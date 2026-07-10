Ministarstvo demografije i useljeništva

financijskih sredstava

povratka, useljavanja i integracije

1,2 milijuna eura

demografskoj revitalizaciji

povratak

od 9. srpnja do 10. kolovoza 2026.

Pravo prijave imaju

šest prioritetnih područja

4.000 eura

10.000 eura

40.000 eura

Za Poziv za dodjelu financijskih sredstava – Projekti organizacija civilnoga društva usmjerenih poticanju povratka, useljavanja i integracije hrvatskog iseljeništva u 2026. godini

Foto: Antonela Martinčević/Arhiv

objavilo je javni poziv za dodjeluza projekte organizacija civilnog društva usmjerene na poticanjehrvatskog iseljeništva u 2026. godini. Za provedbu poziva osigurano je ukupnoCilj poziva je pridonijetiRepublike Hrvatske stvaranjem poticajnih uvjeta zapripadnika hrvatskog iseljeništva, njihovih potomaka i članova njihovih obitelji te njihovu uspješnu integraciju u društveni, gospodarski i kulturni život Hrvatske.Poziv je otvorengodine, a prijave se zaprimaju do 12 sati posljednjeg dana.: organizacije civilnog društva – udruge, zaklade, pravne osobe Katoličke crkve i drugih vjerskih zajednica – koje djeluju u Republici Hrvatskoj ili u državama u kojima živi hrvatsko iseljeništvo. Prijavitelji mogu prijaviti jedan projektni prijedlog u okviru jednog prioritetnog područja, samostalno ili u partnerstvu.Prihvatljivi partneri su također organizacije civilnog društva iz Hrvatske i inozemstva, kao i javne ustanove koje djeluju u Republici Hrvatskoj.Financirat će se projekti u: organizacija događanja vezanih uz povratak i preseljenje hrvatskog iseljeništva, izrada promotivnih i informativnih sadržaja o mogućnostima povratka, programi poslovnog i profesionalnog povezivanja iseljeništva s Hrvatskom, kulturne i sportske aktivnosti kojima se jača povezanost s domovinom, programi podrške djeci i mladima radi njihove lakše integracije te iskustveni programi i razmjene za mlade iz hrvatskog iseljeništva do navršenih 30 godina života.Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može zatražiti iznosi. Za projekte u području izrade promotivnih i informativnih sadržaja moguće je ostvariti do, dok je za ostala prioritetna područja maksimalni iznos potporepo projektu.Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. siječnja 2026. godine, a provedba projekata može trajati najdulje 12 mjeseci.Projektni prijedlozi podnose se elektroničkom poštom na adresu, najkasnije do 10. kolovoza 2026. godine u 12 sati, uz naznaku: „“.