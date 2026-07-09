Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

jasnije definirane

Najviše kritika

nije uvrštena

odbilo je

ne postoji potreba

bez ove specijalizacije

poboljšalo kvalitetu

nemaju dovoljno

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Od idućeg tjedna primjenjuje se novikoji donosikompetencije specijalizanata, novu ulogu i vrednovanje mentora te strože kriterije za zdravstvene ustanove koje provode specijalizacije.izazvalo je to što među predviđenim specijalizacijamalaboratorijska medicina. Ministarstvo zdravstvaprijedlog Hrvatskog društva za laboratorijsku medicinu i Medicinskog fakulteta u Zagrebu, uz obrazloženje da trenutačnoza uvođenjem te specijalizacije te da liječnicima već stoji na raspolaganju više od 50 specijalizacija.Predstavnici Medicinskog fakulteta upozoravaju da su Hrvatska i Cipar jedine države Europske unije. Smatraju da bi njezino uvođenjelaboratorijske dijagnostike, osobito u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, gdje pojedini laboratorijistručnog kadra.Uvođenje specijalizacije podržava i Hrvatska liječnička komora, ističući da bi ona unaprijedila zdravstveni sustav i omogućila kvalitetniju laboratorijsku skrb za građane.