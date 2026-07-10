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Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) privremeno je obustavila isporuku i primjenu dviju serija lijeka Ursofalk 250 mg tvrde kapsule (ursodeoksikolatna kiselina) zbog sumnje u neispravnost u kakvoći.

Na zahtjev HALMED-a, nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet, tvrtka WÜRTH d.o.o., povukla je iz distribucije serije A367876 i A372461, i to do razine ljekarni. Iako se postojeće zalihe tih serija još nalaze na tržištu, ne smiju se izdavati pacijentima niti koristiti u liječenju.

Postupak je pokrenut nakon prijave moguće neispravnosti u kakvoći lijeka, a mjera će ostati na snazi do završetka istrage proizvođača.

Na hrvatskom tržištu trenutačno nema drugih serija lijeka Ursofalk 250 mg, no dostupni su drugi lijekovi s istom djelatnom tvari, u istom farmaceutskom obliku i istoj jačini.

Pacijentima koji koriste ovaj lijek preporučuje se da se za sve informacije o nastavku terapije obrate svom liječniku ili ljekarniku.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)