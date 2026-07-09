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Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 53-godišnjak iz Đakova počinio kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Policijski službenici su 7. srpnja na području Đakova temeljem naloga suda obavili pretrage domova i drugih prostorija, kao i osobnog automobila, kojima se koristi 53-godišnjak, prilikom kojih su pronađena i uz potvrdu oduzeta dva pištolja, tri lovačke puške, 6 ručnih bombi i 811 metaka raznih kalibara, izvijestili su iz policije.

Od 53-godišnjaka je oduzeto i oružje koje je posjedovao na dozvolu, a radi se o 2 lovačke puške, pištolju s dva pripadajuća spremnika te oružni listovi za držanje i nošenje oružja.

Oružje s oružnim listovima bit će dostavljeno nadležnoj Policijskoj postaji radi provođenja upravnog postupka za oduzimanje.

Protiv osumnjičenog slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.


Foto: PU osječko-baranjska


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)