Zbog sumnje u neispravnost povučene dvije serije lijeka Ursofalk
10.07.2026. 11:02
Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) privremeno je obustavila isporuku i primjenu dviju serija lijeka Ursofalk 250 mg tvrde kapsule (ursodeoksikolatna kiselina) zbog sumnje u neispravnost u kakvoći.
Na zahtjev HALMED-a, nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet, tvrtka WÜRTH d.o.o., povukla je iz distribucije serije A367876 i A372461, i to do razine ljekarni. Iako se postojeće zalihe tih serija još nalaze na tržištu, ne smiju se izdavati pacijentima niti koristiti u liječenju.
Postupak je pokrenut nakon prijave moguće neispravnosti u kakvoći lijeka, a mjera će ostati na snazi do završetka istrage proizvođača.
Na hrvatskom tržištu trenutačno nema drugih serija lijeka Ursofalk 250 mg, no dostupni su drugi lijekovi s istom djelatnom tvari, u istom farmaceutskom obliku i istoj jačini.
Pacijentima koji koriste ovaj lijek preporučuje se da se za sve informacije o nastavku terapije obrate svom liječniku ili ljekarniku.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Na zahtjev HALMED-a, nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet, tvrtka WÜRTH d.o.o., povukla je iz distribucije serije A367876 i A372461, i to do razine ljekarni. Iako se postojeće zalihe tih serija još nalaze na tržištu, ne smiju se izdavati pacijentima niti koristiti u liječenju.
Postupak je pokrenut nakon prijave moguće neispravnosti u kakvoći lijeka, a mjera će ostati na snazi do završetka istrage proizvođača.
Na hrvatskom tržištu trenutačno nema drugih serija lijeka Ursofalk 250 mg, no dostupni su drugi lijekovi s istom djelatnom tvari, u istom farmaceutskom obliku i istoj jačini.
Pacijentima koji koriste ovaj lijek preporučuje se da se za sve informacije o nastavku terapije obrate svom liječniku ili ljekarniku.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)