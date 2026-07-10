Agencija za lijekove i medicinske proizvode

obustavila isporuku

Ursofalk 250 mg

neispravnost u kakvoći

WÜRTH d.o.o.

ne smiju

niti koristiti

završetka istrage

nema drugih serija

Foto: Osijek031.com/Arhiv

(HALMED) privremeno jei primjenu dviju serija lijekatvrde kapsule (ursodeoksikolatna kiselina) zbog sumnje uNa zahtjev HALMED-a, nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet, tvrtka, povukla je iz distribucije serije A367876 i A372461, i to do razine ljekarni. Iako se postojeće zalihe tih serija još nalaze na tržištu,se izdavati pacijentimau liječenju.Postupak je pokrenut nakon prijave moguće neispravnosti u kakvoći lijeka, a mjera će ostati na snazi doproizvođača.Na hrvatskom tržištu trenutačnolijeka Ursofalk 250 mg, no dostupni su drugi lijekovi s istom djelatnom tvari, u istom farmaceutskom obliku i istoj jačini.Pacijentima koji koriste ovaj lijek preporučuje se da se za sve informacije o nastavku terapije obrate svom liječniku ili ljekarniku.