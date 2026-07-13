Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

32.936 djece

361 više

4.300 djece

legalno induciranih pobačaja

3.170

342 više

8.563 pobačaja i prekida trudnoće

KBC-u Split i KBC-u Zagreb

474 para blizanaca i dva slučaja trojki

od 30 do 34 godine

sedam poroda

osam poroda

Gradu Zagrebu

Primorsko-goranska, Istarska i Zagrebačka županija

od 30 do 39 godina

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Prema podacima(HZJZ), u Hrvatskoj je tijekom 2025. godine rođeno, odnosnonego godinu ranije. Unatoč blagom rastu, dugoročni demografski trend ostaje nepovoljan jer je u odnosu na 2015. godinu rođeno više odmanje.Istodobno je porastao i broj. Prošle godine zabilježeno ih je, što jenego 2024. Ukupno je evidentirano, uključujući spontane pobačaje i ostale prekide trudnoće.Najviše djece rođeno je u, a tijekom godine zabilježena su. Gotovo trećina poroda završila je carskim rezom, čiji udio i dalje raste te je dosegnuo 29,7 posto.Najveći broj rodilja bio je u dobi, dok je zabilježeno idjevojčica mlađih od 15 godina težena starijih od 50 godina.Najviše legalno induciranih pobačaja evidentirano je u, a slijede. Najčešće su ih obavljale žene u dobi, dok je među maloljetnicama mlađima od 19 godina zabilježeno 206 takvih zahvata, uključujući tri slučaja kod djevojčica mlađih od 15 godina.