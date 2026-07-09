Servisne informacije [9. srpnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
09.07.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, mjestimice umjerena naoblaka. Poslijepodne je lokalno moguć poneki pljusak, osobito u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Jutarnja temperatura 15°C, a dnevna do 27°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do 12:00 sati - Ulica Grgura Čevapovića 18/b, 20-22 par, 22/a, 24-26 par, 1-21 nep, 25-33 nep, 35/a, Ulica Josipa Andrića 4-8 par, đakovština 2, 1
od 7:15 do 12:15 sati - Martina Divalta 56-58 par, 60/a, 64-66 par, 70/a, 72, 76-78 par, 78/a, Sjenjak 19-25 nep, 25/ts, 27-33 nep, 49-73 nep, Vatrogasna ulica 15
od 8:00 do 13:00 sati - Dalmatinska 31, 31/a, 33-55 nep, 57/a, 59-61 nep, Sjemenska ulica 39-51 nep, Snježnička ulica 24
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [02.-11.07.2026.] [program]
- DKBMO: Predstava "Lažeš Melita"
Kino:
- Kino Urania [09.-15.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, mjestimice umjerena naoblaka. Poslijepodne je lokalno moguć poneki pljusak, osobito u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Jutarnja temperatura 15°C, a dnevna do 27°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 7:00 do 12:00 sati - Ulica Grgura Čevapovića 18/b, 20-22 par, 22/a, 24-26 par, 1-21 nep, 25-33 nep, 35/a, Ulica Josipa Andrića 4-8 par, đakovština 2, 1
od 7:15 do 12:15 sati - Martina Divalta 56-58 par, 60/a, 64-66 par, 70/a, 72, 76-78 par, 78/a, Sjenjak 19-25 nep, 25/ts, 27-33 nep, 49-73 nep, Vatrogasna ulica 15
od 8:00 do 13:00 sati - Dalmatinska 31, 31/a, 33-55 nep, 57/a, 59-61 nep, Sjemenska ulica 39-51 nep, Snježnička ulica 24
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [02.-11.07.2026.] [program]
- DKBMO: Predstava "Lažeš Melita"
Kino:
- Kino Urania [09.-15.07.2026.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.07.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)