Ljeto počinje u Portanovi: veliki popusti, vrijedne nagrade i atraktivni oldtimeri
09.07.2026. 10:08
Ljeto je u punom zamahu, a Portanova donosi odlične razloge za shopping, zabavu i druženje. Sezonska sniženja već su počela, ljetna nagradna igra donosi vrijedne poklon pakete, a u subotu stiže i atraktivna izložba oldtimera koja će posebno razveseliti ljubitelje automobilskih klasika.
Kad temperature rastu, cijene padaju!
Ljetna sezonska sniženja u Portanovi u punom su jeku, a ovo je pravo vrijeme da ulovite svoje favorite po znatno povoljnijim cijenama. Ljetne haljine, sandale, kupaći kostimi, sportska oprema, modni dodaci, kozmetika, detalji za dom... popusti vas čekaju na svakom koraku.
Bilo da tek slažete kofere za godišnji odmor, tražite nešto novo za ljetne izlaske ili jednostavno volite dobar shopping ulov – zavirite u trgovine Portanove jer najbolji komadi obično prvi nestanu.
Portanova – više od shoppinga. Ljeto počinje ovdje!
Kupujte i osvajajte vrijedne nagrade uz Portanova Summer Passport
Ljetni shopping ove godine može donijeti i vrijedne nagrade! Portanova Summer Passport donosi šest tjedana nagrađivanja, šest prilika za osvajanje i šest vrijednih ljetnih poklon paketa.
Sudjelovanje je jednostavno: preuzmite svoju ljetnu putovnicu na Info pultu, obavite kupovine u Portanovi i uz predočenje pet računa prikupite pet žigova. Ispunite putovnicu svojim podacima, ubacite je u nagradni kofer i čekajte izvlačenje – svaki petak!
Svaki poklon paket donosi poklon bon u vrijednosti 100 eura jednog od partnera nagradne igre – Galeb, Kerver, Office Shoes, Optika Anda, Luckia Casino ili Springfield – uz brojne korisne ljetne dodatke poput Vitapur ručnika, brendirane torbe za plažu, jastuka na napuhivanje, ventilatora, torbice za mobitel, silikonskog novčanika, češlja, boce za vodu, toaletne torbice...
A ljetna iznenađenja tu ne prestaju! Svake subote i radne nedjelje od 16 do 19 sati u centru vas očekuju hostese s prigodnim ljetnim promo poklonima.
Iskoristite sezonske popuste, uživajte u shoppingu i pretvorite svoje kupovine u priliku za osvajanje vrijednih nagrada.
Automobilski klasici stižu na parkiralište Portanove
Jeste li spremni za putovanje kroz vrijeme? U subotu, 11. srpnja 2026., od 9 do 15 sati, na parkiralištu Portanove očekuje vas izložba oldtimer vozila.
Posjetitelji će imati priliku izbliza razgledati elegantne Mercedesove klasike iz zlatnog doba automobilizma – automobile koji su nekada vladali cestama, a danas privlače poglede gdje god se pojave.
Svaki od njih priča svoju priču i prenosi duh vremena u kojem je nastao. Dođite, razgledajte ih izbliza i fotografirajte se uz legendarne automobile koji su obilježili automobilsku povijest.
Bilo da ste strastveni ljubitelj oldtimera ili samo tražite zanimljiv način za provesti subotnje prijepodne, ova izložba bit će zanimljivo iskustvo za cijelu obitelj.
Veliki XL memory izazov u Twisti Clubu
Četvrtak je rezerviran za zabavu najmlađih! Svakog četvrtka od 17 do 18 sati Twisti Club okuplja male posjetitelje uz društvene igre, kreativne radionice, sport, ples i zabavne izazove, a u svim aktivnostima prati ih omiljeni domaćin – panda Twisti.
Ovoga četvrtka, 2. srpnja, na rasporedu je XL memory izazov. Mali igrači odmjerit će svoje pamćenje i spretnost kroz veliku memory igru i zabavne timske izazove uz Twister animatore, dok će ih Twisti bodriti i navijati.
Najspretnije očekuju i slatka Twister iznenađenja!
Ove nedjelje Portanova je otvorena
Kako bi svi bez žurbe stigli obaviti ljetni shopping, pripremiti se za godišnje odmore i iskoristiti najbolje od sezonskih sniženja, trgovine u Portanovi bit će otvorene u nedjelju, 12. srpnja.
Ljeto počinje ovdje – vidimo se u Portanovi!
Kad temperature rastu, cijene padaju!
Ljetna sezonska sniženja u Portanovi u punom su jeku, a ovo je pravo vrijeme da ulovite svoje favorite po znatno povoljnijim cijenama. Ljetne haljine, sandale, kupaći kostimi, sportska oprema, modni dodaci, kozmetika, detalji za dom... popusti vas čekaju na svakom koraku.
Bilo da tek slažete kofere za godišnji odmor, tražite nešto novo za ljetne izlaske ili jednostavno volite dobar shopping ulov – zavirite u trgovine Portanove jer najbolji komadi obično prvi nestanu.
Portanova – više od shoppinga. Ljeto počinje ovdje!
Kupujte i osvajajte vrijedne nagrade uz Portanova Summer Passport
Ljetni shopping ove godine može donijeti i vrijedne nagrade! Portanova Summer Passport donosi šest tjedana nagrađivanja, šest prilika za osvajanje i šest vrijednih ljetnih poklon paketa.
Sudjelovanje je jednostavno: preuzmite svoju ljetnu putovnicu na Info pultu, obavite kupovine u Portanovi i uz predočenje pet računa prikupite pet žigova. Ispunite putovnicu svojim podacima, ubacite je u nagradni kofer i čekajte izvlačenje – svaki petak!
Svaki poklon paket donosi poklon bon u vrijednosti 100 eura jednog od partnera nagradne igre – Galeb, Kerver, Office Shoes, Optika Anda, Luckia Casino ili Springfield – uz brojne korisne ljetne dodatke poput Vitapur ručnika, brendirane torbe za plažu, jastuka na napuhivanje, ventilatora, torbice za mobitel, silikonskog novčanika, češlja, boce za vodu, toaletne torbice...
A ljetna iznenađenja tu ne prestaju! Svake subote i radne nedjelje od 16 do 19 sati u centru vas očekuju hostese s prigodnim ljetnim promo poklonima.
Iskoristite sezonske popuste, uživajte u shoppingu i pretvorite svoje kupovine u priliku za osvajanje vrijednih nagrada.
Automobilski klasici stižu na parkiralište Portanove
Jeste li spremni za putovanje kroz vrijeme? U subotu, 11. srpnja 2026., od 9 do 15 sati, na parkiralištu Portanove očekuje vas izložba oldtimer vozila.
Posjetitelji će imati priliku izbliza razgledati elegantne Mercedesove klasike iz zlatnog doba automobilizma – automobile koji su nekada vladali cestama, a danas privlače poglede gdje god se pojave.
Svaki od njih priča svoju priču i prenosi duh vremena u kojem je nastao. Dođite, razgledajte ih izbliza i fotografirajte se uz legendarne automobile koji su obilježili automobilsku povijest.
Bilo da ste strastveni ljubitelj oldtimera ili samo tražite zanimljiv način za provesti subotnje prijepodne, ova izložba bit će zanimljivo iskustvo za cijelu obitelj.
Veliki XL memory izazov u Twisti Clubu
Četvrtak je rezerviran za zabavu najmlađih! Svakog četvrtka od 17 do 18 sati Twisti Club okuplja male posjetitelje uz društvene igre, kreativne radionice, sport, ples i zabavne izazove, a u svim aktivnostima prati ih omiljeni domaćin – panda Twisti.
Ovoga četvrtka, 2. srpnja, na rasporedu je XL memory izazov. Mali igrači odmjerit će svoje pamćenje i spretnost kroz veliku memory igru i zabavne timske izazove uz Twister animatore, dok će ih Twisti bodriti i navijati.
Najspretnije očekuju i slatka Twister iznenađenja!
Ove nedjelje Portanova je otvorena
Kako bi svi bez žurbe stigli obaviti ljetni shopping, pripremiti se za godišnje odmore i iskoristiti najbolje od sezonskih sniženja, trgovine u Portanovi bit će otvorene u nedjelju, 12. srpnja.
Ljeto počinje ovdje – vidimo se u Portanovi!
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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)