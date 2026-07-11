Požari u OBŽ: Sedam intervencija u jednom danu, jedna osoba prijavljena
11.07.2026. 13:06
Na području PU osječko-baranjske policijski službenici i Dobrovoljna vatrogasna društva jučer su tijekom dana imali niz intervencija zbog više dojava o požarima.
Naime, na području PU osječko-baranjske jučer tijekom dana evidentirano je sedam požara od kojih je bilo šest požara na otvorenom prostoru i jedan požar na građevinskom objektu.
Dva požara evidentirana su na području nadležnosti PP Beli Manastir te po jedan na području nadležnosti I. policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin, II. Policijske postaje Osijek, PP Belišće, PP Đakovo i PP Donji Miholjac.
U pet požara došlo je do požara suhe trave i raslinja, nije nastala materijalna šteta te nije prijetila opasnost za ljude i objekte, stoji u priopćenju policije.
Zapalila suhu travu u vrtu za zaradila prekršajnu prijavu
U Samatovcima oko 18.00 sati 66-godišnjakinja je u svom vrtu zapalila suhu travu kojom prilikom se požar proširio na susjedno zemljište vlasništvo 44-godišnjaka iz Čepina. U požaru je izgorjela suha trava i nije nastala materijalna šteta. Požar su gasili pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bizovac. Protiv 66-godišnjakinje slijedi prekršajna prijava iz Zakona o zaštiti od požara nadležnom Općinskom sudu, izvijestili su iz policije.
U tijeku gašenje požara pomoćne prostorije na farmi u blizini Malinovca
U blizini mjesta Malinovac došlo je do požara pomoćne prostorije u dvorištu poljoprivredne farme koji je zahvatio bale sijena i traktor.
U tijeku je gašenje požara od strane pripadnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Beničanci, Lacići, Šljivoševci i Kućanci nakon čega slijedi očevid policijskih službenika. U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba niti je prijetila opasnost od širenja požara.
Policija upozorava građane da se pridržavaju preventivnih mjera zaštite od požara koje čovjek treba poduzeti da ne dođe do požara, a neke od njih su sljedeće:
- U stanu, podrumu ili na tavanu ne držite zapaljive i eksplozivne tvari u nedozvoljenim količinama
- Redovno održavajte sve vrste peći u ispravnom stanju i propisno ih priključite na dimovodne kanale koji moraju biti nepropusni za plinove i iskre
- Redovito čišćenje dimnjaka smanjuje opasnost za nastajanje požara i eksplozije
- Održavajte električne i plinske instalacije u ispravnom stanju
- Ne bacajte opuške tijekom vožnje van svojih vozila
- Ne bacajte vrući pepeo sa žeravicom i opuške u posude koje se mogu zapaliti
- Ne pušite u krevetu, ne bacajte opuške i šibice ako ih niste unaprijed ugasili
- Ukoliko osjećate miris plina po dolasku u stan ne palite svjetlo ili šibice već zatvorite dovod plina i provjetrite prostoriju otvaranjem vrata i prozora
- Televizor u stanu držite na mjestu kod kojeg postoji mogućnost provjetravanja jer se za vrijeme korištenja ugrijava
- Ne sušite meso na tavanu već u posebno sagrađenim prostorima-objektima i ne blizu gospodarskim objektima
- Ne palite otvorenu vatru u blizini objekta naročito za vrijeme vjetrovitog vremena
- Pri ruci uvijek imajte sredstva za početno gašenje požara (kantu s vodom, lopatu, vodu ili aparat za gašenje)
- Za vrijeme paljenja smeća udaljenost od objekta mora biti 20 metara, a kod paljenja osigurajte sredstva za početno gašenje. Po završetku ugasite svaki žar.
- Stogovi sijena, slame, te kukuruzovine moraju biti udaljeni od građevinskih objekata najmanje 15 m
- Redovito održavajte pristup hidrantu ispred svoje kuće jer Vama će najprije trebati
- Ne dozvolite da se djeca igraju šibicama
- Ne krpajte osigurače jer pogoduju izbijanju požara u električnoj instalaciji
- Nezaštićena rasvjetna tijela i dotrajala električna instalacija po gospodarskim objektima mogu biti uzročnik požara
- Nabavite aparat za gašenje požara prahom (S) za gašenje početnih požara
Foto: Osijek031.com/arhiv
Naime, na području PU osječko-baranjske jučer tijekom dana evidentirano je sedam požara od kojih je bilo šest požara na otvorenom prostoru i jedan požar na građevinskom objektu.
Dva požara evidentirana su na području nadležnosti PP Beli Manastir te po jedan na području nadležnosti I. policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin, II. Policijske postaje Osijek, PP Belišće, PP Đakovo i PP Donji Miholjac.
U pet požara došlo je do požara suhe trave i raslinja, nije nastala materijalna šteta te nije prijetila opasnost za ljude i objekte, stoji u priopćenju policije.
Zapalila suhu travu u vrtu za zaradila prekršajnu prijavu
U Samatovcima oko 18.00 sati 66-godišnjakinja je u svom vrtu zapalila suhu travu kojom prilikom se požar proširio na susjedno zemljište vlasništvo 44-godišnjaka iz Čepina. U požaru je izgorjela suha trava i nije nastala materijalna šteta. Požar su gasili pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bizovac. Protiv 66-godišnjakinje slijedi prekršajna prijava iz Zakona o zaštiti od požara nadležnom Općinskom sudu, izvijestili su iz policije.
U tijeku gašenje požara pomoćne prostorije na farmi u blizini Malinovca
U blizini mjesta Malinovac došlo je do požara pomoćne prostorije u dvorištu poljoprivredne farme koji je zahvatio bale sijena i traktor.
U tijeku je gašenje požara od strane pripadnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Beničanci, Lacići, Šljivoševci i Kućanci nakon čega slijedi očevid policijskih službenika. U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba niti je prijetila opasnost od širenja požara.
Policija upozorava građane da se pridržavaju preventivnih mjera zaštite od požara koje čovjek treba poduzeti da ne dođe do požara, a neke od njih su sljedeće:
- U stanu, podrumu ili na tavanu ne držite zapaljive i eksplozivne tvari u nedozvoljenim količinama
- Redovno održavajte sve vrste peći u ispravnom stanju i propisno ih priključite na dimovodne kanale koji moraju biti nepropusni za plinove i iskre
- Redovito čišćenje dimnjaka smanjuje opasnost za nastajanje požara i eksplozije
- Održavajte električne i plinske instalacije u ispravnom stanju
- Ne bacajte opuške tijekom vožnje van svojih vozila
- Ne bacajte vrući pepeo sa žeravicom i opuške u posude koje se mogu zapaliti
- Ne pušite u krevetu, ne bacajte opuške i šibice ako ih niste unaprijed ugasili
- Ukoliko osjećate miris plina po dolasku u stan ne palite svjetlo ili šibice već zatvorite dovod plina i provjetrite prostoriju otvaranjem vrata i prozora
- Televizor u stanu držite na mjestu kod kojeg postoji mogućnost provjetravanja jer se za vrijeme korištenja ugrijava
- Ne sušite meso na tavanu već u posebno sagrađenim prostorima-objektima i ne blizu gospodarskim objektima
- Ne palite otvorenu vatru u blizini objekta naročito za vrijeme vjetrovitog vremena
- Pri ruci uvijek imajte sredstva za početno gašenje požara (kantu s vodom, lopatu, vodu ili aparat za gašenje)
- Za vrijeme paljenja smeća udaljenost od objekta mora biti 20 metara, a kod paljenja osigurajte sredstva za početno gašenje. Po završetku ugasite svaki žar.
- Stogovi sijena, slame, te kukuruzovine moraju biti udaljeni od građevinskih objekata najmanje 15 m
- Redovito održavajte pristup hidrantu ispred svoje kuće jer Vama će najprije trebati
- Ne dozvolite da se djeca igraju šibicama
- Ne krpajte osigurače jer pogoduju izbijanju požara u električnoj instalaciji
- Nezaštićena rasvjetna tijela i dotrajala električna instalacija po gospodarskim objektima mogu biti uzročnik požara
- Nabavite aparat za gašenje požara prahom (S) za gašenje početnih požara
Foto: Osijek031.com/arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)