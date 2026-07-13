33 potpore

Naša Slavonija i Baranja – naš dom

najvažnijih

Osječko-baranjske županije

kupnji, gradnji, rekonstrukciji ili adaptaciji

prvi javni poziv

povećala

140 tisuća eura

640 tisuća eura,

119 mladih obitelji

143 djece

Nataša Tramišak

Mladi ljudi žele ostati u svom kraju ako ovdje mogu planirati svoju budućnost. Upravo zato pokrenuli smo program ‘Naša Slavonija i Baranja – naš dom’, kojim pružamo konkretnu financijsku potporu pri kupnji, gradnji ili obnovi doma. Velik interes za ovu mjeru pokazao nam je da smo prepoznali stvarne potrebe naših mladih obitelji, zbog čega smo povećali sredstva i omogućili da ove godine potpore ostvari ukupno 119 obitelji. To je ulaganje u ostanak, povratak i budućnost naše Slavonije i Baranje

33 mlade

169,5 tisuća eura

11 potpora

54 potpore

44

19

Naša Slavonija i Baranja – naš dom

demografsku obnovu

Foto: OBŽ

Dodijeljene su jošu okviru programa „“, jednog oddemografskih programakojim se mladim obiteljima pruža konkretna potpora privlastitog doma.Nakon velikog interesa za, Osječko-baranjska županijaje sredstva namijenjena ovoj mjeri te je rebalansom proračuna osigurano dodatnih. Ukupna vrijednost programa za ovu godinu tako iznosia potpore su dodijeljene za ukupno, u kojima odrastaŽupanicaistaknula je kako je rješavanje stambenog pitanja jedan od ključnih preduvjeta ostanka mladih i demografske revitalizacije: „.“Trećim rješenjem dodijeljene su potpore za jošobitelji ukupne vrijednosti, od čega jenamijenjeno gradnji kuće, devet kupnji kuće, osam kupnji stana te pet adaptaciji kuće. Gotovo polovina potpora dodijeljena je na području općina i ruralnih sredina, čime se dodatno potiče ostanak i život mladih obitelji u svim dijelovima Osječko-baranjske županije.Ukupno gledajući, tijekom ovog javnog poziva dodijeljene suza gradnju kuće,za kupnju kuće ili stana,za adaptaciju te dvije potpore za rekonstrukciju kuće ili stana. Više od polovice korisnika odlučilo je svoj dom graditi ili uređivati upravo u općinama i prigradskim naseljima, što potvrđuje kako mjere Županije doprinose ravnomjernom razvoju i revitalizaciji ruralnog prostora.Program financijskih potpora dio je šireg programa „“, kojim Osječko-baranjska županija provodi niz mjera usmjerenih na. Uz bespovratne potpore za rješavanje stambenog pitanja, kroz program je pokrenuta i izgradnja prve 52 stambene jedinice za dugoročni najam mladim obiteljima, čime Županija dodatno proširuje mogućnosti stambenog zbrinjavanja i stvaranja kvalitetnih uvjeta za život.