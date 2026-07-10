U znaku secesije: treće Osječko secesijsko art ladanje okupilo ljubitelje umjetnosti i baštine
10.07.2026. 8:02
U hladovini parka Oscara Nemona u Osijeku, uz povjetarac, pjev ptica i zvuke violine održano je treće Osječko secesijsko art ladanje u organizaciji Studija Respect. Riječ je o nesvakidašnjem i sad već tradicionalnom kulturno - umjetničkom događaju s ciljem očuvanja spomena i kulture osječke secesije i Osijeka kao secesijskog grada.
Događaj se odvio pod pokroviteljstvom grada Osijeka čime je podržana namjera širenja svijesti i priča o Osijeku kao gradu kulture i bogatoj secesijskoj baštini.
Osječko secesijsko art ladanje uključivalo je svečani prijem polaznika uz zvuke violine Vilima Škreblina, violinista Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Nakon toga, Stefanija Čičak, vlasnica Studija Respect, održala je govor o osječkoj secesiji te je potom vodila polaznike kroz radionicu slikanja na platnu s motivom gramofona iz doba secesije uz čega su se oni potpuno prepustili stvaranju kako nečeg opipljivog i vidljivog, tako i nečeg što se može zabilježiti samo emocijom i uspomenom.
Kao i svake godine, Studio Respect dizajnirao je za polaznike elegantni tematski foto kutak kako bi se u potpunosti mogli vratiti na početke dvadesetog stoljeća u Osijeku. Za uspomenu su im ostali i prigodni pokloni Studija Respect - lepeze koje su ujedno služile i kao dio dress codea.
Pažnjom na postizanje ladanjskog ugođaja u parku u centru grada, odabirom motiva za slikanje, izborom i dizajnom elemenata u secesijskom foto kutku, zvucima violine, predviđenom dress codeu uz šešire i lepeze zaokruženo je cjelovito sadržajno iskustvo i jedinstvena priča koja u sebi nosi za Osijek tako bitnu epohu. Osijek je grad koji se istodobno odlikuje kako modernim tehnološkim napretkom i dostignućima tako i bogatom secesijskom baštinom.
Osmijesi i puno pozitivne energije tijekom i nakon događaja potvrdili su da nas je ovaj nesvakidašnji i jedinstveni događaj vratio u nekadašnja vremena, oživljena je secesija, maniri te neizbrisivi osjećaj i ugođaj mira i zadovoljstva koji će se pojaviti svaki put kad se u mislima zablistaju ove bezvremene uspomene za pamćenje.
Događaj se odvio pod pokroviteljstvom grada Osijeka čime je podržana namjera širenja svijesti i priča o Osijeku kao gradu kulture i bogatoj secesijskoj baštini.
Osječko secesijsko art ladanje uključivalo je svečani prijem polaznika uz zvuke violine Vilima Škreblina, violinista Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Nakon toga, Stefanija Čičak, vlasnica Studija Respect, održala je govor o osječkoj secesiji te je potom vodila polaznike kroz radionicu slikanja na platnu s motivom gramofona iz doba secesije uz čega su se oni potpuno prepustili stvaranju kako nečeg opipljivog i vidljivog, tako i nečeg što se može zabilježiti samo emocijom i uspomenom.
Kao i svake godine, Studio Respect dizajnirao je za polaznike elegantni tematski foto kutak kako bi se u potpunosti mogli vratiti na početke dvadesetog stoljeća u Osijeku. Za uspomenu su im ostali i prigodni pokloni Studija Respect - lepeze koje su ujedno služile i kao dio dress codea.
Pažnjom na postizanje ladanjskog ugođaja u parku u centru grada, odabirom motiva za slikanje, izborom i dizajnom elemenata u secesijskom foto kutku, zvucima violine, predviđenom dress codeu uz šešire i lepeze zaokruženo je cjelovito sadržajno iskustvo i jedinstvena priča koja u sebi nosi za Osijek tako bitnu epohu. Osijek je grad koji se istodobno odlikuje kako modernim tehnološkim napretkom i dostignućima tako i bogatom secesijskom baštinom.
Osmijesi i puno pozitivne energije tijekom i nakon događaja potvrdili su da nas je ovaj nesvakidašnji i jedinstveni događaj vratio u nekadašnja vremena, oživljena je secesija, maniri te neizbrisivi osjećaj i ugođaj mira i zadovoljstva koji će se pojaviti svaki put kad se u mislima zablistaju ove bezvremene uspomene za pamćenje.
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)