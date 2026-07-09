Državni inspektorat opozvao grickalice za pse zbog salmonele
09.07.2026. 10:29
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda Classic dog janjećI burag grickalice za pse 250 g, EAN: 4040345002105, MAN: 2743145, rok trajanja/šarža: 48968 (druge šarže nisu kontaminirane), period prodaje: 11.09.25. – 31.12.25., zbog kontaminacije salmonelom.
Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 142/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ.
Podaci o proizvodu:
Proizvođač: WOKO Tierbedarf GmbH, Njemačka
Maloprodaja: Müller trgovina Zagreb d.o.o.
Iz Mullera pozivaju kupce da provjere imaju li navedeni proizvod te da odmah prestanu s upotrebom. Povrat proizvoda moguć je u bilo kojoj Müller poslovnici. Plaćeni iznos bit će vraćen i bez predočenja pripadajućeg računa.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 142/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ.
Podaci o proizvodu:
Proizvođač: WOKO Tierbedarf GmbH, Njemačka
Maloprodaja: Müller trgovina Zagreb d.o.o.
Iz Mullera pozivaju kupce da provjere imaju li navedeni proizvod te da odmah prestanu s upotrebom. Povrat proizvoda moguć je u bilo kojoj Müller poslovnici. Plaćeni iznos bit će vraćen i bez predočenja pripadajućeg računa.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
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