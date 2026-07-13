Rekorder vikenda nije vozio auto: Biciklist imao 3,18 promila alkohola
13.07.2026. 10:53
Na području Policijske uprave osječko-baranjske policijski službenici su tijekom vikenda evidentirali 46 vozača (21 osobnoga automobila, 21 bicikla te po jednog romobila, teretnog vozila, mopeda i motocikla) koji su sudjelovali u prometu, iako su bili pod utjecajem alkohola.
Osim alkoholiziranih vozača, u prometu su evidentirana i četiri vozača koji su se odbili podvrgnuti liječničkom pregledu na utvrđivanje utjecaja opojnih sredstava.
Biciklist napuhao 3,18 promila alkohola u organizmu
Vikend-rekorder ovaj put je bio 46-godišnji biciklist koji je u petak u 20.02 sati zaustavljen u Belišću, a ''napuhao'' je 3,18 promila alkohola u organizmu, izvijestili su iz policije.
Foto: Antonela Martinčević/Arhiv
Osim alkoholiziranih vozača, u prometu su evidentirana i četiri vozača koji su se odbili podvrgnuti liječničkom pregledu na utvrđivanje utjecaja opojnih sredstava.
Biciklist napuhao 3,18 promila alkohola u organizmu
Vikend-rekorder ovaj put je bio 46-godišnji biciklist koji je u petak u 20.02 sati zaustavljen u Belišću, a ''napuhao'' je 3,18 promila alkohola u organizmu, izvijestili su iz policije.
Foto: Antonela Martinčević/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)