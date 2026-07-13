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Vijesti::Communis
Na području Policijske uprave osječko-baranjske policijski službenici su tijekom vikenda evidentirali 46 vozača (21 osobnoga automobila, 21 bicikla te po jednog romobila, teretnog vozila, mopeda i motocikla) koji su sudjelovali u prometu, iako su bili pod utjecajem alkohola.

Osim alkoholiziranih vozača, u prometu su evidentirana i četiri vozača koji su se odbili podvrgnuti liječničkom pregledu na utvrđivanje utjecaja opojnih sredstava.

Biciklist napuhao 3,18 promila alkohola u organizmu
Vikend-rekorder ovaj put je bio 46-godišnji biciklist koji je u petak u 20.02 sati zaustavljen u Belišću, a ''napuhao'' je 3,18 promila alkohola u organizmu, izvijestili su iz policije.


Foto: Antonela Martinčević/Arhiv


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)