Oštrim predmetom izgrebala tuđi automobil
10.07.2026. 9:51
Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika II. policijske postaje Osijek utvrđena je osnovana sumnja da je 39-godišnjakinja počinila kazneno djelo oštećenje tuđe stvari.
Naime, utvrđeno je da je 39-godišnjakinja u Osijeku sredinom lipnja oštrim predmetom izgrebala poklopac motora te vrata parkiranog osobni automobila 42-godišnje vlasnice, izvijestili su iz policije.
Vlasnici je počinila materijalnu štetu od 1000 eura.
Protiv 39-godišnjakinje podnosimo prijavu nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Naime, utvrđeno je da je 39-godišnjakinja u Osijeku sredinom lipnja oštrim predmetom izgrebala poklopac motora te vrata parkiranog osobni automobila 42-godišnje vlasnice, izvijestili su iz policije.
Vlasnici je počinila materijalnu štetu od 1000 eura.
Protiv 39-godišnjakinje podnosimo prijavu nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)