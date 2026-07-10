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Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika II. policijske postaje Osijek utvrđena je osnovana sumnja da je 39-godišnjakinja počinila kazneno djelo oštećenje tuđe stvari.

Naime, utvrđeno je da je 39-godišnjakinja u Osijeku sredinom lipnja oštrim predmetom izgrebala poklopac motora te vrata parkiranog osobni automobila 42-godišnje vlasnice, izvijestili su iz policije.

Vlasnici je počinila materijalnu štetu od 1000 eura.

Protiv 39-godišnjakinje podnosimo prijavu nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)