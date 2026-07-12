Glazbena priča

Slavonije

Ej, ravnico

Josipe Đurinski

emotivnu posvetu

snažnu interpretaciju

životne priče

autentičnosti

slavonskim

Gorjanima

savršena kulisa

Živan Kuveždić

Andreja Gribl

Krunoslava Dražića

Krunoslav Dražić i Damir Butković Budo

Tihomir Ivanetić

Jadranka Krištof

Mario Šulina

Mario Šulina i Ivan Bilandžić

Mario Šulina

U spotu sudjeluju:

Nataša Đurinski, Josip Đurinski, Katarina Đurinski, Stjepan Đurinski, Hana Došen i Filip Kovačić.

Mireli Kovačić, Luki Kovačiću

Bagudić

koja slavi ljepotudobila je svoje posebno vizualno ruho. Spot za pjesmu „“ u izvedbi talentiraneobjavljen je nakon predstavljanja na CMC televiziji i službenom Croatia Records YouTube kanalu, donosećiravnici, slavonskim običajima i vrijednostima koje se čuvaju kroz generacije.Pjesma „Ej, ravnico“ krozJosipe Đurinski donosi ljubav prema kraju iz kojeg potječu brojne, dok spot gledatelja vodi u vrijeme nekadašnjeg slavonskog sela – u atmosferu obiteljskog doma, zajedništva, običaja i svakodnevnog života koji je duboko obilježio slavonski identitet.Posebna vrijednost ovog glazbenog projekta je uprikaza. Svi sudionici spota pojavljuju se u tradicionalnimnarodnim nošnjama, čime se naglašava ljepota i bogatstvo kulturne baštine. Kroz nošnje (Otočke nošnje stare 80ak godina), ambijent i pažljivo odabrane kadrove stvorena je vizualna priča koja podsjeća na važnost očuvanja tradicije i prenošenja običaja na nove naraštaje.Spot je sniman u staroj slavonskoj kući u, staroj čak 120 godina, koja je poslužila kaoza prikaz nekadašnjeg života u Slavoniji. Autentičan prostor kuće, njezini detalji i duh vremena dodatno su pridonijeli toplini i vjerodostojnosti cijelog spota.Uz očuvanje običaja, „Ej, ravnico“ nosi i snažnu poruku o njegovanju slavonske tamburaške glazbe – zvuka koji je neodvojiv od identiteta ovoga kraja. Bogat aranžman i tamburaški izričaj daju pjesmi posebnu emociju te nastavljaju tradiciju slavonske glazbene baštine kroz novu autorsku pjesmu.Autor teksta je, glazbu potpisuje/ Gribl Music Creations, dok je aranžman djelo. U realizaciji glazbe sudjelovali su Rockoko Orchestra –, glazbeni producent i ton majstor je– Rockoko studio, a prateće vokale izvodiZa vizualni identitet spota zaslužan je redatelj. Kameru i montažu potpisuju, dok je za color grading zaslužan. Spot je sniman na području Gorjana, čime je dodatno istaknuta povezanost pjesme s autentičnim slavonskim prostorom.Posebne zahvale upućene sute obiteljina pomoći i doprinosu u realizaciji ovog projekta.„Ej, ravnico“ nije samo glazbeni spot, već svojevrsni zapis ljubavi prema Slavoniji – njezinoj zemlji, ljudima, običajima i pjesmi. Kroz spoj moderne produkcije i autentičnih elemenata tradicije, Josipa Đurinski donosi priču koja čuva uspomenu na slavonski život i vrijednosti koje ostaju trajna baština.„Ej, ravnico“ – pjesma koja spaja prošlost i sadašnjost te s ponosom čuva priču o Slavoniji, njezinim ljudima i tradiciji.