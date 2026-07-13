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Vijesti::Communis
Grad Osijek provodi Internetsko javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o preimenovanju ulice u naselju Osijek, Gradskoj četvrti Tvrđa „Prolaz Julija Knifera“ u „Ulica Krunoslava Kiće Slabinca

Savjetovanje je otvoreno od 13. srpnja do 12. kolovoza 2026.

Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje na način da svoje prijedloge i mišljenja dostavljaju putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju.

Sudjelovati možete na linku.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)