Vlada Republike Hrvatske

Hrvatskom saboru

Zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa

energetskih georesursa

najvažnijih promjena

istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

fleksibilniji.

Agencije za ugljikovodike

Upisnik poljoprivrednika

više drugih odluka

pokrivanje troškova

Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Foto: OBZ/Arhiv

Na sjednici koja će se održati u četvrtak,planirauputiti prijedlog novog. Novi zakonski okvir uređuje upravljanje i korištenje svihna jedinstven način, a jedna ododnosi se na geotermalne vode koje će se po prvi put zakonski regulirati kao zasebna kategorija.Zakonom se predviđaju i izmjene u postupcima izdavanja dozvola za, pri čemu će postupci bitiIstodobno se proširuju ovlasti, a njezinu trgovačkom društvu omogućit će se sudjelovanje u postupcima javnog nadmetanja.Posebna pogodnost predviđena je za poljoprivrednike upisane u. Oni će moći zatražiti istraživanje geotermalnih voda na vlastitom zemljištu bez prolaska kroz cjelokupni natječajni postupak koji se primjenjuje na naftne kompanije. Osim toga, dozvole za korištenje geotermalnih voda moći će se izdavati na razdoblje do 30 godina.Na istoj sjednici Vlada će razmatrati i. Među njima su osiguravanje sredstava zaprijevoza miješanog komunalnog otpada gradovima i općinama u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, dopuna, uplata sredstava državnih trgovačkih društava u državni proračun za 2026. godinu te odluka o hrvatskom doprinosu pomoći Ukrajini.