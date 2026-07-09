U kući 53-godišnjaka pronađen opasan arsenal: bombe, pištolji, puške i 811 metaka
09.07.2026. 10:51
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 53-godišnjak iz Đakova počinio kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
Policijski službenici su 7. srpnja na području Đakova temeljem naloga suda obavili pretrage domova i drugih prostorija, kao i osobnog automobila, kojima se koristi 53-godišnjak, prilikom kojih su pronađena i uz potvrdu oduzeta dva pištolja, tri lovačke puške, 6 ručnih bombi i 811 metaka raznih kalibara, izvijestili su iz policije.
Od 53-godišnjaka je oduzeto i oružje koje je posjedovao na dozvolu, a radi se o 2 lovačke puške, pištolju s dva pripadajuća spremnika te oružni listovi za držanje i nošenje oružja.
Oružje s oružnim listovima bit će dostavljeno nadležnoj Policijskoj postaji radi provođenja upravnog postupka za oduzimanje.
Protiv osumnjičenog slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: PU osječko-baranjska
Policijski službenici su 7. srpnja na području Đakova temeljem naloga suda obavili pretrage domova i drugih prostorija, kao i osobnog automobila, kojima se koristi 53-godišnjak, prilikom kojih su pronađena i uz potvrdu oduzeta dva pištolja, tri lovačke puške, 6 ručnih bombi i 811 metaka raznih kalibara, izvijestili su iz policije.
Od 53-godišnjaka je oduzeto i oružje koje je posjedovao na dozvolu, a radi se o 2 lovačke puške, pištolju s dva pripadajuća spremnika te oružni listovi za držanje i nošenje oružja.
Oružje s oružnim listovima bit će dostavljeno nadležnoj Policijskoj postaji radi provođenja upravnog postupka za oduzimanje.
Protiv osumnjičenog slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: PU osječko-baranjska
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)