EU pooštrava tehničke preglede
10.07.2026. 12:14
Europski parlament početkom svibnja usvojio je nacrt stajališta o novim pravilima za tehničke preglede vozila, koja bi u budućnosti mogla donijeti niz promjena za vozače diljem Europske unije. Prijedlog je dio šire reforme kojom se želi povećati sigurnost na cestama, smanjiti prijevare na tržištu rabljenih automobila i prilagoditi sustav novim tehnologijama.
Jedna od najznačajnijih novosti odnosi se na mogućnost obavljanja tehničkog pregleda u bilo kojoj državi članici EU-a, bez obzira na to gdje je vozilo registrirano. U tom slučaju vlasnik bi dobio privremenu potvrdu o tehničkoj ispravnosti koja bi vrijedila šest mjeseci, dok bi sljedeći redovni pregled morao obaviti u zemlji registracije vozila.
Predlaže se i proširenje sadržaja tehničkog pregleda. Osim dosadašnjih provjera, pregledavali bi se i sustavi pomoći vozaču, poput zračnih jastuka i automatskog kočenja u nuždi, kao i pojedine komponente električnih i hibridnih vozila.
Europski zastupnici podržavaju i uvođenje mjerenja emisija sitnih čestica (PN) te dušikovih oksida (NOx) radi poboljšanja kvalitete zraka. Ipak, svaka država članica sama bi odlučivala hoće li i u kojem opsegu provoditi takva testiranja.
Važna promjena odnosi se i na opozive vozila. Ako vlasnik ne otkloni kvar zbog kojeg je proizvođač izdao obvezni opoziv, vozilo neće moći proći tehnički pregled.
Novi paket mjera uključuje i strožu borbu protiv manipulacije kilometražom. Prema prijedlogu, servisne radionice morale bi evidentirati stanje brojača kilometara, dok bi proizvođači podatke iz povezanih vozila dostavljali u nacionalne baze podataka. Time bi se otežale prijevare pri prodaji rabljenih automobila.
Izvjestitelj Europskog parlamenta Jens Gieseke istaknuo je kako je cilj reforme povećati sigurnost na europskim cestama i učinkovitost tehničkih pregleda, uz jačanje borbe protiv prijevara, ali bez dodatnog opterećenja za građane i gospodarstvo.
Prijedlog je dobio potporu Odbora Europskog parlamenta te slijede pregovori s državama članicama, nakon kojih će biti poznat konačan sadržaj novih pravila.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Jedna od najznačajnijih novosti odnosi se na mogućnost obavljanja tehničkog pregleda u bilo kojoj državi članici EU-a, bez obzira na to gdje je vozilo registrirano. U tom slučaju vlasnik bi dobio privremenu potvrdu o tehničkoj ispravnosti koja bi vrijedila šest mjeseci, dok bi sljedeći redovni pregled morao obaviti u zemlji registracije vozila.
Predlaže se i proširenje sadržaja tehničkog pregleda. Osim dosadašnjih provjera, pregledavali bi se i sustavi pomoći vozaču, poput zračnih jastuka i automatskog kočenja u nuždi, kao i pojedine komponente električnih i hibridnih vozila.
Europski zastupnici podržavaju i uvođenje mjerenja emisija sitnih čestica (PN) te dušikovih oksida (NOx) radi poboljšanja kvalitete zraka. Ipak, svaka država članica sama bi odlučivala hoće li i u kojem opsegu provoditi takva testiranja.
Važna promjena odnosi se i na opozive vozila. Ako vlasnik ne otkloni kvar zbog kojeg je proizvođač izdao obvezni opoziv, vozilo neće moći proći tehnički pregled.
Novi paket mjera uključuje i strožu borbu protiv manipulacije kilometražom. Prema prijedlogu, servisne radionice morale bi evidentirati stanje brojača kilometara, dok bi proizvođači podatke iz povezanih vozila dostavljali u nacionalne baze podataka. Time bi se otežale prijevare pri prodaji rabljenih automobila.
Izvjestitelj Europskog parlamenta Jens Gieseke istaknuo je kako je cilj reforme povećati sigurnost na europskim cestama i učinkovitost tehničkih pregleda, uz jačanje borbe protiv prijevara, ali bez dodatnog opterećenja za građane i gospodarstvo.
Prijedlog je dobio potporu Odbora Europskog parlamenta te slijede pregovori s državama članicama, nakon kojih će biti poznat konačan sadržaj novih pravila.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)