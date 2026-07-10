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Vijesti::Communis
Stiže utorak, što znači i nove cijene goriva.

Kako RTL Danas doznaje, ovo bi trebali biti nove cijene goriva:
- 1,57 eura po litri benzina (poskupljenje od tri centa)
- 1,62 eura po litri dizela (poskupljenje od osam centi)
- 1,04 eura po litri plavog dizela (poskupljenje od osam centi)

Svakako, može doći i do korekcija cijena koje će donijeti Vlada RH na svojoj sjednici idući tjedan.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)