Vatra krenula s improviziranog roštilja, policija upozorava na sve češće požare
09.07.2026. 13:54
U Laslovu je jučer u jutarnjim satima došlo do požara pomoćne prostorije prilikom loženja vatre na improviziranom roštilju 65-godišnje vlasnice uslijed čega je vatra zahvatila ogrjevna drva unutar pomoćne prostorije, izvijestili su iz policije.
Požar se proširio na drvenu građu krova.
Požar su ugasili pripadnici Dobrovoljnih vatrogasnih društava Laslovo i Ernestinovo. U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, dok je nastala materijalna šteta oko 100 eura.
Iako se ovaj puta radi o maloj šteti, primijećeno je u posljednje vrijeme da zna doći i do tri požara dnevno, zbog čega policija upozorava građane da se pridržavaju preventivnih mjera zaštite od požara koje čovjek treba poduzeti da ne dođe do požara, a neke od njih su sljedeće:
- U stanu, podrumu ili na tavanu ne držite zapaljive i eksplozivne tvari u nedozvoljenim količinama
- Redovno održavajte sve vrste peći u ispravnom stanju i propisno ih priključite na dimovodne kanale koji moraju biti nepropusni za plinove i iskre
- Redovito čišćenje dimnjaka smanjuje opasnost za nastajanje požara i eksplozije
- Održavajte električne i plinske instalacije u ispravnom stanju
- Ne bacajte vrući pepeo sa žeravicom i opuške u posude koje se mogu zapaliti
- Ne pušite u krevetu, ne bacajte opuške i šibice ako ih niste unaprijed ugasili
- Ukoliko osjećate miris plina po dolasku u stan ne palite svjetlo ili šibice već zatvorite dovod plina i provjetrite prostoriju otvaranjem vrata i prozora
- Televizor u stanu držite na mjestu kod kojeg postoji mogućnost provjetravanja jer se za vrijeme korištenja ugrijava
- Ne sušite meso na tavanu već u posebno sagrađenim prostorima-objektima i ne blizu gospodarskim objektima
- Ne palite otvorenu vatru u blizini objekta naročito za vrijeme vjetrovitog vremena
- Pri ruci uvijek imajte sredstva za početno gašenje požara (kantu s vodom, lopatu, vodu ili aparat za gašenje)
- Za vrijeme paljenja smeća udaljenost od objekta mora biti 20 metara, a kod paljenja osigurajte sredstva za početno gašenje. Po završetku ugasite svaki žar.
- Stogovi sijena, slame, te kukuruzovine moraju biti udaljeni od građevinskih objekata najmanje 15 m
- Redovito održavajte pristup hidrantu ispred svoje kuće jer Vama će najprije trebati
- Ne dozvolite da se djeca igraju šibicama
- Ne krpajte osigurače jer pogoduju izbijanju požara u električnoj instalaciji
- Nezaštićena rasvjetna tijela i dotrajala električna instalacija po gospodarskim objektima mogu biti uzročnik požara
- Nabavite aparat za gašenje požara prahom (S) za gašenje početnih požara
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Požar se proširio na drvenu građu krova.
Požar su ugasili pripadnici Dobrovoljnih vatrogasnih društava Laslovo i Ernestinovo. U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, dok je nastala materijalna šteta oko 100 eura.
Iako se ovaj puta radi o maloj šteti, primijećeno je u posljednje vrijeme da zna doći i do tri požara dnevno, zbog čega policija upozorava građane da se pridržavaju preventivnih mjera zaštite od požara koje čovjek treba poduzeti da ne dođe do požara, a neke od njih su sljedeće:
- U stanu, podrumu ili na tavanu ne držite zapaljive i eksplozivne tvari u nedozvoljenim količinama
- Redovno održavajte sve vrste peći u ispravnom stanju i propisno ih priključite na dimovodne kanale koji moraju biti nepropusni za plinove i iskre
- Redovito čišćenje dimnjaka smanjuje opasnost za nastajanje požara i eksplozije
- Održavajte električne i plinske instalacije u ispravnom stanju
- Ne bacajte vrući pepeo sa žeravicom i opuške u posude koje se mogu zapaliti
- Ne pušite u krevetu, ne bacajte opuške i šibice ako ih niste unaprijed ugasili
- Ukoliko osjećate miris plina po dolasku u stan ne palite svjetlo ili šibice već zatvorite dovod plina i provjetrite prostoriju otvaranjem vrata i prozora
- Televizor u stanu držite na mjestu kod kojeg postoji mogućnost provjetravanja jer se za vrijeme korištenja ugrijava
- Ne sušite meso na tavanu već u posebno sagrađenim prostorima-objektima i ne blizu gospodarskim objektima
- Ne palite otvorenu vatru u blizini objekta naročito za vrijeme vjetrovitog vremena
- Pri ruci uvijek imajte sredstva za početno gašenje požara (kantu s vodom, lopatu, vodu ili aparat za gašenje)
- Za vrijeme paljenja smeća udaljenost od objekta mora biti 20 metara, a kod paljenja osigurajte sredstva za početno gašenje. Po završetku ugasite svaki žar.
- Stogovi sijena, slame, te kukuruzovine moraju biti udaljeni od građevinskih objekata najmanje 15 m
- Redovito održavajte pristup hidrantu ispred svoje kuće jer Vama će najprije trebati
- Ne dozvolite da se djeca igraju šibicama
- Ne krpajte osigurače jer pogoduju izbijanju požara u električnoj instalaciji
- Nezaštićena rasvjetna tijela i dotrajala električna instalacija po gospodarskim objektima mogu biti uzročnik požara
- Nabavite aparat za gašenje požara prahom (S) za gašenje početnih požara
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)