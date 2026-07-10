Vozačima se ovo neće svidjeti..
10.07.2026. 15:48
Stiže utorak, što znači i nove cijene goriva.
Kako RTL Danas doznaje, ovo bi trebali biti nove cijene goriva:
- 1,57 eura po litri benzina (poskupljenje od tri centa)
- 1,62 eura po litri dizela (poskupljenje od osam centi)
- 1,04 eura po litri plavog dizela (poskupljenje od osam centi)
Svakako, može doći i do korekcija cijena koje će donijeti Vlada RH na svojoj sjednici idući tjedan.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Kako RTL Danas doznaje, ovo bi trebali biti nove cijene goriva:
- 1,57 eura po litri benzina (poskupljenje od tri centa)
- 1,62 eura po litri dizela (poskupljenje od osam centi)
- 1,04 eura po litri plavog dizela (poskupljenje od osam centi)
Svakako, može doći i do korekcija cijena koje će donijeti Vlada RH na svojoj sjednici idući tjedan.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)