Policijske uprave osječko-baranjske

46 vozača

21 bicikla

Biciklist napuhao 3,18 promila alkohola u organizmu

46-godišnji biciklist

3,18 promila

Foto: Antonela Martinčević/Arhiv

Na područjupolicijski službenici su tijekom vikenda evidentirali(21 osobnoga automobila,te po jednog romobila, teretnog vozila, mopeda i motocikla) koji su sudjelovali u prometu, iako su bili pod utjecajem alkohola.Osim alkoholiziranih vozača, u prometu su evidentirana i četiri vozača koji su se odbili podvrgnuti liječničkom pregledu na utvrđivanje utjecaja opojnih sredstava.Vikend-rekorder ovaj put je biokoji je u petak u 20.02 sati zaustavljen u Belišću, a ''napuhao'' jealkohola u organizmu, izvijestili su iz policije.