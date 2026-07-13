Više od četiri milijuna eura isplaćeno za djecu čiji roditelji ne plaćaju alimentaciju
13.07.2026. 10:45
Agencija za osiguranje radničkih tražbina prošle je godine isplatila nešto više od četiri milijuna eura privremenog uzdržavanja za 3.342 djece čiji roditelji ne plaćaju alimentaciju. Riječ je o novoj zadaći Agencije koju je preuzela stupanjem na snagu Zakona o privremenom uzdržavanju.
Prema godišnjem izvješću za 2025., za alimentaciju je isplaćeno ukupno 4,06 milijuna eura, dok je država od dužnika uspjela naplatiti tek 1.765 eura. Na kraju godine potraživanja prema obveznicima uzdržavanja premašila su četiri milijuna eura.
Agencija je tijekom 2025. nastavila i s isplatom radničkih tražbina. Za 816 radnika iz 62 tvrtke u stečaju isplaćeno je 3,34 milijuna eura, ponajviše za neisplaćene plaće, otpremnine i doprinose, a u državni proračun vraćeno je 2,24 milijuna eura iz stečajne mase.
U slučajevima blokade računa poslodavaca isplaćeno je dodatnih 1,67 milijuna eura za plaće i naknade 750 radnika, uz povrat gotovo 650 tisuća eura u državni proračun.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Prema godišnjem izvješću za 2025., za alimentaciju je isplaćeno ukupno 4,06 milijuna eura, dok je država od dužnika uspjela naplatiti tek 1.765 eura. Na kraju godine potraživanja prema obveznicima uzdržavanja premašila su četiri milijuna eura.
Agencija je tijekom 2025. nastavila i s isplatom radničkih tražbina. Za 816 radnika iz 62 tvrtke u stečaju isplaćeno je 3,34 milijuna eura, ponajviše za neisplaćene plaće, otpremnine i doprinose, a u državni proračun vraćeno je 2,24 milijuna eura iz stečajne mase.
U slučajevima blokade računa poslodavaca isplaćeno je dodatnih 1,67 milijuna eura za plaće i naknade 750 radnika, uz povrat gotovo 650 tisuća eura u državni proračun.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)