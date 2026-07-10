Europski parlament

usvojio

novim pravilima

niz promjena

povećati sigurnost

smanjiti prijevare

najznačajnijih novosti

privremenu potvrdu

šest mjeseci

proširenje

mjerenja emisija

poboljšanja

opozive vozila

ne otkloni

neće moći

strožu borbu

Jens Gieseke

povećati sigurnost

bez dodatnog

Foto: Pexels.com/Ilustracija

početkom svibnjaje nacrt stajališta oza tehničke preglede vozila, koja bi u budućnosti mogla donijetiza vozače diljem Europske unije. Prijedlog je dio šire reforme kojom se želina cestama,na tržištu rabljenih automobila i prilagoditi sustav novim tehnologijama.Jedna ododnosi se na mogućnost obavljanja tehničkog pregleda u bilo kojoj državi članici EU-a, bez obzira na to gdje je vozilo registrirano. U tom slučaju vlasnik bi dobioo tehničkoj ispravnosti koja bi vrijedila, dok bi sljedeći redovni pregled morao obaviti u zemlji registracije vozila.Predlaže se isadržaja tehničkog pregleda. Osim dosadašnjih provjera, pregledavali bi se i sustavi pomoći vozaču, poput zračnih jastuka i automatskog kočenja u nuždi, kao i pojedine komponente električnih i hibridnih vozila.Europski zastupnici podržavaju i uvođenjesitnih čestica (PN) te dušikovih oksida (NOx) radikvalitete zraka. Ipak, svaka država članica sama bi odlučivala hoće li i u kojem opsegu provoditi takva testiranja.Važna promjena odnosi se i na. Ako vlasnikkvar zbog kojeg je proizvođač izdao obvezni opoziv, voziloproći tehnički pregled.Novi paket mjera uključuje iprotiv manipulacije kilometražom. Prema prijedlogu, servisne radionice morale bi evidentirati stanje brojača kilometara, dok bi proizvođači podatke iz povezanih vozila dostavljali u nacionalne baze podataka. Time bi se otežale prijevare pri prodaji rabljenih automobila.Izvjestitelj Europskog parlamentaistaknuo je kako je cilj reformena europskim cestama i učinkovitost tehničkih pregleda, uz jačanje borbe protiv prijevara, aliopterećenja za građane i gospodarstvo.Prijedlog je dobio potporu Odbora Europskog parlamenta te slijede pregovori s državama članicama, nakon kojih će biti poznat konačan sadržaj novih pravila.