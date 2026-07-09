Ljeto

usporavamo

tražimo predah

posvećujemo sebi.

knjiga

nezaobilazan suputnik

opustiti, nasmijati, dirnuti

obiteljski romani

prenose generacijama

prepoznatljive emocije i situacije

vlastita iskustva

ljetni ambijent

emotivnih, životnih i slojevitih priča

ljetno čitanje

Neobično pametna stvorenja

Shelby Van Pelt

Malibu gori

Taylor Jenkins Reid

Sve plavetnilo neba

Mélissa Da Costa

Sve će biti savršeno

Lorenzo Marone

Jedno talijansko ljeto"

Rebecca Serle

Otok nestalih stabala

Elif Shafak

Tekst: Tena Tormaš Marković, mag. informatologije

je vrijeme kadasvakodnevni ritam,od obveza i više vremenaU tim trenucima odmora, bilo u hladu terase, uz more ili tijekom toplih večeri,često postaje. Posežemo za pričama koje nas mogui odvesti u neke druge živote i svjetove. Upravo sumeđu omiljenim izborima za takve dane jer donose priče o odnosima koji nas oblikuju, tajnama koje sete izazovima ljubavi, gubitka, pomirenja i novih početaka. U njima često pronalazimokoje nas podsjećaju na, bliskosti i životne prekretnice. Posebnu čar ovim romanima daje iu kojem su smješteni – uz more, na otocima, u malim mjestima ili obiteljskim kućama ispunjenima uspomenama. Takvo okruženje dodatno obogaćuje priču, stvarajući atmosferu topline, nostalgije i intimnosti, čineći ih idealnim izborom za opuštanje i uživanje u čitanju.Za sve ljubiteljeizdvojili smo nekoliko naslova koji mogu biti izvrstan izbor za– knjige koje će vas istovremeno odvesti na putovanje, dirnuti i podsjetiti koliko su bliskost, razumijevanje i pripadanje važni.Roman "" autoricedirljiva je i slojevita priča o gubitku, usamljenosti, obiteljskim tajnama i neobičnim prijateljstvima koja nastaju ondje gdje ih najmanje očekujemo. U središtu radnje nalazi se Tova Sullivan, udovica koja nakon smrti supruga pronalazi utjehu u noćnom radu u lokalnom akvariju. Iza njezine smirene vanjštine skriva se duboka tuga zbog nestanka sina Erika, događaja koji je obilježio njezin život i ostavio pitanja bez odgovora. Njezina svakodnevica isprepliće se s Marcellusom, neobično inteligentnom hobotnicom koja promatra ljude s mudrošću i znatiželjom te postupno otkriva niti priče koje povezuju njihove sudbine. Autorica vješto istražuje teme tuge, oprosta, nade i novih početaka, pokazujući kako čak i nakon najvećih životnih gubitaka uvijek postoji mogućnost iscjeljenja. Ovaj roman, ispunjen toplinom, empatijom i tihom ljepotom, podsjeća nas da odgovore na najvažnija pitanja ponekad nalazimo na najneočekivanijim mjestima – i da nas upravo susreti koji djeluju nemoguće često najviše mijenjaju." autoricesnažna je i atmosferična obiteljska saga smještena u vrelo ljeto 1983. godine, u glamurozni svijet Malibua, gdje se iza sjaja bogatstva, slavnih zabava i savršenih kulisa kriju duboke pukotine obiteljskih odnosa. U središtu priče nalazi se obitelj Riva – četvero braće i sestara koji su odrasli pod teretom napuštanja, tajni i očekivanja, pokušavajući pronaći vlastiti put u sjeni slavnog, ali odsutnog oca. Svake godine Nina Riva, poznata surferica i zaštitno lice obitelji, organizira raskošnu ljetnu zabavu koja okuplja hollywoodsku elitu. No te večeri, dok se kuća puni glazbom, smijehom i nepoznatim licima, ispod površine ključaju dugo potiskivane emocije, nerazriješeni odnosi i istine koje više ne mogu ostati skrivene. Kako noć odmiče, tako se polako otkrivaju slojevi prošlosti koji su oblikovali sudbine svakog člana obitelji. Kroz dinamičnu naraciju i snažno ispisane likove, autorica istražuje teme obiteljske odanosti, identiteta, ljubavi, izdaje i tereta naslijeđenih rana. Prožet ljetnom atmosferom oceana, vrućine i slobode, ovaj roman istodobno je priča o raspadu i oslobađanju – podsjetnik da ponekad upravo u plamenu prošlosti pronalazimo snagu za novi početak." autoriceiznimno je nježna, potresna i duboko životna priča o prolaznosti, slobodi i hrabrosti da se, čak i kada vrijeme postane ograničeno, život izabere punim srcem. U središtu romana nalazi se Émile, dvadesetšestogodišnjak kojem je dijagnosticirana rana Alzheimerova bolest – vijest koja njegovu budućnost pretvara u neizvjesnost i polagani gubitak svega što ga čini onime što jest. Odbijajući biti sveden na dijagnozu i unaprijed određeni kraj, Émile donosi neobičnu odluku: napušta sve što poznaje i kreće na putovanje bez jasnog odredišta, vođen tek željom da posljednje dane proživi slobodno, izvan zidova straha i sažaljenja. Na tom putu pridružuje mu se Joanne, zagonetna mlada žena koja i sama nosi vlastite rane i tišine. Kroz ritam ceste, tišinu krajolika i razgovore koji nastaju između dvoje ljudi obilježenih vlastitim gubicima, autorica suptilno otvara pitanja sjećanja, ljubavi, straha od nestajanja i potrebe da budemo viđeni i voljeni upravo takvi kakvi jesmo. Prožet melankolijom, toplinom i tihom ljepotom svakodnevice, ovaj roman podsjeća da vrijednost života nije u njegovoj duljini, nego u dubini proživljenih trenutaka. Sve plavetnilo neba priča je o odlasku, ali još više o pronalasku – sebe, drugoga i onoga što ostaje kada sve suvišno nestane. To je roman koji se čita srcem i koji dugo ostaje u mislima poput pogleda u beskrajno ljetno nebo.Roman "" autoraemotivna je i slojevita priča o obiteljskim vezama, odrastanju i potrazi za vlastitim mjestom u svijetu. Marone i u ovom romanu s velikom osjetljivošću progovara o svakodnevnim borbama, neizgovorenim riječima i onim sitnim životnim trenucima koji nas, često neprimjetno, mijenjaju. U središtu priče nalaze se odnosi koji oblikuju čovjeka – obitelj kao prostor ljubavi, ali i nesporazuma, očekivanja i rana koje se ponekad prenose kroz generacije. Kroz niz životnih iskušenja i unutarnjih preispitivanja, likovi pokušavaju razumjeti sebe, druge i vlastite izbore, otkrivajući pritom koliko su krhkost i snaga često isprepletene. Maroneov prepoznatljiv stil, jednostavan, topao i prožet blagim humorom, daje romanu posebnu životnost i bliskost podsjećajući nas da savršenstvo ne znači život bez pogrešaka i boli, nego sposobnost da u svim njegovim lomovima pronađemo smisao, ljubav i novu priliku za početak. Topao, iskren i duboko ljudski, ovo je naslov koji ostaje s čitateljem i nakon posljednje stranice, poput tihe misli da možda, unatoč svemu, stvari na kraju doista sjednu na svoje mjesto.Roman "autoricesmješten u očaravajući krajolik talijanske obale istražuje kako ljubav između majke i kćeri može biti istodobno utočište, oslonac, ali i prostor pitanja na koja odgovore često pronalazimo tek kada je prekasno. U središtu priče nalazi se Katy, mlada žena koja nakon iznenadne smrti svoje majke Carol ostaje izgubljena u vlastitoj tuzi. Zajedničko putovanje u Positano, dugo planirani bijeg u sunce, more i bezbrižnost, trebalo je biti njihovo posebno vrijeme. Ipak, suočena s prazninom koju je smrt ostavila, Katy odlučuje sama otići na to putovanje, u nadi da će među kamenim ulicama, mirisima limuna i zvukovima valova pronaći mir i odgovor na vlastitu bol. Ali Italija, kao i život, ponekad otvara vrata nemogućemu. U "Positanu Katy susreće Carol – ne kao majku kakvu je poznavala, već kao mladu ženu, živu, slobodnu i punu neotkrivenih tajni. U tom neobičnom susretu Katy dobiva priliku upoznati svoju majku izvan uloge koja ju je definirala. Prožet ljetnom toplinom, mirisom mora i tihom melankolijom ovaj roman je priča o tome kako nas tuga može odvesti na mjesta na kojima ponovno učimo živjeti i suptilno nas podsjeća da ljubav ne završava odlaskom - ona ostaje u sjećanjima, navikama, riječima koje nosimo i mjestima koja nas na njih podsjećaju." autoricedojmljiva je, poetična i duboko emotivna priča o ljubavi, gubitku i sjećanjima koja nadživljuju generacije. Smješten između ratom podijeljenog Cipra sedamdesetih godina i suvremenog Londona, ovaj roman istražuje kako povijest ostavlja tragove ne samo u ljudima nego i u krajolicima, tišinama i korijenima koji pamte više nego što možemo izreći. U središtu priče nalazi se ljubav Kostasa i Defne, dvoje mladih ljudi iz suprotstavljenih zajednica čija se sudbina isprepliće usred političkih sukoba, nasilja i podjela koje prijete svemu što osjećaju. Njihova zabranjena ljubav razvija se u tajnosti, u taverni skrivenoj od svijeta, dok izvan nje raste nemir koji će zauvijek obilježiti njihove živote. Godinama kasnije, njihova kći Ada, odrastajući daleko od otoka, pokušava razumjeti šutnje svojih roditelja, obiteljske tajne i naslijeđene rane koje oblikuju njezin identitet. Jedan od najupečatljivijih elemenata romana jest smokva – nijemi svjedok ljubavi, rata, rastanaka i preživljavanja. Kroz njezinu simboliku, ali i njezin jedinstveni pripovjedni glas, Shafak briše granice između prirode i čovjeka, pokazujući kako sjećanja žive u zemlji, korijenju i granama jednako snažno kao i u ljudskim srcima.