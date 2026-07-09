Raste promet kruzera na hrvatskoj obali: U pet mjeseci stiglo 221 tisuća putnika
09.07.2026. 14:43
Jadran je u prvih pet mjeseci ove godine zabilježio rast dolazaka stranih brodova za kružna putovanja, kao i povećanje broja putnika koji su posjetili hrvatske luke. Prema najnovijim podacima, od siječnja do svibnja u hrvatske je morske luke uplovilo 49 stranih kruzera, koji su ostvarili ukupno 163 kružna putovanja. Na njima je u Hrvatsku stigla oko 221 tisuća putnika, a brodovi su u hrvatskom teritorijalnom moru proveli ukupno 405 dana.
U usporedbi s istim razdobljem prošle godine, broj stranih kruzera povećan je za 8,9 posto, dok je broj njihovih putovanja porastao za 7,9 posto. Istodobno je broj putnika veći za 6,7 posto, a ukupno vrijeme boravka brodova u hrvatskom teritorijalnom moru poraslo je za 13,8 posto.
Najviše kružnih putovanja ostvarili su brodovi koji plove pod zastavama Malte, Bahama i Norveške. Brodovi pod zastavom Malte ostvarili su 38 putovanja, odnosno 23,3 posto ukupnog broja, slijedi Bahamai s 36 te Norveška s 31 putovanjem. Među najzastupljenijima je i Panama sa 17 kružnih putovanja.
Najveći dio kružnih putovanja i dalje je koncentriran na jugu Hrvatske. Gotovo polovica svih putovanja ostvarena je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, koja bilježi 50,3 posto ukupnog prometa, dok Splitsko-dalmatinska županija sudjeluje s 24,6 posto. Zajedno ove dvije županije čine gotovo tri četvrtine svih kružnih putovanja. Preostali promet odnosi se na Zadarsku, Istarsku, Šibensko-kninsku i Primorsko-goransku županiju.
Dubrovnik je i dalje najvažnije odredište za kruzere na hrvatskoj obali. U razdoblju od siječnja do svibnja zabilježeno je 130 dolazaka stranih brodova za kružna putovanja u dubrovačku luku. Slijede Split s 87 posjeta, Zadar s 55, Korčula s 26 te Šibenik s 25 dolazaka.
Podaci potvrđuju nastavak rasta kruzing turizma na hrvatskoj obali te potvrđuju atraktivnost hrvatskih luka među međunarodnim kruzerskim kompanijama i njihovim putnicima.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
U usporedbi s istim razdobljem prošle godine, broj stranih kruzera povećan je za 8,9 posto, dok je broj njihovih putovanja porastao za 7,9 posto. Istodobno je broj putnika veći za 6,7 posto, a ukupno vrijeme boravka brodova u hrvatskom teritorijalnom moru poraslo je za 13,8 posto.
Najviše kružnih putovanja ostvarili su brodovi koji plove pod zastavama Malte, Bahama i Norveške. Brodovi pod zastavom Malte ostvarili su 38 putovanja, odnosno 23,3 posto ukupnog broja, slijedi Bahamai s 36 te Norveška s 31 putovanjem. Među najzastupljenijima je i Panama sa 17 kružnih putovanja.
Najveći dio kružnih putovanja i dalje je koncentriran na jugu Hrvatske. Gotovo polovica svih putovanja ostvarena je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, koja bilježi 50,3 posto ukupnog prometa, dok Splitsko-dalmatinska županija sudjeluje s 24,6 posto. Zajedno ove dvije županije čine gotovo tri četvrtine svih kružnih putovanja. Preostali promet odnosi se na Zadarsku, Istarsku, Šibensko-kninsku i Primorsko-goransku županiju.
Dubrovnik je i dalje najvažnije odredište za kruzere na hrvatskoj obali. U razdoblju od siječnja do svibnja zabilježeno je 130 dolazaka stranih brodova za kružna putovanja u dubrovačku luku. Slijede Split s 87 posjeta, Zadar s 55, Korčula s 26 te Šibenik s 25 dolazaka.
Podaci potvrđuju nastavak rasta kruzing turizma na hrvatskoj obali te potvrđuju atraktivnost hrvatskih luka među međunarodnim kruzerskim kompanijama i njihovim putnicima.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)