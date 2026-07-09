Vlada predlaže novi zakon o energetskim georesursima, geotermalne vode dobivaju poseban status
09.07.2026. 11:02
Na sjednici koja će se održati u četvrtak, Vlada Republike Hrvatske planira Hrvatskom saboru uputiti prijedlog novog Zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Novi zakonski okvir uređuje upravljanje i korištenje svih energetskih georesursa na jedinstven način, a jedna od najvažnijih promjena odnosi se na geotermalne vode koje će se po prvi put zakonski regulirati kao zasebna kategorija.
Zakonom se predviđaju i izmjene u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, pri čemu će postupci biti fleksibilniji. Istodobno se proširuju ovlasti Agencije za ugljikovodike, a njezinu trgovačkom društvu omogućit će se sudjelovanje u postupcima javnog nadmetanja.
Posebna pogodnost predviđena je za poljoprivrednike upisane u Upisnik poljoprivrednika. Oni će moći zatražiti istraživanje geotermalnih voda na vlastitom zemljištu bez prolaska kroz cjelokupni natječajni postupak koji se primjenjuje na naftne kompanije. Osim toga, dozvole za korištenje geotermalnih voda moći će se izdavati na razdoblje do 30 godina.
Na istoj sjednici Vlada će razmatrati i više drugih odluka. Među njima su osiguravanje sredstava za pokrivanje troškova prijevoza miješanog komunalnog otpada gradovima i općinama u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, dopuna Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, uplata sredstava državnih trgovačkih društava u državni proračun za 2026. godinu te odluka o hrvatskom doprinosu pomoći Ukrajini.
Foto: OBZ/Arhiv
Zakonom se predviđaju i izmjene u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, pri čemu će postupci biti fleksibilniji. Istodobno se proširuju ovlasti Agencije za ugljikovodike, a njezinu trgovačkom društvu omogućit će se sudjelovanje u postupcima javnog nadmetanja.
Posebna pogodnost predviđena je za poljoprivrednike upisane u Upisnik poljoprivrednika. Oni će moći zatražiti istraživanje geotermalnih voda na vlastitom zemljištu bez prolaska kroz cjelokupni natječajni postupak koji se primjenjuje na naftne kompanije. Osim toga, dozvole za korištenje geotermalnih voda moći će se izdavati na razdoblje do 30 godina.
Na istoj sjednici Vlada će razmatrati i više drugih odluka. Među njima su osiguravanje sredstava za pokrivanje troškova prijevoza miješanog komunalnog otpada gradovima i općinama u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, dopuna Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, uplata sredstava državnih trgovačkih društava u državni proračun za 2026. godinu te odluka o hrvatskom doprinosu pomoći Ukrajini.
Foto: OBZ/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)