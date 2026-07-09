požara pomoćne prostorije

loženja vatre

improviziranom roštilju

ogrjevna drva

drvenu građu krova

Dobrovoljnih vatrogasnih društava Laslovo i Ernestinovo

nije bilo

Iako se ovaj puta radi o maloj šteti, primijećeno je u posljednje vrijeme da zna doći i do tri požara dnevno, zbog čega policija upozorava građane da se pridržavaju preventivnih mjera zaštite od požara koje čovjek treba poduzeti da ne dođe do požara, a neke od njih su sljedeće:

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U Laslovu je jučer u jutarnjim satima došlo doprilikomna65-godišnje vlasnice uslijed čega je vatra zahvatilaunutar pomoćne prostorije, izvijestili su iz policije.Požar se proširio naPožar su ugasili pripadnici. U požaruozlijeđenih osoba, dok je nastala materijalna šteta oko 100 eura.- U stanu, podrumu ili na tavanu ne držite zapaljive i eksplozivne tvari u nedozvoljenim količinama- Redovno održavajte sve vrste peći u ispravnom stanju i propisno ih priključite na dimovodne kanale koji moraju biti nepropusni za plinove i iskre- Redovito čišćenje dimnjaka smanjuje opasnost za nastajanje požara i eksplozije- Održavajte električne i plinske instalacije u ispravnom stanju- Ne bacajte vrući pepeo sa žeravicom i opuške u posude koje se mogu zapaliti- Ne pušite u krevetu, ne bacajte opuške i šibice ako ih niste unaprijed ugasili- Ukoliko osjećate miris plina po dolasku u stan ne palite svjetlo ili šibice već zatvorite dovod plina i provjetrite prostoriju otvaranjem vrata i prozora- Televizor u stanu držite na mjestu kod kojeg postoji mogućnost provjetravanja jer se za vrijeme korištenja ugrijava- Ne sušite meso na tavanu već u posebno sagrađenim prostorima-objektima i ne blizu gospodarskim objektima- Ne palite otvorenu vatru u blizini objekta naročito za vrijeme vjetrovitog vremena- Pri ruci uvijek imajte sredstva za početno gašenje požara (kantu s vodom, lopatu, vodu ili aparat za gašenje)- Za vrijeme paljenja smeća udaljenost od objekta mora biti 20 metara, a kod paljenja osigurajte sredstva za početno gašenje. Po završetku ugasite svaki žar.- Stogovi sijena, slame, te kukuruzovine moraju biti udaljeni od građevinskih objekata najmanje 15 m- Redovito održavajte pristup hidrantu ispred svoje kuće jer Vama će najprije trebati- Ne dozvolite da se djeca igraju šibicama- Ne krpajte osigurače jer pogoduju izbijanju požara u električnoj instalaciji- Nezaštićena rasvjetna tijela i dotrajala električna instalacija po gospodarskim objektima mogu biti uzročnik požara- Nabavite aparat za gašenje požara prahom (S) za gašenje početnih požara