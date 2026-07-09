tehnički pregled

tri motocikla, tri osobna automobila i teretno vozilo

preinake

bez katalizatora

opasni nedostaci

ispušnom sustavu, ručicama kočnica

brojne preinake

oduzete registarske pločice

tehnički ispravna

Foto: PU osječko-baranjska

U stanicu zavozila jučer su upućenaUtvrđeno je da su na vozilima obavljenena ispušnim sustavima, vozila su bilaNa teretnom vozilu utvrđeni suna kočnicama.Na motociklima su utvrđene preinake na, dok su na osobnim automobilima utvrđenena svim vanjskim dijelovima vozila, oprugama, sustavu za dovod zraka (gljiva), upravljaču, izvijestili su iz policije.Sva vozila su isključena iz promet i od vozača su. Iste će im biti vraćene kada prilože dokaz iz stanice za tehnički pregled vozila da su vozila