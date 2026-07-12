[VIDEO] Nova glazbena razglednica Slavonije: Pogledajte spot za "Ej, ravnico"
12.07.2026. 10:51
Glazbena priča koja slavi ljepotu Slavonije dobila je svoje posebno vizualno ruho. Spot za pjesmu „Ej, ravnico“ u izvedbi talentirane Josipe Đurinski objavljen je nakon predstavljanja na CMC televiziji i službenom Croatia Records YouTube kanalu, donoseći emotivnu posvetu ravnici, slavonskim običajima i vrijednostima koje se čuvaju kroz generacije.
Pjesma „Ej, ravnico“ kroz snažnu interpretaciju Josipe Đurinski donosi ljubav prema kraju iz kojeg potječu brojne životne priče, dok spot gledatelja vodi u vrijeme nekadašnjeg slavonskog sela – u atmosferu obiteljskog doma, zajedništva, običaja i svakodnevnog života koji je duboko obilježio slavonski identitet.
Posebna vrijednost ovog glazbenog projekta je u autentičnosti prikaza. Svi sudionici spota pojavljuju se u tradicionalnim slavonskim narodnim nošnjama, čime se naglašava ljepota i bogatstvo kulturne baštine. Kroz nošnje (Otočke nošnje stare 80ak godina), ambijent i pažljivo odabrane kadrove stvorena je vizualna priča koja podsjeća na važnost očuvanja tradicije i prenošenja običaja na nove naraštaje.
Spot je sniman u staroj slavonskoj kući u Gorjanima, staroj čak 120 godina, koja je poslužila kao savršena kulisa za prikaz nekadašnjeg života u Slavoniji. Autentičan prostor kuće, njezini detalji i duh vremena dodatno su pridonijeli toplini i vjerodostojnosti cijelog spota.
Uz očuvanje običaja, „Ej, ravnico“ nosi i snažnu poruku o njegovanju slavonske tamburaške glazbe – zvuka koji je neodvojiv od identiteta ovoga kraja. Bogat aranžman i tamburaški izričaj daju pjesmi posebnu emociju te nastavljaju tradiciju slavonske glazbene baštine kroz novu autorsku pjesmu.
Autor teksta je Živan Kuveždić, glazbu potpisuje Andreja Gribl / Gribl Music Creations, dok je aranžman djelo Krunoslava Dražića. U realizaciji glazbe sudjelovali su Rockoko Orchestra – Krunoslav Dražić i Damir Butković Budo, glazbeni producent i ton majstor je Tihomir Ivanetić – Rockoko studio, a prateće vokale izvodi Jadranka Krištof.
Za vizualni identitet spota zaslužan je redatelj Mario Šulina. Kameru i montažu potpisuju Mario Šulina i Ivan Bilandžić, dok je za color grading zaslužan Mario Šulina. Spot je sniman na području Gorjana, čime je dodatno istaknuta povezanost pjesme s autentičnim slavonskim prostorom.
U spotu sudjeluju: Nataša Đurinski, Josip Đurinski, Katarina Đurinski, Stjepan Đurinski, Hana Došen i Filip Kovačić.
Posebne zahvale upućene su Mireli Kovačić, Luki Kovačiću te obitelji Bagudić na pomoći i doprinosu u realizaciji ovog projekta.
„Ej, ravnico“ nije samo glazbeni spot, već svojevrsni zapis ljubavi prema Slavoniji – njezinoj zemlji, ljudima, običajima i pjesmi. Kroz spoj moderne produkcije i autentičnih elemenata tradicije, Josipa Đurinski donosi priču koja čuva uspomenu na slavonski život i vrijednosti koje ostaju trajna baština.
„Ej, ravnico“ – pjesma koja spaja prošlost i sadašnjost te s ponosom čuva priču o Slavoniji, njezinim ljudima i tradiciji.
Pjesma „Ej, ravnico“ kroz snažnu interpretaciju Josipe Đurinski donosi ljubav prema kraju iz kojeg potječu brojne životne priče, dok spot gledatelja vodi u vrijeme nekadašnjeg slavonskog sela – u atmosferu obiteljskog doma, zajedništva, običaja i svakodnevnog života koji je duboko obilježio slavonski identitet.
Posebna vrijednost ovog glazbenog projekta je u autentičnosti prikaza. Svi sudionici spota pojavljuju se u tradicionalnim slavonskim narodnim nošnjama, čime se naglašava ljepota i bogatstvo kulturne baštine. Kroz nošnje (Otočke nošnje stare 80ak godina), ambijent i pažljivo odabrane kadrove stvorena je vizualna priča koja podsjeća na važnost očuvanja tradicije i prenošenja običaja na nove naraštaje.
Spot je sniman u staroj slavonskoj kući u Gorjanima, staroj čak 120 godina, koja je poslužila kao savršena kulisa za prikaz nekadašnjeg života u Slavoniji. Autentičan prostor kuće, njezini detalji i duh vremena dodatno su pridonijeli toplini i vjerodostojnosti cijelog spota.
Uz očuvanje običaja, „Ej, ravnico“ nosi i snažnu poruku o njegovanju slavonske tamburaške glazbe – zvuka koji je neodvojiv od identiteta ovoga kraja. Bogat aranžman i tamburaški izričaj daju pjesmi posebnu emociju te nastavljaju tradiciju slavonske glazbene baštine kroz novu autorsku pjesmu.
Autor teksta je Živan Kuveždić, glazbu potpisuje Andreja Gribl / Gribl Music Creations, dok je aranžman djelo Krunoslava Dražića. U realizaciji glazbe sudjelovali su Rockoko Orchestra – Krunoslav Dražić i Damir Butković Budo, glazbeni producent i ton majstor je Tihomir Ivanetić – Rockoko studio, a prateće vokale izvodi Jadranka Krištof.
Za vizualni identitet spota zaslužan je redatelj Mario Šulina. Kameru i montažu potpisuju Mario Šulina i Ivan Bilandžić, dok je za color grading zaslužan Mario Šulina. Spot je sniman na području Gorjana, čime je dodatno istaknuta povezanost pjesme s autentičnim slavonskim prostorom.
U spotu sudjeluju: Nataša Đurinski, Josip Đurinski, Katarina Đurinski, Stjepan Đurinski, Hana Došen i Filip Kovačić.
Posebne zahvale upućene su Mireli Kovačić, Luki Kovačiću te obitelji Bagudić na pomoći i doprinosu u realizaciji ovog projekta.
„Ej, ravnico“ nije samo glazbeni spot, već svojevrsni zapis ljubavi prema Slavoniji – njezinoj zemlji, ljudima, običajima i pjesmi. Kroz spoj moderne produkcije i autentičnih elemenata tradicije, Josipa Đurinski donosi priču koja čuva uspomenu na slavonski život i vrijednosti koje ostaju trajna baština.
„Ej, ravnico“ – pjesma koja spaja prošlost i sadašnjost te s ponosom čuva priču o Slavoniji, njezinim ljudima i tradiciji.
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)