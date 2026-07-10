kriminalističkim istraživanjem

39-godišnjakinja

oštrim

izgrebala

1000 eura

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Dovršenimpolicijskih službenika II. policijske postaje Osijek utvrđena je osnovana sumnja da jepočinila kazneno djelo oštećenje tuđe stvari.Naime, utvrđeno je da je 39-godišnjakinja u Osijeku sredinom lipnjapredmetompoklopac motora te vrata parkiranog osobni automobila 42-godišnje vlasnice, izvijestili su iz policije.Vlasnici je počinila materijalnu štetu odProtiv 39-godišnjakinje podnosimo prijavu nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.