Ljeto

Portanova

odlične razloge

shopping, zabavu i druženje

ljetna nagradna igra

Kad temperature rastu, cijene padaju!

Ljetna sezonska sniženja

favorite

znatno povoljnijim cijenama

Ljeto počinje ovdje!

Kupujte i osvajajte vrijedne nagrade uz Portanova Summer Passport

vrijedne nagrade

Portanova Summer Passport

Sudjelovanje je jednostavno

100 eura

Galeb, Kerver, Office Shoes, Optika Anda, Luckia Casino ili Springfield

ne prestaju

od 16 do 19 sati

promo poklonima

sezonske popuste

Automobilski klasici stižu na parkiralište Portanove

Jeste li spremni za putovanje kroz vrijeme

subotu, 11. srpnja 2026.

od 9 do 15 sati

izložba oldtimer vozila.

Mercedesove klasike

duh vremena

strastveni ljubitelj

zanimljiv način

Veliki XL memory izazov u Twisti Clubu

od 17 do 18 sati Twisti Club

Twister iznenađenja!

Ove nedjelje Portanova je otvorena

otvorene

nedjelju, 12. srpnja

Ljeto počinje ovdje – vidimo se u Portanovi!

[Sponzorirani članak]

je u punom zamahu, adonosiza. Sezonska sniženja već su počela,donosi vrijedne poklon pakete, a u subotu stiže i atraktivna izložba oldtimera koja će posebno razveseliti ljubitelje automobilskih klasika.u Portanovi u punom su jeku, a ovo je pravo vrijeme da ulovite svojepo. Ljetne haljine, sandale, kupaći kostimi, sportska oprema, modni dodaci, kozmetika, detalji za dom... popusti vas čekaju na svakom koraku.Bilo da tek slažete kofere za godišnji odmor, tražite nešto novo za ljetne izlaske ili jednostavno volite dobar shopping ulov – zavirite u trgovine Portanove jer najbolji komadi obično prvi nestanu.Portanova – više od shoppinga.Ljetni shopping ove godine može donijeti idonosi šest tjedana nagrađivanja, šest prilika za osvajanje i šest vrijednih ljetnih poklon paketa.: preuzmite svoju ljetnu putovnicu na Info pultu, obavite kupovine u Portanovi i uz predočenje pet računa prikupite pet žigova. Ispunite putovnicu svojim podacima, ubacite je u nagradni kofer i čekajte izvlačenje – svaki petak!Svaki poklon paket donosi poklon bon u vrijednostijednog od partnera nagradne igre –– uz brojne korisne ljetne dodatke poput Vitapur ručnika, brendirane torbe za plažu, jastuka na napuhivanje, ventilatora, torbice za mobitel, silikonskog novčanika, češlja, boce za vodu, toaletne torbice...A ljetna iznenađenja tu! Svake subote i radne nedjeljeu centru vas očekuju hostese s prigodnim ljetnimIskoristite, uživajte u shoppingu i pretvorite svoje kupovine u priliku za osvajanje vrijednih nagrada.? U, na parkiralištu Portanove očekuje vasPosjetitelji će imati priliku izbliza razgledati elegantneiz zlatnog doba automobilizma – automobile koji su nekada vladali cestama, a danas privlače poglede gdje god se pojave.Svaki od njih priča svoju priču i prenosiu kojem je nastao. Dođite, razgledajte ih izbliza i fotografirajte se uz legendarne automobile koji su obilježili automobilsku povijest.Bilo da steoldtimera ili samo tražiteza provesti subotnje prijepodne, ova izložba bit će zanimljivo iskustvo za cijelu obitelj.Četvrtak je rezerviran za zabavu najmlađih! Svakog četvrtkaokuplja male posjetitelje uz društvene igre, kreativne radionice, sport, ples i zabavne izazove, a u svim aktivnostima prati ih omiljeni domaćin – panda Twisti.Ovoga četvrtka, 2. srpnja, na rasporedu je XL memory izazov. Mali igrači odmjerit će svoje pamćenje i spretnost kroz veliku memory igru i zabavne timske izazove uz Twister animatore, dok će ih Twisti bodriti i navijati.Najspretnije očekuju i slatkaKako bi svi bez žurbe stigli obaviti ljetni shopping, pripremiti se za godišnje odmore i iskoristiti najbolje od sezonskih sniženja, trgovine u Portanovi bit će