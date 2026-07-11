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Vijesti::Kultura
Jučer su u Petrijevcima počele 32. Petrijevačke žetvene svečanosti. Ovogodišnje Petrijevačke žetvene svečanosti započele su pjesmom i plesom Dječje folklorne skupine KUD-a “N.Š. Zrinski”. Nastavile su se izložbom Eko-etno udruge “Zlatne ruke” Petrijevci, izložbom slika “Slavonija u slici” autora Vesne i Ivana Vajda, te nastupom Dramske sekcije Satnica.

Svečanost otvorenja zaključili su dečki iz TS Delecto.

Petrijevačke žetvene svečanosti traju do nedjelje, kada posjetitelje očekuje sveta misa, te u poslijepodnevnim satima svečani mimohod folklornih društava, starinska žetva - kosidba, nastup gostujućih kulturno-umjetničkih društava. 32. Petrijevačke žetvene svečanosti završit će uz koncert TS Najbolji Hrvatski tamburaši.












Foto: Osijek031.com


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)