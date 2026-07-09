Državni inspektorat Republike Hrvatske

Classic dog janjećI burag grickalice za pse

kontaminacije salmonelom

nije u skladu

Podaci o proizvodu:

Mullera

prestanu s upotrebom

bez predočenja

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

izvijestio je o opozivu proizvoda250 g, EAN: 4040345002105, MAN: 2743145, rok trajanja/šarža: 48968 (druge šarže nisu kontaminirane), period prodaje: 11.09.25. – 31.12.25., zbogProizvods Uredbom (EZ) br. 142/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ.Proizvođač: WOKO Tierbedarf GmbH, NjemačkaMaloprodaja: Müller trgovina Zagreb d.o.o.Izpozivaju kupce da provjere imaju li navedeni proizvod te da odmah. Povrat proizvoda moguć je u bilo kojoj Müller poslovnici. Plaćeni iznos bit će vraćen ipripadajućeg računa.