Doma za starije i nemoćne Đakovo

Nataša Tramišak

Marin Mandarić

Radovi u Domu za starije i nemoćne u cijelosti su završeni, čime smo osigurali dodatni prostor za 18 korisnika, i to osobe oboljele od Alzheimera i drugih oblika demencije. Ovo je korak više u skrbi za jednu od najosjetljivijih skupina u našem društvu. Drago mi je vidjeti da poludnevni boravak već funkcionira te da ga nekoliko korisnika već koristi ovu uslugu. Dom za starije i nemoćne u Đakovu je dobar primjer i standard prema kojem ćemo raditi i u drugim našim domovima

novu zgradu

Alzheimera i demencije

Kad bude izdana građevinska dozvola, onda ćemo u suradnji s nadležnim ministarstvom zatražiti sredstva za sufinanciranje izgradnje novog kapaciteta osječkog doma

Marin Mandarić

Dom za starije i nemoćne

visokoj razini

Štefica Mikšić

240 osoba

Stambeni dio ima 118 korisnika, dok jedinica za pojačanu zdravstvenu njegu ima 122 korisnika. Ovom investicijom povećat će se kapacitet za 18 korisnika i to isključivo za pružanje četvrtog stupnja njege, za osobe oboljele od Alzheimera i demencije

Foto: OBŽ

Obnovljene prostorijeobišla je županica Osječko-baranjske županijei gradonačelnik Grada Đakova. Radi se o prostoru u kojem su bili uredi Centra za socijalnu skrb, a koji je sada preuređen za potrebe Doma.– naglasila je županica Tramišak, pohvalivši đakovački dom kao primjer pružanja izvaninstitucionalnih usluga.U Domu za starije i nemoćne Osijek, Županija će, u suradnji s Gradom Osijekom izgraditinamijenjenu četvrtoj skupini korisnika, odnosno osobama oboljelim od– dodala je županica.Gradonačelnik Grada Đakovazahvalio je Osječko-baranjskoj županiji na ulaganju i dodao kako je đakovačkipoznat poprofesionalnosti i pružanju usluga korisnicima.Ravnateljicakazala je da je kapacitet Doma za starije i nemoćne osobe u Đakovu. -- istaknula je ravnateljica, dodavši da su 1. svibnja dobili licencu za poludnevni boravak u kojem trenutačno imaju 8 korisnika.