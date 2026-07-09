Sedam vozila isključeno iz prometa zbog opasnih preinaka i tehničkih nedostataka
09.07.2026. 12:36
U stanicu za tehnički pregled vozila jučer su upućena tri motocikla, tri osobna automobila i teretno vozilo.
Utvrđeno je da su na vozilima obavljene preinake na ispušnim sustavima, vozila su bila bez katalizatora.
Na teretnom vozilu utvrđeni su opasni nedostaci na kočnicama.
Na motociklima su utvrđene preinake na ispušnom sustavu, ručicama kočnica, dok su na osobnim automobilima utvrđene brojne preinake na svim vanjskim dijelovima vozila, oprugama, sustavu za dovod zraka (gljiva), upravljaču, izvijestili su iz policije.
Sva vozila su isključena iz promet i od vozača su oduzete registarske pločice. Iste će im biti vraćene kada prilože dokaz iz stanice za tehnički pregled vozila da su vozila tehnički ispravna.
Foto: PU osječko-baranjska
Utvrđeno je da su na vozilima obavljene preinake na ispušnim sustavima, vozila su bila bez katalizatora.
Na teretnom vozilu utvrđeni su opasni nedostaci na kočnicama.
Na motociklima su utvrđene preinake na ispušnom sustavu, ručicama kočnica, dok su na osobnim automobilima utvrđene brojne preinake na svim vanjskim dijelovima vozila, oprugama, sustavu za dovod zraka (gljiva), upravljaču, izvijestili su iz policije.
Sva vozila su isključena iz promet i od vozača su oduzete registarske pločice. Iste će im biti vraćene kada prilože dokaz iz stanice za tehnički pregled vozila da su vozila tehnički ispravna.
Foto: PU osječko-baranjska
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)