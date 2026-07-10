Dom za starije i nemoćne u Đakovu dobio novih 18 mjesta za oboljele od Alzheimera i demencije
10.07.2026. 9:30
Obnovljene prostorije Doma za starije i nemoćne Đakovo obišla je županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak i gradonačelnik Grada Đakova Marin Mandarić. Radi se o prostoru u kojem su bili uredi Centra za socijalnu skrb, a koji je sada preuređen za potrebe Doma.
- Radovi u Domu za starije i nemoćne u cijelosti su završeni, čime smo osigurali dodatni prostor za 18 korisnika, i to osobe oboljele od Alzheimera i drugih oblika demencije. Ovo je korak više u skrbi za jednu od najosjetljivijih skupina u našem društvu. Drago mi je vidjeti da poludnevni boravak već funkcionira te da ga nekoliko korisnika već koristi ovu uslugu. Dom za starije i nemoćne u Đakovu je dobar primjer i standard prema kojem ćemo raditi i u drugim našim domovima – naglasila je županica Tramišak, pohvalivši đakovački dom kao primjer pružanja izvaninstitucionalnih usluga.
U Domu za starije i nemoćne Osijek, Županija će, u suradnji s Gradom Osijekom izgraditi novu zgradu namijenjenu četvrtoj skupini korisnika, odnosno osobama oboljelim od Alzheimera i demencije.
– Kad bude izdana građevinska dozvola, onda ćemo u suradnji s nadležnim ministarstvom zatražiti sredstva za sufinanciranje izgradnje novog kapaciteta osječkog doma – dodala je županica.
Gradonačelnik Grada Đakova Marin Mandarić zahvalio je Osječko-baranjskoj županiji na ulaganju i dodao kako je đakovački Dom za starije i nemoćne poznat po visokoj razini profesionalnosti i pružanju usluga korisnicima.
Ravnateljica Štefica Mikšić kazala je da je kapacitet Doma za starije i nemoćne osobe u Đakovu 240 osoba. - Stambeni dio ima 118 korisnika, dok jedinica za pojačanu zdravstvenu njegu ima 122 korisnika. Ovom investicijom povećat će se kapacitet za 18 korisnika i to isključivo za pružanje četvrtog stupnja njege, za osobe oboljele od Alzheimera i demencije - istaknula je ravnateljica, dodavši da su 1. svibnja dobili licencu za poludnevni boravak u kojem trenutačno imaju 8 korisnika.
Foto: OBŽ
- Radovi u Domu za starije i nemoćne u cijelosti su završeni, čime smo osigurali dodatni prostor za 18 korisnika, i to osobe oboljele od Alzheimera i drugih oblika demencije. Ovo je korak više u skrbi za jednu od najosjetljivijih skupina u našem društvu. Drago mi je vidjeti da poludnevni boravak već funkcionira te da ga nekoliko korisnika već koristi ovu uslugu. Dom za starije i nemoćne u Đakovu je dobar primjer i standard prema kojem ćemo raditi i u drugim našim domovima – naglasila je županica Tramišak, pohvalivši đakovački dom kao primjer pružanja izvaninstitucionalnih usluga.
U Domu za starije i nemoćne Osijek, Županija će, u suradnji s Gradom Osijekom izgraditi novu zgradu namijenjenu četvrtoj skupini korisnika, odnosno osobama oboljelim od Alzheimera i demencije.
– Kad bude izdana građevinska dozvola, onda ćemo u suradnji s nadležnim ministarstvom zatražiti sredstva za sufinanciranje izgradnje novog kapaciteta osječkog doma – dodala je županica.
Gradonačelnik Grada Đakova Marin Mandarić zahvalio je Osječko-baranjskoj županiji na ulaganju i dodao kako je đakovački Dom za starije i nemoćne poznat po visokoj razini profesionalnosti i pružanju usluga korisnicima.
Ravnateljica Štefica Mikšić kazala je da je kapacitet Doma za starije i nemoćne osobe u Đakovu 240 osoba. - Stambeni dio ima 118 korisnika, dok jedinica za pojačanu zdravstvenu njegu ima 122 korisnika. Ovom investicijom povećat će se kapacitet za 18 korisnika i to isključivo za pružanje četvrtog stupnja njege, za osobe oboljele od Alzheimera i demencije - istaknula je ravnateljica, dodavši da su 1. svibnja dobili licencu za poludnevni boravak u kojem trenutačno imaju 8 korisnika.
Foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)