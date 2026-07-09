Kriminalističkim istraživanjem

Policijske uprave osječko-baranjske

53-godišnjak

nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari

dva pištolja, tri lovačke puške, 6 ručnih bombi i 811 metaka raznih kalibara

2 lovačke puške, pištolju s dva pripadajuća spremnika te oružni listovi za držanje i nošenje oružja.

oduzimanje

Foto: PU osječko-baranjska

policijskih službenika Sektora kriminalističke policijeutvrđeno je postojanje osnovane sumnje da jeiz Đakova počinio kazneno djeloPolicijski službenici su 7. srpnja na području Đakova temeljem naloga suda obavili pretrage domova i drugih prostorija, kao i osobnog automobila, kojima se koristi 53-godišnjak, prilikom kojih su pronađena i uz potvrdu oduzeta, izvijestili su iz policije.Od 53-godišnjaka je oduzeto i oružje koje je posjedovao na dozvolu, a radi se oOružje s oružnim listovima bit će dostavljeno nadležnoj Policijskoj postaji radi provođenja upravnog postupka zaProtiv osumnjičenog slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.