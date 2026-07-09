Laboratorijska medicina i dalje izvan liječničkih specijalizacija
09.07.2026. 11:56
Od idućeg tjedna primjenjuje se novi Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine koji donosi jasnije definirane kompetencije specijalizanata, novu ulogu i vrednovanje mentora te strože kriterije za zdravstvene ustanove koje provode specijalizacije.
Najviše kritika izazvalo je to što među predviđenim specijalizacijama nije uvrštena laboratorijska medicina. Ministarstvo zdravstva odbilo je prijedlog Hrvatskog društva za laboratorijsku medicinu i Medicinskog fakulteta u Zagrebu, uz obrazloženje da trenutačno ne postoji potreba za uvođenjem te specijalizacije te da liječnicima već stoji na raspolaganju više od 50 specijalizacija.
Predstavnici Medicinskog fakulteta upozoravaju da su Hrvatska i Cipar jedine države Europske unije bez ove specijalizacije. Smatraju da bi njezino uvođenje poboljšalo kvalitetu laboratorijske dijagnostike, osobito u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, gdje pojedini laboratoriji nemaju dovoljno stručnog kadra.
Uvođenje specijalizacije podržava i Hrvatska liječnička komora, ističući da bi ona unaprijedila zdravstveni sustav i omogućila kvalitetniju laboratorijsku skrb za građane.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Najviše kritika izazvalo je to što među predviđenim specijalizacijama nije uvrštena laboratorijska medicina. Ministarstvo zdravstva odbilo je prijedlog Hrvatskog društva za laboratorijsku medicinu i Medicinskog fakulteta u Zagrebu, uz obrazloženje da trenutačno ne postoji potreba za uvođenjem te specijalizacije te da liječnicima već stoji na raspolaganju više od 50 specijalizacija.
Predstavnici Medicinskog fakulteta upozoravaju da su Hrvatska i Cipar jedine države Europske unije bez ove specijalizacije. Smatraju da bi njezino uvođenje poboljšalo kvalitetu laboratorijske dijagnostike, osobito u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, gdje pojedini laboratoriji nemaju dovoljno stručnog kadra.
Uvođenje specijalizacije podržava i Hrvatska liječnička komora, ističući da bi ona unaprijedila zdravstveni sustav i omogućila kvalitetniju laboratorijsku skrb za građane.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
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