Lani rođeno gotovo 33 tisuće djece, povećan i broj legalno induciranih pobačaja
13.07.2026. 11:31
Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), u Hrvatskoj je tijekom 2025. godine rođeno 32.936 djece, odnosno 361 više nego godinu ranije. Unatoč blagom rastu, dugoročni demografski trend ostaje nepovoljan jer je u odnosu na 2015. godinu rođeno više od 4.300 djece manje.
Istodobno je porastao i broj legalno induciranih pobačaja. Prošle godine zabilježeno ih je 3.170, što je 342 više nego 2024. Ukupno je evidentirano 8.563 pobačaja i prekida trudnoće, uključujući spontane pobačaje i ostale prekide trudnoće.
Najviše djece rođeno je u KBC-u Split i KBC-u Zagreb, a tijekom godine zabilježena su 474 para blizanaca i dva slučaja trojki. Gotovo trećina poroda završila je carskim rezom, čiji udio i dalje raste te je dosegnuo 29,7 posto.
Najveći broj rodilja bio je u dobi od 30 do 34 godine, dok je zabilježeno i sedam poroda djevojčica mlađih od 15 godina te osam poroda žena starijih od 50 godina.
Najviše legalno induciranih pobačaja evidentirano je u Gradu Zagrebu, a slijede Primorsko-goranska, Istarska i Zagrebačka županija. Najčešće su ih obavljale žene u dobi od 30 do 39 godina, dok je među maloljetnicama mlađima od 19 godina zabilježeno 206 takvih zahvata, uključujući tri slučaja kod djevojčica mlađih od 15 godina.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Istodobno je porastao i broj legalno induciranih pobačaja. Prošle godine zabilježeno ih je 3.170, što je 342 više nego 2024. Ukupno je evidentirano 8.563 pobačaja i prekida trudnoće, uključujući spontane pobačaje i ostale prekide trudnoće.
Najviše djece rođeno je u KBC-u Split i KBC-u Zagreb, a tijekom godine zabilježena su 474 para blizanaca i dva slučaja trojki. Gotovo trećina poroda završila je carskim rezom, čiji udio i dalje raste te je dosegnuo 29,7 posto.
Najveći broj rodilja bio je u dobi od 30 do 34 godine, dok je zabilježeno i sedam poroda djevojčica mlađih od 15 godina te osam poroda žena starijih od 50 godina.
Najviše legalno induciranih pobačaja evidentirano je u Gradu Zagrebu, a slijede Primorsko-goranska, Istarska i Zagrebačka županija. Najčešće su ih obavljale žene u dobi od 30 do 39 godina, dok je među maloljetnicama mlađima od 19 godina zabilježeno 206 takvih zahvata, uključujući tri slučaja kod djevojčica mlađih od 15 godina.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)