Carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Osijek

2.300 litara

bez propisanih

2.314 litara domaće rakije

49 posto

oduzeta

Područnom carinskom uredu Osijek

9.023,38 eura

22.800 eura

30 eura

Foto: Carinska uprava

otkrili su više oddomaće rakijetrošarinskih markica tijekom pretraga na području kojim se koristi hrvatski državljanin, registrirani mali proizvođač jakih alkoholnih pića.Pretrage triju stambenih i drugih prostorija obavljene su na temelju naloga Općinskog suda u Đakovu. Tom je prilikom pronađeno ukupnos udjelom apsolutnog alkohola od, koja nije bila označena posebnim markicama Ministarstva financija. Sva pronađena količina alkohola jeZbog utvrđenih nepravilnostibit će upućen zahtjev za donošenje rješenja o obračunu trošarine u iznosu odProtiv vlasnika će biti izdan prekršajni nalog zbog više prekršaja propisanih Zakonom o trošarinama. Za te prekršaje predviđene su novčane kazne u minimalnom ukupnom iznosu od, uz dodatnihtroškova postupka.Osim toga, Područna jedinica Službe za mobilne jedinice Osijek pokrenut će postupak brisanja počinitelja iz registra trošarinskih obveznika. U skladu sa zakonskim ovlastima bit će oduzeti i uređaji te ostala oprema korištena za proizvodnju jakih alkoholnih pića.