Servisne informacije [13. srpnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
13.07.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Jutarnja temperatura 18°C, a dnevna do 31°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do11:00 sati - Glavna 18, 22, 26, 30-34 par, 38-54 par, 54/a, 58, 64, 68, 74-78 par, 78/a, 80-82 par, 86
od 7:15 do 12:00 sati - Boke Kotorske 2-4 par, 1-3 nep, Bračka 2-4 par, 4/a, 6-8 par, 8/a, 8/b, 8/c, 10-16 par, 16/a, 18, 18/a, 20-40 par, 42/a, 44-48 par, 54, 1-83 nep, 83/a, 83/b, 83/c, 83/d, Dugog otoka 2-4 par, 1-7 nep, Hvarska 2-4 par, 4/a, 6-18 par, 22-28 par, 1-11nep,23, Kornatska 2-14 par, 30, Kvarnerska 2-6 par, 1-5 nep, Lokrumska 4-38 par, 1-37 nep, Lošinjska 2-8 par, 8/a, 10-14 par, 1-5 nep, Martina Divalta 230, Mljetska 2-40 par, 3, 7-13 nep, 17-19 nep, 19/a, 21-29 nep, 29/a, 31-37 nep, Paška 3-27 nep, 27/a,31-35 nep, 35/a, 35/b, 53-65 nep, 65/a, 67, 67/a, 69-85 nep, Pelješačka 4-6 par, 3-5 nep, Rapska 28-32 par, 32/a, 34-52 par, 56-78 par, 33-45 nep, 49-79 nep, Srijemska ulica 110-116 par, 109-111 nep, 115-117 nep, 117/a, 119, Ugljanska 2-10 par, 1, Viška40-44 par, 48, 52-54 par, 54/a, 56-58 par, 45-47 nep, 51, 57, 57/a, 59-65 nep
od 8:00 do 10:00 sati - Dravska 2-8 par, Vinkovačka cesta 78, 78/a, 80, 80/a, 80/b, 80/c, 82
od 8:00 do 14:00 sati - Južno predgrađe 36, 40, 41, Stadionsko naselje 74, 78-88 par, 88/a, 88/g, 90-100 par, 100/a, 102-104 par, 104/a, 104/b, 104/c, 106,Ulica kneza Trpimira 34-36 par
od 10:15 do 12:45 sati - Kordunska 9-11 nep, 11/a, 13-19 nep, 25-27 nep, Prenjska ulica 2-4 par, 8-14 par, 20-36 par, 38/b, 17-27 nep, 35-43 nep, Zvečevska 22-34 par, 34/a, 36-38 par, 38/a, 40-54 par, 54/a, 56, 60-68 par
od 11:00 do 13:00 sati - Aljmaška ulica 2-8 par, 1-9 nep, Belomanastirska 79, Delnička ulica 2/k, 1-7 nep, Južno predgrađe 36, 40, 41, Novogradiška 54-70 par, Orahovička 2-36 par, 36/a, 38-78 par, 1-13 nep, 17-31 nep, 31/a, 31/b, 31/c, 31/d, 33-39 nep, 43, 43/a, 45-61nep, Pleternička 4-18 par, 1, 1/a, 1/b, Stadionsko naselje 58-74 par, 78-88 par, 88/a, 88/g, 90-100 par, 100/a, 102, 102/a, 102/b, 102/c, 104, 104/a, 104/b, 104/c, 106, 106/a, 108, 108/a, 110-130 par, 130/a, 130/c, 130/d, 132, 136-138 par, 146-148 par,148/a,150, 154-166 par, 172, 176, 1, 5, 5/a, 7-19 nep, 21/a, 25/a, 27/a, 29-33 nep, 33/a, 33/d, 35-43 nep, 43/c, 45-53 nep, 53/a, 55-59 nep, 63-69 nep, 69/a, 71-77 nep, 77/a, 77/b, 79-83 nep, Ulica kneza Trpimira 34-36 par, Voćinska 2-10 par, 5, 9, Woodrova Wilsona 13-69 nep, 69/a, 73-87 nep
Višnjevac
od 7:00 do 10:00 sati - Kralja Tomislava 45, 49-51 nep, 59-61 nep, 65-67 nep,Ulica Petra Svačića 2-4 par, 8-14 par, 20, 24, 24/a, 26, 26/a, 28-40 par
Tenja
od 7:00 do 13:00 sati - Braće Radić 4-8 par, 8/a, 10, 10/a, 12-16 par, 20-24 par, 28, 34/a, 36-40 par, 1-5 nep, 5/a, 5/b, 5/c, 5/d, 7/a, 9-13 nep, Karlovačka ulica 2/a, 4-10 par, 10/a, 12-14 par, 14/a, 16-34 par, 34/a, 36, 36/a, 38, 38/a, 40-46 par, 3, 7-9 nep, 13-19 nep,19/a,21, 21/a, 25-31 nep, 31/a, 33/a, 35, 39-45 nep, Nihajla Pupina 2-8 par, 8/a, 10-14 par, 1-7 nep, 13, Nikole Tesle 8, 12-14 par, 18-22 par, 3-5 nep, 9-19 nep, Petra Preradovića 2-8 par, 8/a, 8/b, 10-20 par, 1, 13-21 nep, Ruđera Boškovića 2-8 par, 12-14par, 18, 1-3 nep, 7-9 nep, Ulica Hanibala Lucića 2-4 par, 8-24 par, 28, 32-52 par, 56-76 par, 80-86 par, 3-5 nep, 15-19 nep, 31, Ulica Julija Klovića 4, 6/a, 10-16 par, 16/a, 18-22 par, 26-36 par, Ulica Jure Kaštelana 2, 2/a, 2/b, 4-20 par, 24-34par,40-46 par, 46/a, 48-58 par, 62-90 par, 1-3 nep, 3/a, 5-13 nep, 15/a, 17, 21, 25-27 nep, 27/a, 27/b, 27/c, 29, 29/a, 29/b, 31-33 nep, 33/a, 33/b, 33/c, 35/a, 37, 37/a, 41, 41/a, 41/b, 43-45 nep, 45/a, 47, Ulica Miroslava Krleže 22-24 par, 24/a, 26-34par,34/a, 36-54 par, 54/a, 56-66 par, 70-72 par, 72/a, 74-92 par, 96, 96/a, 1, 1/a, 3-15 nep, 15/a, 17-21 nep, 21/a, 23-29 nep, 33-43 nep, 47-53 nep, 57-59 nep, 59/a, 63, 63/a, 65-67 nep, 67/a, 71-73 nep, Ulica svete Ane 46, 46/a, 46/b, 50, 50/a, 50/b,52-56par, 56/a, 58-60 par, 60/a, 62/b, 64-66 par, 66/a, 68-72 par, 76-78 par, 82, 82/a, 84, 84/a, 86/a, 88-92 par, 102, 106-108 par, 124, 73-77 nep, 77/a, 79-81 nep, 81/a, 83, 83/a, 85-93 nep, 93/a, 95, 95/a, 97, 115/p, Vladimira Nazora 4-10 par, 10/a,12-14par, 16/a, 18-20 par, 20/a, 22-32 par, 1-5 nep, 5/a, 7-9 nep, 9/a, 11-15 nep, 15/a, 17-21 nep, 21/a, 23, 23/a, 25-33 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [09.-15.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Jutarnja temperatura 18°C, a dnevna do 31°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do11:00 sati - Glavna 18, 22, 26, 30-34 par, 38-54 par, 54/a, 58, 64, 68, 74-78 par, 78/a, 80-82 par, 86
od 7:15 do 12:00 sati - Boke Kotorske 2-4 par, 1-3 nep, Bračka 2-4 par, 4/a, 6-8 par, 8/a, 8/b, 8/c, 10-16 par, 16/a, 18, 18/a, 20-40 par, 42/a, 44-48 par, 54, 1-83 nep, 83/a, 83/b, 83/c, 83/d, Dugog otoka 2-4 par, 1-7 nep, Hvarska 2-4 par, 4/a, 6-18 par, 22-28 par, 1-11nep,23, Kornatska 2-14 par, 30, Kvarnerska 2-6 par, 1-5 nep, Lokrumska 4-38 par, 1-37 nep, Lošinjska 2-8 par, 8/a, 10-14 par, 1-5 nep, Martina Divalta 230, Mljetska 2-40 par, 3, 7-13 nep, 17-19 nep, 19/a, 21-29 nep, 29/a, 31-37 nep, Paška 3-27 nep, 27/a,31-35 nep, 35/a, 35/b, 53-65 nep, 65/a, 67, 67/a, 69-85 nep, Pelješačka 4-6 par, 3-5 nep, Rapska 28-32 par, 32/a, 34-52 par, 56-78 par, 33-45 nep, 49-79 nep, Srijemska ulica 110-116 par, 109-111 nep, 115-117 nep, 117/a, 119, Ugljanska 2-10 par, 1, Viška40-44 par, 48, 52-54 par, 54/a, 56-58 par, 45-47 nep, 51, 57, 57/a, 59-65 nep
od 8:00 do 10:00 sati - Dravska 2-8 par, Vinkovačka cesta 78, 78/a, 80, 80/a, 80/b, 80/c, 82
od 8:00 do 14:00 sati - Južno predgrađe 36, 40, 41, Stadionsko naselje 74, 78-88 par, 88/a, 88/g, 90-100 par, 100/a, 102-104 par, 104/a, 104/b, 104/c, 106,Ulica kneza Trpimira 34-36 par
od 10:15 do 12:45 sati - Kordunska 9-11 nep, 11/a, 13-19 nep, 25-27 nep, Prenjska ulica 2-4 par, 8-14 par, 20-36 par, 38/b, 17-27 nep, 35-43 nep, Zvečevska 22-34 par, 34/a, 36-38 par, 38/a, 40-54 par, 54/a, 56, 60-68 par
od 11:00 do 13:00 sati - Aljmaška ulica 2-8 par, 1-9 nep, Belomanastirska 79, Delnička ulica 2/k, 1-7 nep, Južno predgrađe 36, 40, 41, Novogradiška 54-70 par, Orahovička 2-36 par, 36/a, 38-78 par, 1-13 nep, 17-31 nep, 31/a, 31/b, 31/c, 31/d, 33-39 nep, 43, 43/a, 45-61nep, Pleternička 4-18 par, 1, 1/a, 1/b, Stadionsko naselje 58-74 par, 78-88 par, 88/a, 88/g, 90-100 par, 100/a, 102, 102/a, 102/b, 102/c, 104, 104/a, 104/b, 104/c, 106, 106/a, 108, 108/a, 110-130 par, 130/a, 130/c, 130/d, 132, 136-138 par, 146-148 par,148/a,150, 154-166 par, 172, 176, 1, 5, 5/a, 7-19 nep, 21/a, 25/a, 27/a, 29-33 nep, 33/a, 33/d, 35-43 nep, 43/c, 45-53 nep, 53/a, 55-59 nep, 63-69 nep, 69/a, 71-77 nep, 77/a, 77/b, 79-83 nep, Ulica kneza Trpimira 34-36 par, Voćinska 2-10 par, 5, 9, Woodrova Wilsona 13-69 nep, 69/a, 73-87 nep
Višnjevac
od 7:00 do 10:00 sati - Kralja Tomislava 45, 49-51 nep, 59-61 nep, 65-67 nep,Ulica Petra Svačića 2-4 par, 8-14 par, 20, 24, 24/a, 26, 26/a, 28-40 par
Tenja
od 7:00 do 13:00 sati - Braće Radić 4-8 par, 8/a, 10, 10/a, 12-16 par, 20-24 par, 28, 34/a, 36-40 par, 1-5 nep, 5/a, 5/b, 5/c, 5/d, 7/a, 9-13 nep, Karlovačka ulica 2/a, 4-10 par, 10/a, 12-14 par, 14/a, 16-34 par, 34/a, 36, 36/a, 38, 38/a, 40-46 par, 3, 7-9 nep, 13-19 nep,19/a,21, 21/a, 25-31 nep, 31/a, 33/a, 35, 39-45 nep, Nihajla Pupina 2-8 par, 8/a, 10-14 par, 1-7 nep, 13, Nikole Tesle 8, 12-14 par, 18-22 par, 3-5 nep, 9-19 nep, Petra Preradovića 2-8 par, 8/a, 8/b, 10-20 par, 1, 13-21 nep, Ruđera Boškovića 2-8 par, 12-14par, 18, 1-3 nep, 7-9 nep, Ulica Hanibala Lucića 2-4 par, 8-24 par, 28, 32-52 par, 56-76 par, 80-86 par, 3-5 nep, 15-19 nep, 31, Ulica Julija Klovića 4, 6/a, 10-16 par, 16/a, 18-22 par, 26-36 par, Ulica Jure Kaštelana 2, 2/a, 2/b, 4-20 par, 24-34par,40-46 par, 46/a, 48-58 par, 62-90 par, 1-3 nep, 3/a, 5-13 nep, 15/a, 17, 21, 25-27 nep, 27/a, 27/b, 27/c, 29, 29/a, 29/b, 31-33 nep, 33/a, 33/b, 33/c, 35/a, 37, 37/a, 41, 41/a, 41/b, 43-45 nep, 45/a, 47, Ulica Miroslava Krleže 22-24 par, 24/a, 26-34par,34/a, 36-54 par, 54/a, 56-66 par, 70-72 par, 72/a, 74-92 par, 96, 96/a, 1, 1/a, 3-15 nep, 15/a, 17-21 nep, 21/a, 23-29 nep, 33-43 nep, 47-53 nep, 57-59 nep, 59/a, 63, 63/a, 65-67 nep, 67/a, 71-73 nep, Ulica svete Ane 46, 46/a, 46/b, 50, 50/a, 50/b,52-56par, 56/a, 58-60 par, 60/a, 62/b, 64-66 par, 66/a, 68-72 par, 76-78 par, 82, 82/a, 84, 84/a, 86/a, 88-92 par, 102, 106-108 par, 124, 73-77 nep, 77/a, 79-81 nep, 81/a, 83, 83/a, 85-93 nep, 93/a, 95, 95/a, 97, 115/p, Vladimira Nazora 4-10 par, 10/a,12-14par, 16/a, 18-20 par, 20/a, 22-32 par, 1-5 nep, 5/a, 7-9 nep, 9/a, 11-15 nep, 15/a, 17-21 nep, 21/a, 23, 23/a, 25-33 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [09.-15.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)