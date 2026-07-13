Više od 2.300 litara rakije završilo u rukama carinika, kazne prelaze 22.000 eura
13.07.2026. 12:04
Carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Osijek otkrili su više od 2.300 litara domaće rakije bez propisanih trošarinskih markica tijekom pretraga na području kojim se koristi hrvatski državljanin, registrirani mali proizvođač jakih alkoholnih pića.
Pretrage triju stambenih i drugih prostorija obavljene su na temelju naloga Općinskog suda u Đakovu. Tom je prilikom pronađeno ukupno 2.314 litara domaće rakije s udjelom apsolutnog alkohola od 49 posto, koja nije bila označena posebnim markicama Ministarstva financija. Sva pronađena količina alkohola je oduzeta.
Zbog utvrđenih nepravilnosti Područnom carinskom uredu Osijek bit će upućen zahtjev za donošenje rješenja o obračunu trošarine u iznosu od 9.023,38 eura.
Protiv vlasnika će biti izdan prekršajni nalog zbog više prekršaja propisanih Zakonom o trošarinama. Za te prekršaje predviđene su novčane kazne u minimalnom ukupnom iznosu od 22.800 eura, uz dodatnih 30 eura troškova postupka.
Osim toga, Područna jedinica Službe za mobilne jedinice Osijek pokrenut će postupak brisanja počinitelja iz registra trošarinskih obveznika. U skladu sa zakonskim ovlastima bit će oduzeti i uređaji te ostala oprema korištena za proizvodnju jakih alkoholnih pića.
Foto: Carinska uprava
Pretrage triju stambenih i drugih prostorija obavljene su na temelju naloga Općinskog suda u Đakovu. Tom je prilikom pronađeno ukupno 2.314 litara domaće rakije s udjelom apsolutnog alkohola od 49 posto, koja nije bila označena posebnim markicama Ministarstva financija. Sva pronađena količina alkohola je oduzeta.
Zbog utvrđenih nepravilnosti Područnom carinskom uredu Osijek bit će upućen zahtjev za donošenje rješenja o obračunu trošarine u iznosu od 9.023,38 eura.
Protiv vlasnika će biti izdan prekršajni nalog zbog više prekršaja propisanih Zakonom o trošarinama. Za te prekršaje predviđene su novčane kazne u minimalnom ukupnom iznosu od 22.800 eura, uz dodatnih 30 eura troškova postupka.
Osim toga, Područna jedinica Službe za mobilne jedinice Osijek pokrenut će postupak brisanja počinitelja iz registra trošarinskih obveznika. U skladu sa zakonskim ovlastima bit će oduzeti i uređaji te ostala oprema korištena za proizvodnju jakih alkoholnih pića.
Foto: Carinska uprava
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)