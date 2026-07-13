Grad Osijek pokrenuo javno savjetovanje o preimenovanju Prolaza Julija Knifera u Ulicu Krunoslava Kiće Slabinca
13.07.2026. 9:30
Grad Osijek provodi Internetsko javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o preimenovanju ulice u naselju Osijek, Gradskoj četvrti Tvrđa „Prolaz Julija Knifera“ u „Ulica Krunoslava Kiće Slabinca“
Savjetovanje je otvoreno od 13. srpnja do 12. kolovoza 2026.
Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje na način da svoje prijedloge i mišljenja dostavljaju putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju.
Sudjelovati možete na linku.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Savjetovanje je otvoreno od 13. srpnja do 12. kolovoza 2026.
Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje na način da svoje prijedloge i mišljenja dostavljaju putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju.
Sudjelovati možete na linku.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)