Agencija za osiguranje radničkih tražbina

četiri milijuna eura

3.342 djece

4,06 milijuna eura

1.765 eura

četiri milijuna eura

radničkih

816 radnika

62 tvrtke

3,34 milijuna eura

2,24 milijuna eura

1,67 milijuna eura

750 radnika

650 tisuća eura

Foto: Osijek031.com/Arhiv

prošle je godine isplatila nešto više odprivremenog uzdržavanja začiji roditelji ne plaćaju alimentaciju. Riječ je o novoj zadaći Agencije koju je preuzela stupanjem na snagu Zakona o privremenom uzdržavanju.Prema godišnjem izvješću za 2025., za alimentaciju je isplaćeno ukupno, dok je država od dužnika uspjela naplatiti tek. Na kraju godine potraživanja prema obveznicima uzdržavanja premašila suAgencija je tijekom 2025. nastavila i s isplatomtražbina. Zaizu stečaju isplaćeno je, ponajviše za neisplaćene plaće, otpremnine i doprinose, a u državni proračun vraćeno jeiz stečajne mase.U slučajevima blokade računa poslodavaca isplaćeno je dodatnihza plaće i naknade, uz povrat gotovou državni proračun.