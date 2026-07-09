Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
U stanicu za tehnički pregled vozila jučer su upućena tri motocikla, tri osobna automobila i teretno vozilo.

Utvrđeno je da su na vozilima obavljene preinake na ispušnim sustavima, vozila su bila bez katalizatora.

Na teretnom vozilu utvrđeni su opasni nedostaci na kočnicama.

Na motociklima su utvrđene preinake na ispušnom sustavu, ručicama kočnica, dok su na osobnim automobilima utvrđene brojne preinake na svim vanjskim dijelovima vozila, oprugama, sustavu za dovod zraka (gljiva), upravljaču, izvijestili su iz policije.

Sva vozila su isključena iz promet i od vozača su oduzete registarske pločice. Iste će im biti vraćene kada prilože dokaz iz stanice za tehnički pregled vozila da su vozila tehnički ispravna.


Foto: PU osječko-baranjska


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)