Osječko-baranjska županija dodijelila još 33 potpore mladim obiteljima za stambeno zbrinjavanje
13.07.2026. 8:17
Dodijeljene su još 33 potpore u okviru programa „Naša Slavonija i Baranja – naš dom“, jednog od najvažnijih demografskih programa Osječko-baranjske županije kojim se mladim obiteljima pruža konkretna potpora pri kupnji, gradnji, rekonstrukciji ili adaptaciji vlastitog doma.
Nakon velikog interesa za prvi javni poziv, Osječko-baranjska županija povećala je sredstva namijenjena ovoj mjeri te je rebalansom proračuna osigurano dodatnih 140 tisuća eura. Ukupna vrijednost programa za ovu godinu tako iznosi 640 tisuća eura, a potpore su dodijeljene za ukupno 119 mladih obitelji, u kojima odrasta 143 djece.
Županica Nataša Tramišak istaknula je kako je rješavanje stambenog pitanja jedan od ključnih preduvjeta ostanka mladih i demografske revitalizacije: „Mladi ljudi žele ostati u svom kraju ako ovdje mogu planirati svoju budućnost. Upravo zato pokrenuli smo program ‘Naša Slavonija i Baranja – naš dom’, kojim pružamo konkretnu financijsku potporu pri kupnji, gradnji ili obnovi doma. Velik interes za ovu mjeru pokazao nam je da smo prepoznali stvarne potrebe naših mladih obitelji, zbog čega smo povećali sredstva i omogućili da ove godine potpore ostvari ukupno 119 obitelji. To je ulaganje u ostanak, povratak i budućnost naše Slavonije i Baranje.“
Trećim rješenjem dodijeljene su potpore za još 33 mlade obitelji ukupne vrijednosti 169,5 tisuća eura, od čega je 11 potpora namijenjeno gradnji kuće, devet kupnji kuće, osam kupnji stana te pet adaptaciji kuće. Gotovo polovina potpora dodijeljena je na području općina i ruralnih sredina, čime se dodatno potiče ostanak i život mladih obitelji u svim dijelovima Osječko-baranjske županije.
Ukupno gledajući, tijekom ovog javnog poziva dodijeljene su 54 potpore za gradnju kuće, 44 za kupnju kuće ili stana, 19 za adaptaciju te dvije potpore za rekonstrukciju kuće ili stana. Više od polovice korisnika odlučilo je svoj dom graditi ili uređivati upravo u općinama i prigradskim naseljima, što potvrđuje kako mjere Županije doprinose ravnomjernom razvoju i revitalizaciji ruralnog prostora.
Program financijskih potpora dio je šireg programa „Naša Slavonija i Baranja – naš dom“, kojim Osječko-baranjska županija provodi niz mjera usmjerenih na demografsku obnovu. Uz bespovratne potpore za rješavanje stambenog pitanja, kroz program je pokrenuta i izgradnja prve 52 stambene jedinice za dugoročni najam mladim obiteljima, čime Županija dodatno proširuje mogućnosti stambenog zbrinjavanja i stvaranja kvalitetnih uvjeta za život.
Foto: OBŽ
Nakon velikog interesa za prvi javni poziv, Osječko-baranjska županija povećala je sredstva namijenjena ovoj mjeri te je rebalansom proračuna osigurano dodatnih 140 tisuća eura. Ukupna vrijednost programa za ovu godinu tako iznosi 640 tisuća eura, a potpore su dodijeljene za ukupno 119 mladih obitelji, u kojima odrasta 143 djece.
Županica Nataša Tramišak istaknula je kako je rješavanje stambenog pitanja jedan od ključnih preduvjeta ostanka mladih i demografske revitalizacije: „Mladi ljudi žele ostati u svom kraju ako ovdje mogu planirati svoju budućnost. Upravo zato pokrenuli smo program ‘Naša Slavonija i Baranja – naš dom’, kojim pružamo konkretnu financijsku potporu pri kupnji, gradnji ili obnovi doma. Velik interes za ovu mjeru pokazao nam je da smo prepoznali stvarne potrebe naših mladih obitelji, zbog čega smo povećali sredstva i omogućili da ove godine potpore ostvari ukupno 119 obitelji. To je ulaganje u ostanak, povratak i budućnost naše Slavonije i Baranje.“
Trećim rješenjem dodijeljene su potpore za još 33 mlade obitelji ukupne vrijednosti 169,5 tisuća eura, od čega je 11 potpora namijenjeno gradnji kuće, devet kupnji kuće, osam kupnji stana te pet adaptaciji kuće. Gotovo polovina potpora dodijeljena je na području općina i ruralnih sredina, čime se dodatno potiče ostanak i život mladih obitelji u svim dijelovima Osječko-baranjske županije.
Ukupno gledajući, tijekom ovog javnog poziva dodijeljene su 54 potpore za gradnju kuće, 44 za kupnju kuće ili stana, 19 za adaptaciju te dvije potpore za rekonstrukciju kuće ili stana. Više od polovice korisnika odlučilo je svoj dom graditi ili uređivati upravo u općinama i prigradskim naseljima, što potvrđuje kako mjere Županije doprinose ravnomjernom razvoju i revitalizaciji ruralnog prostora.
Program financijskih potpora dio je šireg programa „Naša Slavonija i Baranja – naš dom“, kojim Osječko-baranjska županija provodi niz mjera usmjerenih na demografsku obnovu. Uz bespovratne potpore za rješavanje stambenog pitanja, kroz program je pokrenuta i izgradnja prve 52 stambene jedinice za dugoročni najam mladim obiteljima, čime Županija dodatno proširuje mogućnosti stambenog zbrinjavanja i stvaranja kvalitetnih uvjeta za život.
Foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)