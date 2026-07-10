Servisne informacije [10. srpnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
10.07.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice s umjerenom naoblakom. Jutarnja temperatura 14°C, a dnevna do 29°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do 10:00 sati - Cvjetkova ulica 52-56 par, 60, 60/a, 62-66 par, 66/a, 66/b, 66/c, 66/d, 68, 45/a, 47-51 nep, 51/a, 53-55 nep, 55/a, 57, 57/a, 59-61 nep, 61/a, 63-67 nep, 67/a, Donjodravska obala 18-20 par, 34, 39, Mije Kišpatića 2, 12-14 par, 18-30 par, 34-36 par,36/a,1/c, 3-5 nep
od 7:00 do 12:00 sati - Antuna Branka Šimića 2-8 par, 1-25 nep, Dinka Šimunovića 10-12 par, 13-27 nep, 27/a, Sarajevska 16-18 par, 18/a, 20-24 par, 24/a, 26-28 par, 32-36 par, 36/a, 38-60 par, 64-66 par, 66/a, 68-72 par, Vladimira Vidrića 2-8 par, 1-5 nep, Matije Gupca 45
od 8:00 do 13:00 sati - Stadionsko naselje 1, 5, 5/a, 7-19 nep, 21/a, 25/a, 27/a, 29-33 nep, 33/a
od 9:00 do 11:00 sati - Lošinjska 23
od 11:00 do 14:00 sati - Šetalište kardinala Franje Šepera 1b
Josipovac
od 7:00 do 12:00 sati - Bizovačka 22-26 par, 28/a, 30/a, 32, 32/a, 32/b, 32/d, 32/e, 34-36 par, 36/a, 38-40 par, 40/a, 42-50 par, 50/a, 52-58 par, 58/a, 58/b, 58/c, 64, 64/a, 66, 66/a, 68-86 par, 90-92 par, 118, 37, 37/a, 39, 39/a, 41-45 nep, 45/a, 47-51 nep,51/a,53, 53/a, 53/b, 55-57 nep, 57/a, 57/b, 57/c, 57/d, 59, 59/a, 61, 61/a, 61/b, 63-65 nep, 69-85 nep, 85/a, 85/b, 87, 89/a, 91, 93/a, 95, Matije Gupca 4-22 par, 22/a, 22/b, 24, 24/a, 24/c, 24/d, 24/e, 26-36 par, 36/a, 36/b, 36/c, 38-42 par, 42/a, 44,44/a,44/b, 46-60 par, 78, 1, 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e, 1/f, 1/g, 3-15 nep, 15/a, 15/b, 17-19 nep, 19/a, 21, 21/a, 23-27 nep, 27/a, 29-35 nep, 35/c, 35/b, 37-39 nep, 39/a, 39/b, 41, 41/a, 43-51 nep, 51/a, 53-67 nep, Naselje Matije Gupca ii 1-3 nep, 3/a, 5,19, Ulica Stjepana Brodarića 14, 22, 28-34 par, 62, 17, Vladimira Nazora 2-16 par, 1-3 nep, 7-17 nep,
Petrijevci
od 7:00 do 12:00 sati - Duga Draka 3, 3/a, Jarak 4, 10, 3
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [02.-11.07.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [09.-15.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
- Večer vina & umjetnosti [srpanj, 2026.]
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice s umjerenom naoblakom. Jutarnja temperatura 14°C, a dnevna do 29°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do 10:00 sati - Cvjetkova ulica 52-56 par, 60, 60/a, 62-66 par, 66/a, 66/b, 66/c, 66/d, 68, 45/a, 47-51 nep, 51/a, 53-55 nep, 55/a, 57, 57/a, 59-61 nep, 61/a, 63-67 nep, 67/a, Donjodravska obala 18-20 par, 34, 39, Mije Kišpatića 2, 12-14 par, 18-30 par, 34-36 par,36/a,1/c, 3-5 nep
od 7:00 do 12:00 sati - Antuna Branka Šimića 2-8 par, 1-25 nep, Dinka Šimunovića 10-12 par, 13-27 nep, 27/a, Sarajevska 16-18 par, 18/a, 20-24 par, 24/a, 26-28 par, 32-36 par, 36/a, 38-60 par, 64-66 par, 66/a, 68-72 par, Vladimira Vidrića 2-8 par, 1-5 nep, Matije Gupca 45
od 8:00 do 13:00 sati - Stadionsko naselje 1, 5, 5/a, 7-19 nep, 21/a, 25/a, 27/a, 29-33 nep, 33/a
od 9:00 do 11:00 sati - Lošinjska 23
od 11:00 do 14:00 sati - Šetalište kardinala Franje Šepera 1b
Josipovac
od 7:00 do 12:00 sati - Bizovačka 22-26 par, 28/a, 30/a, 32, 32/a, 32/b, 32/d, 32/e, 34-36 par, 36/a, 38-40 par, 40/a, 42-50 par, 50/a, 52-58 par, 58/a, 58/b, 58/c, 64, 64/a, 66, 66/a, 68-86 par, 90-92 par, 118, 37, 37/a, 39, 39/a, 41-45 nep, 45/a, 47-51 nep,51/a,53, 53/a, 53/b, 55-57 nep, 57/a, 57/b, 57/c, 57/d, 59, 59/a, 61, 61/a, 61/b, 63-65 nep, 69-85 nep, 85/a, 85/b, 87, 89/a, 91, 93/a, 95, Matije Gupca 4-22 par, 22/a, 22/b, 24, 24/a, 24/c, 24/d, 24/e, 26-36 par, 36/a, 36/b, 36/c, 38-42 par, 42/a, 44,44/a,44/b, 46-60 par, 78, 1, 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e, 1/f, 1/g, 3-15 nep, 15/a, 15/b, 17-19 nep, 19/a, 21, 21/a, 23-27 nep, 27/a, 29-35 nep, 35/c, 35/b, 37-39 nep, 39/a, 39/b, 41, 41/a, 43-51 nep, 51/a, 53-67 nep, Naselje Matije Gupca ii 1-3 nep, 3/a, 5,19, Ulica Stjepana Brodarića 14, 22, 28-34 par, 62, 17, Vladimira Nazora 2-16 par, 1-3 nep, 7-17 nep,
Petrijevci
od 7:00 do 12:00 sati - Duga Draka 3, 3/a, Jarak 4, 10, 3
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [02.-11.07.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [09.-15.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
- Večer vina & umjetnosti [srpanj, 2026.]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)