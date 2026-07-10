Ministarstvo demografije i useljeništva raspisalo natječaj vrijedan 1,2 milijuna eura
10.07.2026. 10:31
Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo je javni poziv za dodjelu financijskih sredstava za projekte organizacija civilnog društva usmjerene na poticanje povratka, useljavanja i integracije hrvatskog iseljeništva u 2026. godini. Za provedbu poziva osigurano je ukupno 1,2 milijuna eura.
Cilj poziva je pridonijeti demografskoj revitalizaciji Republike Hrvatske stvaranjem poticajnih uvjeta za povratak pripadnika hrvatskog iseljeništva, njihovih potomaka i članova njihovih obitelji te njihovu uspješnu integraciju u društveni, gospodarski i kulturni život Hrvatske.
Poziv je otvoren od 9. srpnja do 10. kolovoza 2026. godine, a prijave se zaprimaju do 12 sati posljednjeg dana.
Pravo prijave imaju: organizacije civilnog društva – udruge, zaklade, pravne osobe Katoličke crkve i drugih vjerskih zajednica – koje djeluju u Republici Hrvatskoj ili u državama u kojima živi hrvatsko iseljeništvo. Prijavitelji mogu prijaviti jedan projektni prijedlog u okviru jednog prioritetnog područja, samostalno ili u partnerstvu.
Prihvatljivi partneri su također organizacije civilnog društva iz Hrvatske i inozemstva, kao i javne ustanove koje djeluju u Republici Hrvatskoj.
Financirat će se projekti u šest prioritetnih područja: organizacija događanja vezanih uz povratak i preseljenje hrvatskog iseljeništva, izrada promotivnih i informativnih sadržaja o mogućnostima povratka, programi poslovnog i profesionalnog povezivanja iseljeništva s Hrvatskom, kulturne i sportske aktivnosti kojima se jača povezanost s domovinom, programi podrške djeci i mladima radi njihove lakše integracije te iskustveni programi i razmjene za mlade iz hrvatskog iseljeništva do navršenih 30 godina života.
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može zatražiti iznosi 4.000 eura. Za projekte u području izrade promotivnih i informativnih sadržaja moguće je ostvariti do 10.000 eura, dok je za ostala prioritetna područja maksimalni iznos potpore 40.000 eura po projektu.
Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. siječnja 2026. godine, a provedba projekata može trajati najdulje 12 mjeseci.
Projektni prijedlozi podnose se elektroničkom poštom na adresu [email protected], najkasnije do 10. kolovoza 2026. godine u 12 sati, uz naznaku: „Za Poziv za dodjelu financijskih sredstava – Projekti organizacija civilnoga društva usmjerenih poticanju povratka, useljavanja i integracije hrvatskog iseljeništva u 2026. godini“.
Foto: Antonela Martinčević/Arhiv
Cilj poziva je pridonijeti demografskoj revitalizaciji Republike Hrvatske stvaranjem poticajnih uvjeta za povratak pripadnika hrvatskog iseljeništva, njihovih potomaka i članova njihovih obitelji te njihovu uspješnu integraciju u društveni, gospodarski i kulturni život Hrvatske.
Poziv je otvoren od 9. srpnja do 10. kolovoza 2026. godine, a prijave se zaprimaju do 12 sati posljednjeg dana.
Pravo prijave imaju: organizacije civilnog društva – udruge, zaklade, pravne osobe Katoličke crkve i drugih vjerskih zajednica – koje djeluju u Republici Hrvatskoj ili u državama u kojima živi hrvatsko iseljeništvo. Prijavitelji mogu prijaviti jedan projektni prijedlog u okviru jednog prioritetnog područja, samostalno ili u partnerstvu.
Prihvatljivi partneri su također organizacije civilnog društva iz Hrvatske i inozemstva, kao i javne ustanove koje djeluju u Republici Hrvatskoj.
Financirat će se projekti u šest prioritetnih područja: organizacija događanja vezanih uz povratak i preseljenje hrvatskog iseljeništva, izrada promotivnih i informativnih sadržaja o mogućnostima povratka, programi poslovnog i profesionalnog povezivanja iseljeništva s Hrvatskom, kulturne i sportske aktivnosti kojima se jača povezanost s domovinom, programi podrške djeci i mladima radi njihove lakše integracije te iskustveni programi i razmjene za mlade iz hrvatskog iseljeništva do navršenih 30 godina života.
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može zatražiti iznosi 4.000 eura. Za projekte u području izrade promotivnih i informativnih sadržaja moguće je ostvariti do 10.000 eura, dok je za ostala prioritetna područja maksimalni iznos potpore 40.000 eura po projektu.
Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. siječnja 2026. godine, a provedba projekata može trajati najdulje 12 mjeseci.
Projektni prijedlozi podnose se elektroničkom poštom na adresu [email protected], najkasnije do 10. kolovoza 2026. godine u 12 sati, uz naznaku: „Za Poziv za dodjelu financijskih sredstava – Projekti organizacija civilnoga društva usmjerenih poticanju povratka, useljavanja i integracije hrvatskog iseljeništva u 2026. godini“.
Foto: Antonela Martinčević/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)