaja policijski službenici su utvrdili još i 6 prekršaja vozača nerazvrstanog vozila (električnog romobila) čija je snaga elektromotora veća od 0,6 kW.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
- 182 prekršaja nepropisna brzina,
-55 prekršaja nekorištenje sigurnosnog pojasa,
- 23 prekršaja nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom,
- 3 prekršaja upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje vozilom,
- 7 prekršaja upravljanje neregistriranim vozilom i
- 228 ostalih prekršaja.
Poseban naglasak na prekršaje vozača romobila
U ukupnom broju prekršaja nalaze se i prekršaji vozača osobnih prijevoznih sredstava jer su tijekom vikenda policijski službenici proveli preventivno-represivnu akciju usmjerenu i na nadzor vozača vozila osobnih prijevoznih sredstava, tijekom koje su utvrdili ukupno 81 prekršaj:
- 11 prekršaja kretanja cestom,
- 48 prekršaja nekorištenja zaštitne kacige,
- 2 prekršaja kada se na OPS vozi više od jedne osobe,
- 3 prekršaja nedržanja upravljača za vrijeme vožnje,
- 11 ostalih prekršaja.
Osim navedenih prekršaja policijski službenici su utvrdili još i 6 prekršaja vozača nerazvrstanog vozila (električnog romobila) čija je snaga elektromotora veća od 0,6 kW.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)