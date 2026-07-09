rast dolazaka

49 stranih kruzera

163 kružna putovanja

221 tisuća putnika

405 dana.

8,9 posto

7,9 posto

6,7 posto,

13,8 posto

Malte, Bahama i Norveške

38 putovanja

23,3 posto

36

31 putovanjem

17 kružnih putovanja

Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Splitsko-dalmatinska županija

Zadarsku, Istarsku, Šibensko-kninsku i Primorsko-goransku županiju.

Dubrovnik

najvažnije

130 dolazaka

Split

Zadar

Korčula

Šibenik

atraktivnost

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Jadran je u prvih pet mjeseci ove godine zabilježiostranih brodova za kružna putovanja, kao i povećanje broja putnika koji su posjetili hrvatske luke. Prema najnovijim podacima, od siječnja do svibnja u hrvatske je morske luke uplovilo, koji su ostvarili ukupno. Na njima je u Hrvatsku stigla oko, a brodovi su u hrvatskom teritorijalnom moru proveli ukupnoU usporedbi s istim razdobljem prošle godine, broj stranih kruzera povećan je za, dok je broj njihovih putovanja porastao za. Istodobno je broj putnika veći zaa ukupno vrijeme boravka brodova u hrvatskom teritorijalnom moru poraslo je zaNajviše kružnih putovanja ostvarili su brodovi koji plove pod zastavama. Brodovi pod zastavom Malte ostvarili su, odnosnoukupnog broja, slijedi Bahamai ste Norveška s. Među najzastupljenijima je i Panama saNajveći dio kružnih putovanja i dalje je koncentriran na jugu Hrvatske. Gotovo polovica svih putovanja ostvarena je u, koja bilježi 50,3 posto ukupnog prometa, doksudjeluje s 24,6 posto. Zajedno ove dvije županije čine gotovo tri četvrtine svih kružnih putovanja. Preostali promet odnosi se naje i daljeodredište za kruzere na hrvatskoj obali. U razdoblju od siječnja do svibnja zabilježeno jestranih brodova za kružna putovanja u dubrovačku luku. Slijedes 87 posjeta,s 55,s 26 tes 25 dolazaka.Podaci potvrđuju nastavak rasta kruzing turizma na hrvatskoj obali te potvrđujuhrvatskih luka među međunarodnim kruzerskim kompanijama i njihovim putnicima.