Provjerite koje trgovine rade ove nedjelje, 12. srpnja
09.07.2026. 8:31
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Opatijska, Ulica Hrvatske Republike, Trg Ante Starčevića od 8:00 do 18:00 sati, Ljudevita Posavskog od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - Zeleno polje od 8:00 do 18:00 sati
Plodine - [ZATVORENO]
Studenac - Bednjanska ulica, Franje Markovića, Županijska ulica, Zrinjevac, Vukovarska od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin - [ZATVORENO]
Kaufland - Josipa Reihl-Kira, Svilajska ulica od 7:00 do 20:00 sati
Spar - Svilajska 31a od 9:00 do 21:00 sat
NTL - Svilajska ul. 36 od 10:00 do 15:00 sati
BOSO - od 06:00 do 00:00 sati
Astek - Tobacco shop 2 , Šamačka 25 od 7:00 do 21:00 sat
Portanova - od 9:00 do 21:00 sat
Mall Osijek - [ZATVORENO]
Emmezeta - od 10:00 do 20:00 sati
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova - [ZATVORENO]
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Opatijska, Ulica Hrvatske Republike, Trg Ante Starčevića od 8:00 do 18:00 sati, Ljudevita Posavskog od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - Zeleno polje od 8:00 do 18:00 sati
Plodine - [ZATVORENO]
Studenac - Bednjanska ulica, Franje Markovića, Županijska ulica, Zrinjevac, Vukovarska od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin - [ZATVORENO]
Kaufland - Josipa Reihl-Kira, Svilajska ulica od 7:00 do 20:00 sati
Spar - Svilajska 31a od 9:00 do 21:00 sat
NTL - Svilajska ul. 36 od 10:00 do 15:00 sati
BOSO - od 06:00 do 00:00 sati
Astek - Tobacco shop 2 , Šamačka 25 od 7:00 do 21:00 sat
Portanova - od 9:00 do 21:00 sat
Mall Osijek - [ZATVORENO]
Emmezeta - od 10:00 do 20:00 sati
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova - [ZATVORENO]
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)