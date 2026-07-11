PU osječko-baranjske

Dobrovoljna vatrogasna društva

niz intervencija

sedam požara

PP Beli Manastir

Čepin

Osijek, PP Belišće, PP Đakovo i PP Donji Miholjac

suhe trave i raslinja

nije prijetila

Zapalila suhu travu u vrtu za zaradila prekršajnu prijavu

66-godišnjakinja

zapalila

nije nastala

prekršajna prijava

U tijeku gašenje požara pomoćne prostorije na farmi u blizini Malinovca

pomoćne prostorije

bale sijena i traktor

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Beničanci, Lacići, Šljivoševci i Kućanci

nije bilo

niti je prijetila

Policija upozorava građane da se pridržavaju preventivnih mjera zaštite od požara koje čovjek treba poduzeti da ne dođe do požara, a neke od njih su sljedeće:

Foto: Osijek031.com/arhiv

Na područjupolicijski službenici ijučer su tijekom dana imalizbog više dojava o požarima.Naime, na području PU osječko-baranjske jučer tijekom dana evidentirano jeod kojih je bilo šest požara na otvorenom prostoru i jedan požar na građevinskom objektu.Dva požara evidentirana su na području nadležnostite po jedan na području nadležnosti I. policijske postaje Osijek s ispostavom, II. Policijske postajeU pet požara došlo je do požara, nije nastala materijalna šteta teopasnost za ljude i objekte, stoji u priopćenju policije.U Samatovcima oko 18.00 satije u svom vrtusuhu travu kojom prilikom se požar proširio na susjedno zemljište vlasništvo 44-godišnjaka iz Čepina. U požaru je izgorjela suha trava imaterijalna šteta. Požar su gasili pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bizovac. Protiv 66-godišnjakinje slijediiz Zakona o zaštiti od požara nadležnom Općinskom sudu, izvijestili su iz policije.U blizini mjesta Malinovac došlo je do požarau dvorištu poljoprivredne farme koji je zahvatioU tijeku je gašenje požara od strane pripadnikanakon čega slijedi očevid policijskih službenika. U požaruozlijeđenih osobaopasnost od širenja požara.- U stanu, podrumu ili na tavanu ne držite zapaljive i eksplozivne tvari u nedozvoljenim količinama- Redovno održavajte sve vrste peći u ispravnom stanju i propisno ih priključite na dimovodne kanale koji moraju biti nepropusni za plinove i iskre- Redovito čišćenje dimnjaka smanjuje opasnost za nastajanje požara i eksplozije- Održavajte električne i plinske instalacije u ispravnom stanju- Ne bacajte opuške tijekom vožnje van svojih vozila- Ne bacajte vrući pepeo sa žeravicom i opuške u posude koje se mogu zapaliti- Ne pušite u krevetu, ne bacajte opuške i šibice ako ih niste unaprijed ugasili- Ukoliko osjećate miris plina po dolasku u stan ne palite svjetlo ili šibice već zatvorite dovod plina i provjetrite prostoriju otvaranjem vrata i prozora- Televizor u stanu držite na mjestu kod kojeg postoji mogućnost provjetravanja jer se za vrijeme korištenja ugrijava- Ne sušite meso na tavanu već u posebno sagrađenim prostorima-objektima i ne blizu gospodarskim objektima- Ne palite otvorenu vatru u blizini objekta naročito za vrijeme vjetrovitog vremena- Pri ruci uvijek imajte sredstva za početno gašenje požara (kantu s vodom, lopatu, vodu ili aparat za gašenje)- Za vrijeme paljenja smeća udaljenost od objekta mora biti 20 metara, a kod paljenja osigurajte sredstva za početno gašenje. Po završetku ugasite svaki žar.- Stogovi sijena, slame, te kukuruzovine moraju biti udaljeni od građevinskih objekata najmanje 15 m- Redovito održavajte pristup hidrantu ispred svoje kuće jer Vama će najprije trebati- Ne dozvolite da se djeca igraju šibicama- Ne krpajte osigurače jer pogoduju izbijanju požara u električnoj instalaciji- Nezaštićena rasvjetna tijela i dotrajala električna instalacija po gospodarskim objektima mogu biti uzročnik požara- Nabavite aparat za gašenje požara prahom (S) za gašenje početnih požara