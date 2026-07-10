Oscara Nemona u Osijeku

Osječko secesijsko art ladanje

Studija Respect

kulturno - umjetničkom događaju

Osijeka

Vilima Škreblina

Stefanija Čičak

gramofona

elegantni tematski foto kutak

sadržajno iskustvo

jedinstvena priča

nekadašnja vremena

U hladovini parka, uz povjetarac, pjev ptica i zvuke violine održano je trećeu organizaciji. Riječ je o nesvakidašnjem i sad već tradicionalnoms ciljem očuvanja spomena i kulture osječke secesije i Osijeka kao secesijskog grada.Događaj se odvio pod pokroviteljstvom gradačime je podržana namjera širenja svijesti i priča o Osijeku kao gradu kulture i bogatoj secesijskoj baštini.Osječko secesijsko art ladanje uključivalo je svečani prijem polaznika uz zvuke violine, violinista Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Nakon toga,, vlasnica Studija Respect, održala je govor o osječkoj secesiji te je potom vodila polaznike kroz radionicu slikanja na platnu s motivomiz doba secesije uz čega su se oni potpuno prepustili stvaranju kako nečeg opipljivog i vidljivog, tako i nečeg što se može zabilježiti samo emocijom i uspomenom.Kao i svake godine, Studio Respect dizajnirao je za polaznikekako bi se u potpunosti mogli vratiti na početke dvadesetog stoljeća u Osijeku. Za uspomenu su im ostali i prigodni pokloni Studija Respect - lepeze koje su ujedno služile i kao dio dress codea.Pažnjom na postizanje ladanjskog ugođaja u parku u centru grada, odabirom motiva za slikanje, izborom i dizajnom elemenata u secesijskom foto kutku, zvucima violine, predviđenom dress codeu uz šešire i lepeze zaokruženo je cjelovitokoja u sebi nosi za Osijek tako bitnu epohu. Osijek je grad koji se istodobno odlikuje kako modernim tehnološkim napretkom i dostignućima tako i bogatom secesijskom baštinom.Osmijesi i puno pozitivne energije tijekom i nakon događaja potvrdili su da nas je ovaj nesvakidašnji i jedinstveni događaj vratio u, oživljena je secesija, maniri te neizbrisivi osjećaj i ugođaj mira i zadovoljstva koji će se pojaviti svaki put kad se u mislima zablistaju ove bezvremene uspomene za pamćenje.